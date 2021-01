Ikävä vika Helsingin asemilla: Näyttötaulu laahaa jäljessä, eikä matkustaja aina tiedä, milloin seuraava juna tulee

Paikallisliikenteen asemilla ilmennyt tietoliikennevika ärsyttää junamatkustajia pääkaupunkiseudulla.

Häiriö näkyy esimerkiksi Huopalahden ja Ilmalan asemilla Helsingissä. Raiteiden yllä olevat näytöt saattavat ilmoittaa väärin asemille saapuvien ja sieltä lähtevien junien aikataulut.

Järjestelmän ylläpidosta vastaavan liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin mukaan vika koskee uuden sähköisen matkustajainformaatiojärjestelmän piirissä olevia asemia, joita on Helsingin seudun paikallisliikenteessä kymmenkunta.

– Näyttää siltä, että [Huopalahden ja Ilmalan asemilla] on järjestelmässä varmaankin verkkovika, koska näytöt eivät siellä päivity, kommentoi Fintrafficin matkustajainformaatiopäällikkö Tuomas Lehteinen.

Hänen mukaansa laitureilla olevat näytöt eivät päivitä sisältöä riittävän usein ja tieto laahaa perässä.

Raidenäyttö kertoo matkustajalle, milloin seuraava juna lähtee ja millaisella kokoonpanolla. Näyttö ilmoittaa myös tietyn määrän tulevia junia, jotka pysähtyvät ja lähtevät kyseiseltä raiteelta.

– Raidenäytön näyttöpinnassa näkyy digitaalinen kello. Se ei synkronisoidu oikeaan aikaan, koska sillä ei ole verkkoyhteyttä. Näytössä on myös analoginen kello, ja se on oikeassa ajassa. Kun matkustaja katsoo, että on kaksi kelloa ja toinen näyttää, mitä sattuu, tulee ristiriita eikä tiedä, mikä on oikeasti tilanne.

Lehteinen sanoo Fintrafficin selvittävän asiaa.

– Laitamme yleisen häiriötiedotteen näkyviin kaikkiin näyttölaitteisiin, jotta matkustajat ovat tietoisia, että tietosisällöissä saattaa olla vikoja.

Paikallisliikenteen asemilla käytössä oleva matkustajainformaatiojärjestelmä on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi ensi syksyyn mennessä. Keväällä se otetaan käyttöön Etelä-Suomen alueella ja sen jälkeen muualla maassa.

Lehteisen mukaan edellinen järjestelmä oli niin vanha, että se alkoi olla elinkaarensa päässä.

– Matkustajainformaatiojärjestelmän käyttöönottoa ei laajenneta muille asemille, ennen kuin vian syyn on saatu selvitettyä ja vika korjattua, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 6. tammikuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Lisää Ylen paikallisuutisia Uudeltamaalta