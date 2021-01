Herätys: Filippiiniläishoitajien palkkaamisessa epäkohtia, yhä useampi äiti hankkii lapsen yksin, senaatin valtapuolue ratkeaa Georgian uusintavaaleissa

Filippiiniläishoitajia palkataan paikkaamaan Suomen hoitajapulaa

Filippiiniläishoitajia on tulossa Suomeen yhä enemmän paikkaamaan hoitajapulaa. Tehyn mukaan kyseessä on koulutushukka. Filippiiniläishoitajien palkkaaminen on nostanut esiin monia epäkohtia, joita muun muassa Tehy on vaatinut ratkomaan. Esimerkiksi filippiiniläisten hoitajatutkinto ei kelpaa Suomessa, joten he joutuvat aloittamaan kieliopintojen lisäksi myös hoitajaopinnot alusta.

Yhä useampi äiti hankkii lapsen yksin

29-vuotias Aino Hyyryläinen teki päätöksen lapsen hankkimisesta yksin, kun ymmärsi surevansa enemmän lapsettomuutta kuin sinkkuutta. Nella Nuora / Yle

Itsellisten äitien määrä on ollut hienoisessa nousussa jo muutamien vuosien ajan. Pari vuotta sitten tehty lakimuutos on voinut omalta osaltaan vauhdittaa ilmiötä. Kasvun huomaa esimerkiksi siitä, että kymmenen viime vuoden aikana itsellisesti lasta yrittävien naisten hedelmöityshoitojen määrä on lisääntynyt. Vaasalainen Aino Hyyryläinen sai lapsen yksin joulukuussa, eikä häntä pelota tuleva vanhemmuus lapsen ainoana vanhempana.

Trumpin perintöä punnitaan Georgian uusintavaaleissa

Trumpin kokoinen railo republikaanien sisällä lisää jännitystä loputtoman vaalikauden viime metreillä. Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Yhdysvaltain senaatin valtapuolue ratkeaa Georgian osavaltion uusintavaaleissa tiistaina. Perinteisesti äänet ovat siellä menneet republikaaneille, mutta nyt eivät ole perinteiset ajat. Presidentti Donald Trumpin käyttäytyminen hävittyjen presidentinvaalien jälkeen saattaa vaikuttaa republikaanien äänestäjiin – ja itse puolueeseenkin, arvioi kirjeenvaihtajamme.

Pilvinen ja poutainen päivä

Ilmatieteen laitos

Tänään tiistaina tää on laajalti pilvistä poutaista. Etelässä lunta voi tulla kevyesti, ja lämpötila on koko maassa pakkasella.

