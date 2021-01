Rauhaniemen sairaalassa Tampereella 101 koronatapausta – erityisesti työntekijöiden uudet tartunnat kummastuttavat jo infektiolääkäreitäkin

Rauhaniemen sairaalassa Tampereella on uudenvuoden ja viikonlopun aikana löytynyt yhä uusia koronavirustartuntoja. Tartunnan saaneita on nyt jo 101.

Uusia tartuntoja on varmistettu kolmella potilaalla ja viidellä työntekijällä. Joulukuun alussa alkaneen epidemian aikana on sairastunut 57 iäkästä potilasta ja 44 sairaalan henkilökuntaan kuuluvaa.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on Rauhaniemessä kuollut yhdeksän potilasta.

Erityisesti työntekijöiden uudet tartunnat ihmetyttävät infektiolääkäreitä. Tilannetta on pohdittu sekä kaupungin että Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäreiden kesken, kertoo Tampereen kaupungin hallintoylilääkäriä sijaistava Lauri Seinelä.

– Onhan se yllättävää, että näinkin pitkään epidemia säilyy myös henkilökunnan keskuudessa. Tällä hetkellä mahdollisuus suojautumiseen on hyvä ja niitä käytetään, hygieniatoimet on viritetty melko lailla maksimiinsa, siivous on viritetty huippuunsa. Mysteeri on, miksi edelleen vaan se tilanne jatkuu, Seinelä sanoo.

Seinelän mukaan nyt on päätetty tehotarkastaa myös sairaalan ilmastointi.

– Tänään pyydetään vielä kiinteistöhuollon insinööri katsomaan talon ilmastointia. Yritetään nyt tehdä kaikki sen eteen, että tilanne rauhoittuu.

Myös potilaiden rokotukset alkavat

Hyvä uutinen on se, että Rauhaniemen ei-sairastuneita potilaita päästäneen rokottamaan jo tällä viikolla. Henkilökunnan rokotukset alkoivat jo ennen vuoden vaihdetta.

Seinelän arvion mukaan sairaalan epidemiatilanne vaikuttaa muutenkin rauhoittuvan, vaikka tartuntoja edelleen löytyykin.

Rauhaniemen sairaala sijaitsee Tampereella Koukkuniemen vanhainkodin kanssa samalla alueella. Sairaala toimii Koivula-talossa, jossa on neljän sairaalaosaston lisäksi kaksi vanhainkotiosastoa.

Epidemia alkoi Rauhaniemessä jo kuukausi sitten. Ensimmäiset uutiset henkilökunnan tartunnoista tulivat julki 2. joulukuuta.

Sairaalan potilaita ja henkilökuntaa on testattu useita kertoja koronan varalta. Uusia tartuntoja on löytynyt koko ajan. Sen sijaan vanhainkotiosastolla tehdyssä seulonnassa ei löytynyt tartuntoja. Myös yksi sairaalaosastoista on ilmeisesti pysynyt tartunnoista vapaana.

Osa potilaista on jo parantunut ja heidän osaltaan eristyksiä on purettu.

