Googlen uusi ammattiliitto on USA:ssa iso uutinen – Suomessakin it-alan järjestäytymisaste on alhainen

"Me rakensimme Googlen. Tämä ei ole yhtiö, jossa haluamme olla töissä."

New York Timesissa eilen julkaistun kirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) otsikko kertoo paljon. Google on globaali yritysjätti, jonka työntekijät ovat usein pettyneet yhtiön toimintatapoihin. Nyt tuo tyytymättömyys on kanavoitunut Alphabet Workers Union -ammattiliitoksi.

Eilen julkistettu ammattiliitto sai nimensä Googlen emoyhtiö Alphabetilta.

Googlen työntekijöiden järjestäytyminen liitoksi oli iso uutinen Yhdysvalloissa, jossa ammattiliittojen merkitys on vähäinen. Erityisen vähäinen se on ollut teknologiayhtiöiden parissa.

Viime aikoina on kuitenkin nähty merkkejä siitä, että tilanne voi muuttua. Esimerkiksi Kickstarter (siirryt toiseen palveluun)- ja Glitch (siirryt toiseen palveluun)-yhtiöiden työntekijät ovat äänestäneet järjestäytymisen puolesta.

Verkkokauppias Amazon on ollut napit vastakkain varastotyöntekijöidensä kanssa jo pitkään. Joulun alla lakkoiltiin Saksassa.

Verdi-ammattiliiton esille panema mielenosoitusjuliste Amazonin jakelukeskuksessa Rheinbergissä, Saksassa. Julisteessa lakkolaiset vaativat kollektiivista neuvotteluoikeutta. Sascha Steinbach / EPA

Protestien pitkä historia

Googlen sisällä on kytenyt protestikulttuuri pitkään. Liiton puuhamiehet muistelevat esimerkiksi Googlen Plus -palvelun käyttäjänimiin liittynyttä kohua vuodelta 2011 (siirryt toiseen palveluun).

Vuosien saatossa Googlen työntekijät ovat vaatineet, ettei yhtiö osallistu tiettyihin USA:n rajaviranomaisten (siirryt toiseen palveluun)tai puolustusministeriön (siirryt toiseen palveluun)kilpailutuksiin. He ovat myös allekirjoittaneet vetoomuksia, jotta yhtiö ei julkaisisi hakukonetta Kiinan markkinoille (siirryt toiseen palveluun).

Pari vuotta sitten kymmenet tuhannet googlelaiset protestoivat seksuaalista häirintää vastaan (siirryt toiseen palveluun). Levottomuutta ovat herättäneet myös monet Googlen irtisanomiset (siirryt toiseen palveluun) ja muut työsuhdeasiat (siirryt toiseen palveluun).

Kiinnostavaa on, että useimmissa julkisuutta saaneissa vaatimuksissaan protestoijat näyttävät saaneen tahtonsa läpi. Googlella ei ole kiinalaista hakukonetta, eikä se uudistanut sopimustaan Pentagonin kanssa.

Yhtiö myös ilmoitti hiljattain, ettei se enää maksa erorahoja niille, joita syytetään seksuaalisesta häirinnästä (siirryt toiseen palveluun).

Liitto haluaa olla Googlen "omatunto"

Vastaperustettu Alphabet Workers Union kertoo olevansa avoin kaikille Googlen yli sadalle tuhannelle työntekijälle ja myös alihankkijoille. Eiliseen mennessä siihen oli liittynyt noin 225 työntekijää, joten mistään massaliikkeestä ei voi vielä puhua.

Suomalaisesta käytännöstä poiketen liitto ei, jo pienen kokonsakaan vuoksi, pyri toimimaan esimerkiksi palkka-asioiden neuvotteluosapuolena. Sen sijaan liitto haluaa oman määritelmänsä mukaan olla Googlen "omatunto".

Kuten edellä luetellut esimerkitkin kertovat, Googlen työntekijäkunta näyttää olevan huolissaan oikeudenmukaisuudesta, etiikasta ja tasa-arvosta.

Alphabet Workers Unionin listalta löytyy muun muassa seuraavia vaatimuksia:

Työolojen parantaminen

Syrjinnän esto ja siihen syyllistyneiden vastuuseen saattaminen

Mahdollisuus kieltäytyä työstä, joka ei vastaa omia arvoja

Kaikille työntekijöille samat edut työsuhteen tyypistä riippumatta

It-ala on liitoille vaikea

Yhdysvaltain teknologia-alalla työntekijöiden järjestäytymiseen on suhtauduttu kielteisesti. Uutiset kertovat työnantajien torjuvan ammattiliittoja irtisanomalla työntekijöitä (siirryt toiseen palveluun) ja palkkaamalla torjuntatöihin jopa ulkopuolisia konsultteja (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta haluttomuutta on myös työntekijöissä. It-ala on perinteisesti ollut hyvin palkattua ja kilpailu työvoimasta on taannut hyvät edut ilman ammattiliittoakin. Moni ammattilainen suhtautuu työpaikkaansa lyhyenä välietappina matkalla omaan startup-yhtiöön tai vielä parempaan työtehtävään jossain muualla.

Sama ilmiö näkyy myös Suomessa. It-alan työehtosopimuksia neuvottelevista ammattiliitoista arvioidaan, että alan järjestäytymisaste on Suomessa 30–40 prosentin luokkaa.

Luku on merkittävästi alempi kuin Suomen keskimääräinen noin 60 prosentin järjestäytymisaste.

– Erot yritysten välillä ovat isoja. Joissain suurissa yhtiöissä tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta startup-maailmassa huonompi, Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi sanoo.

Ylempien toimihenkilöiden YTN:ssä it-alasta vastaava asiamies on Björn Wiemers muistuttaa, että TES-pöydissä käsitellään erikseen it- ja telealoja. Teleoperaattoreiden työntekijäkunnassa järjestäytymisaste on korkeampi.

Wiemers ja Kopperi tervehtivät ilolla Yhdysvalloista kantautuvia uutisia.

– Siellä työelämä on paljon raadollisempaa kuin Suomessa. Kehityssuunta on varsin hyvä, Wiemers sanoo.

Hän uskoo, että muutosta on ilmassa myös Suomessa.

– Jos osasit 20 vuotta sitten koodata, olit ylivoimainen osaaja. Tänään se ei enää ole niin poikkeuksellinen taito. Silloin kannattaa jo miettiä, saako turvaa jostain muualta, sanoo Wiemers.

Jyrki Kopperin mukaan vuonna 2017 perustettu Peliala ry on yksi merkki muutoksesta. Pelikehittäjien ammattiliitto on saanut muutamassa vuodessa riveihinsä 300 jäsentä.

Liikkeellelähtö on ollut ripeä – vaikka jäsenmäärä onkin yhä vain noin 10 prosenttia alan työntekijöistä.

Lue lisää:

Tero lähti lomalle ja sai palatessaan heti potkut: Kohta samaa työtä tekemään oli otettu toinen – Pelialaa riivaavat epämääräinen työehtojen kulttuuri ja hämärät irtisanomiset