Katso video: Almiira-koira treenaa paimennusta ja lampaatkin nauttivat – toiminnalliset koiralajit, kuten paimennus ovat entistä suositumpia

Kennelliiton paimennuskokeissa käyneiden määrä on moninkertaistunut vuosikymmenessä.

Koirien lajinomaista käytöstä tukevien harrastusmuotojen suosio on kasvanut viime vuosina.

Näyttelyiden suosio ehti kääntyä laskuun jo ennen koronaa ja nousussa ovat toiminnalliset lajit, kuten agility ja vaikkapa paimenrotuisten koirien käyttö alkuperäisessä tehtävässään eli lammaspaimenina.

Kätkänpaimenen (siirryt toiseen palveluun) yrittäjä Marjo Mattila kouluttaa paimenkoiria lampaiden paimentamiseen Tervolan Reutuaavalla. Mattilalla on 21 lammasta, jotka ottavat koulutukseen saapuvan koiratulokkaan lämpimästi vastaan. Ne eivät koiratulokkaita jännitä, Mattila kertoo.

– Lampaat ovat aina ihan uteliaina, että kukas se nyt tänne tuli ja että "jaa nyt lähdetään töihin ja hoidetaan homma kotiin". Ne myös aistivat koiran tunteita ja jos koira on iloinen niin ilo tarttuu helposti myös lampaisiin.

Saana Blomster toi noin puolitoistavuotiaan koiransa Almiiran lammaspaimennukseen mielenkiinnosta lajia kohtaan.

– Almiira on paimenkoira joten ihan vain lähdettiin kokeilemaan ja harrastus vei mukanaan. Paimennus on sujunut ihan hyvin. Toki Almiira on nuori koira niin täytyy vähän olla itsekin aina mukana ja pikkuhiljaa tässä opetellaan paimennuksen saloja, Blomster kertoo.

Laji on myös kehittänyt omistajan ja koiran välistä suhdetta.

– Kyllä sen huomaa kun yhdessä tekee asioita niin meidän yhteinen suhde kasvaa koko ajan. Se helpottaa myös arkea, sanoo Blomster.

Paimenkokeisiin osallistuu tuhansia koiria

Koirien käyttö erilaisissa paimennustehtävissä on lisääntynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi, arvioi Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Kennelliiton järjestämien paimennuskokeiden (siirryt toiseen palveluun) määrä on moninkertaistunut viime vuosikymmenen aikana. Kukkosen mukaan koiria käytetään yhä enemmän esimerkiksi karjan paimentamisessa maatiloilla.

– Lähinnä lammaspuolella eläimiä kootaan laitumilta, kun petotilanteen takia joudutaan ottamaan eläimiä sisätiloihin yöksi. Pihattotyyppisissä nautaeläimiä pitää koota esimerkiksi lypsyasemalle. Niissä on laajat alueet ja ihmisvoimin se olisi turhan työlästä. Siinä paimennuskoirat ovat iso apu, sanoo Kukkonen.

Kennelliiton paimennuskokeet Kennelliitto järjestää paimennuskokeita Suomessa Vuosina 2018-2020 kokeissa kävi noin 2350 koiraa Vielä vuosina 2012-2014 kokeisiin osallistui noin 770 koiraa Eniten paimennuskokeissa käytetään bordercollieita

Eniten Kennelliiton paimennuskokeissa on käytetty bordercollieita. Rotujen erot korostuvat paimennustavoissa.

– Toiset rodut voivat esimerkiksi ohjata eläimiä edellään ja toiset kokoavat ja pysäyttävät lauman. Muun muassa bordercolliet ja australiankelpiet kiertävät luontaisimmillaan karkaavan eläimen eteen pysäyttäen eläimen, jonka jälkeen ne kääntävät sen takaisin laumaan ja tuovat lauman ohjaajan luokse, kuvailee Kukkonen.

Kätkänpaimenen yrittäjä Marjo Mattila korostaa, että kaikkien eläinten tulee nauttia paimennuksesta. Koulutuksen aikana Mattilan lampaat ovat irti metsässä ja näin myös koirat saavat opetella paimentamista luonnollisessa ympäristössä.

– Lampaathan pääsevät tässä syömään ja nauttivat kun pääsevät luontoon. Siitä ne ovat ihan pähkinöinä. Koira taas nauttii siitä kun saa tehdä sitä työtä mihin se on jalostettu ja mikä on sen ominaisin juttu.

"Sekä meitä että koiraa jännitti"

Mervi ja Rauno Granath sekä Arwidh kokeilivat koirapaimennusta Lapin reissullaan. Risto Koskinen / Yle

Tervolan Reutuaavalla koulutukseen osallistuivat myös Espoossa asuvat Mervi ja Rauno Granath koiransa Arwidhin kanssa. Kolmikko kokeili koirapaimennusta ensimmäistä kertaa.

– Huomasi kyllä että sekä meitä että koiraa jännitti, kun oli ensimmäinen kerta. Luulin ensin, että koira pelkäisi, mutta yllättävän rohkeasti ja hienosti se ohjasi, sanoo Mervi Granath.

– Arwidhan on paimensukuinen Lapinkoira ja kyllä sillä geeneissä on ihan selkeästi paimennusviettiä. Se oppi nopeasti, lisää Rauno Granath.

Granathit osuivat Mattilan lammastilalle pohjoisen reissulla. He aikovat kuitenkin tulla vielä uudestaankin.

– Varmaan kesällä maasto on taas toisenlainen, joten todennäköisesti kesäloman aikana koira löytää itsensä täältä taas paimentamasta. Kokemus oli sen verran hyvä ja näkee, että koira nautti, niin emmeköhän me tule uudestaankin.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23 asti.

Lue myös: Korona vei koiranäyttelyt ja se tiesi monelle lemmikille enemmän metsälenkkejä – "Pääsee itsekin helpommalla, kun koira on illalla väsynyt"

"Suurin osa koiraharrastuksista on ihmistä varten" – koirakouluttajan mielestä koira ei tarvitse harrastusta ollakseen onnellinen