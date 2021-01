Helle: Paine paikallisen sopimisen lisäämiseen ennennäkemätön, Riku Aalto kehottaa katsomaan Ruotsin palkankorotuksia

Teknologiateollisuuden Minna Helle pitää paikallisten ratkaisujen aikaansaamista erittäin tärkeänä. Teollisuusliiton Riku Aalto sanoo, että Ruotsiin on neuvoteltu korona-aikana saman tasoiset palkankorotukset kuin Suomeenkin.

Teknologia-alan yrityksissä etsitään sopua tämän vuoden palkankorotuksista. Alalle on tulossa tänä vuonna kahden prosentin palkankorotus, jos yrityksissä ei sovita toisenlaisia ratkaisuja. Paikallisissa neuvotteluissa pitäisi saada valmista kuun puoliväliin mennessä.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää paikallisten ratkaisujen aikaansaamista erittäin tärkeänä. Hän kuvaa meneillään olevia paikallisia neuvotteluja loppukiriksi.

Työnantajapuolella on kovia paineita saada lisää paikallisia sopimuksia, jotta kilpailukyky paranisi.

Helle sanoo, että yritysten väliset erot ovat kasvaneet koronakriisin takia valtavasti. On paljon yrityksiä, joilla menee huonosti.

– Nyt juuri paikallisen sopimisen kautta pystytään tekemään sellaisia sopeutuksia, mitä yritysten tilanne ja maailmantalouden näkymät vaativat, Helle sanoo.

– Paineet ovat nyt kasvaneet ennennäkemättömän suuriksi. Korona on muuttanut toimintaympäristöä hyvin dramaattisesti sen jälkeen kun edelliset sopimukset solmittiin.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan siinä ei ole uutta, että osalla yrityksistä menee huonosti ja osalla hyvin. Niissä yrityksissä, joissa tilauskanta tai tuloksentekokyky on koronan takia pienentynyt, voidaan Aallon mukaan käydä työpaikkakohtaisia keskusteluja.

– Kun sopimuksessa seisoo, että asioista neuvotellaan paikallisesti, todellakin toivomme, että paikallisesti neuvotellaan ja päästään hyvään lopputulokseen.

Se, että asioista sovitaan työpaikalla, on teknologia-alalla sekä työntekijöiden että työnantajien toive.

Helle: Matto lähti alta

Helteen mukaan ei voida ajatella, että alalla mennään yhdellä valtakunnallisesti sovitulla mallilla. Hänestä on selvää, että kahden prosentin palkankorotus on useille yrityksille aivan liian korkea.

– Kun palkkaratkaisut tehtiin vuosi sitten, ei ollut koronasta mitään tietoa. Matto on lähtenyt jalkojen alta monessa mielessä, mutta samaan aikaan työehtosopimusratkaisut jatkavat kulkuaan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Riku Aallon mukaan työnantajien kuuluukin aina sanoa, että palkankorotukselle ei ole sijaa.

– Me olemme sitä mieltä että neuvottelut on käyty ja palkankorotukset sovittu, ja siellä on sovittu myös elementti, jolla asioita voidaan paikallisesti katsoa.

Riku Aalto ei innostu tulkinnasta, että Suomen kilpailukyky olisi nyt kiinni teknologiateollisuuden paikallisista neuvotteluista.

– Jos katsoo kilpailijamaihin, vaikkapa Ruotsiin ja Saksaan, siellä on ollut saman tasoisia korotuksia kuin meilläkin, ja ne on vieläpä neuvoteltu korona-aikana.

Myös Helle sanoo, että Ruotsissa syksyllä lukkoon lyödyt palkankorotukset ovat hyvin lähellä sitä mitä Suomessa on vuosi sitten sovittu. Helteen mukaan Ruotsia auttaa kuitenkin se, että maalla on oma valuutta, mitä Suomella ei ole, ja säätöruuvi sitä kautta.

Myös metsäteollisuuden irtiotto lisää painetta

Teollisuuden tammikuun palkkakierroksen onnistuminen kertoo työnantajapuolen mielestä, onko Suomen sopimismalli enää riittävä.

Metsäteollisuus teki syksyllä historiallisen päätöksen ja ilmoitti, että neuvottelut palkoista siirretään yritysten ja henkilöstön välillä käytäviksi.

Helle sanoo, että painetta paikallisen sopimiseen lisäämiseen teknolgiateollisuudessa ovat kasvattaneet paitsi koronatilanne, myös metsäteollisuuden syksyllä tekemät ratkaisut.

Hän vetoaa kuitenkin siihen, että teknologia-alalla on mahdollisuus hyödyntää ratkaisuja joita jo on.

– Vasta myöhemmin keväällä on mahdollista arvioida miten tässä onnistuttiin ja mitkä ovat seuraavat ratkaisut, joilla paikallista sopimista pitää saada eteenpäin, Helle sanoo.

Hän ei ota kantaa, onko mahdollista, että teknologiateollisuus seuraa metsäteollisuuden tietä, mutta ei sulje vaihtoehtoa myöskään kokonaan pois.

Riku Aalto kehottaa katsomaan, millainen tilanne metsäteollisuudessa on vuoden päästä.

– Vielä on aikaista sanoa, kuinka risainen tai kuinka onnistunut paikallisen sopimisen kierre syntyy. Kehotan työnantajaakin arvioimaan vasta sitten, kun nähdään millainen tilanne metsäteollisuudessa tulee vuoden päästä olemaan.

