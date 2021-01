Köyhissä maissa saadaan tänä vuonna rokotettua vain pieni osa väestöstä – Keniassa rikkaimmat ovat jo lähteneet ulkomaille hakemaan rokotetta, arvelee paikallinen juristi

NairobiKahdeksannen kerroksen ikkunasta näkyy Nairobin keskusta ja sen korkeat rakennukset. Joseph Murage katsoo lakitoimistonsa ikkunasta alhaalla kadulla käveleviä ihmisiä.

Murage menetti setänsä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin joulukuun alussa. Se oli valtava shokki, sillä setä oli 35-vuotiaan viimeinen elossa oleva läheinen sukulainen. Silti hän mielellään odottaa hetken ennen kuin ottaa koronarokotteen.

– Rokote on tietenkin todella hyvä asia, mutta tuntuu toisaalta hyvältä, että Afrikka joutuu vähän odottamaan. Silloin ehditään nähdä mahdolliset haittavaikutukset ja ehkä korjata ne, Murage pohtii.

Nairobilainen lakimies Joseph Murage menetti setänsä koronaviruksen johdosta. Liselott Lindström

Samalla kun länsimaat rokottavat jo hyvää vauhtia ja ovat varanneet rokotetta riittävästi, niin esimerkiksi Keniassa valtio on varannut 24 miljoonaa annosta rokotetta.

Maassa on reilut 50 miljoonaa ihmistä, ja yhden ihmisen rokottamiseen vaaditaan kaksi annosta. Kenialla on siis tarpeeksi rokotetta varattuna reilulle viidennekselle väestöstä.

Se, milloin päästään rokottamaan, on kuitenkin vielä epäselvää. Marraskuun puolessa välissä maailman rikkaimmat maat, eli noin 14 prosenttia maailman väestöstä, olivat varanneet 51 prosenttia maailman rokotteista. Tiedot käyvät ilmi British Medical Associationin julkaisemasta tutkimuksesta.

Siinä todetaan, että Yhdysvallat on varannut itselleen 800 miljoonaa rokoteannosta, mikä on 100 miljoonaa enemmän kuin maailman matalatuloiset maat ovat varanneet yhdessä.

Rokotteiden jakelu viivästynyt

Aiemmin Kenian arveltiin saavan ensimmäisiä rokotteitaan jo tammikuussa, mutta nyt näyttää siltä, että Afrikassa rokotteita päästään jakamaan vasta huhtikuussa. Kenian varaamalla AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämällä rokotteella ei ole vielä käyttölupaa muualla kuin Britanniassa ja Intiassa.

Pahimmassa tapauksessa Afrikan maat saavat rokotteita vasta tämän vuoden toisella puoliskolla, Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskusksen johtaja John Nkengasong varoitti joulukuussa.

– Siitä tulee kamalaa katsottavaa, Nkengasong arvioi tuolloin uutistoimistoille.

Katukauppias myi syksyllä kasvomaskeja ohikulkijoille Nairobissa. Fredrik Lerneryd / Yle

Rokoteohjelmasta toivotaan apua

Suurin osa Afrikan maista tulee olemaan riippuvaisia Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n ja rokoteallianssi Gavin Covax-ohjelman rokotteista.

Pandemian alussa osattiin odottaa, että rikkailla mailla olisi paremmat mahdollisuudet varmistaa itselleen rokotetta. Siksi perustettiin Covax, joka on panostanut sekä laajan kirjon eri rokotteiden kehittämiseen että valmistamiseen.

Tavoitteena on, että Covax toimisi eräänlaisena vakuutuksena myös rikkaille maille, jos kahdenvälisillä sopimuksilla varatut rokotteet eivät toimikaan.

Suurin osa maailman maista on mukana Covaxissa, paitsi Yhdysvallat ja Venäjä.

Kiina liittyi lokakuussa, ja myös Suomi on EU:n kautta mukana rahoittamassa ohjelmaa. Yhdysvaltojen vallanvaihdon myötä on viitteitä siitä, että myös Amerikka liittyisi Covaxiin, mikä voisi helpottaa hankkeen tilannetta.

Pääsy kielletty kuumeisilta. Kauppoihin ja ravintoloihin haluavat joutuvat mittauttamaan lämpönsä Nairobissa. Fredrik Lerneryd / Yle

Covaxin kautta kehitysmaissa yritetään saada noin viidesosa ihmisistä rokotettua.

Tämänhetkinen ongelma on, että Covax on edelleen alirahoitettu. Siihen eivät myöskään kuulu nyt jo käytössä olevat Modernan ja Pfizer–Biontechin rokotteet.

Niissä haasteena on sekä kova hinta että alhainen säilytystila. AstraZenecan rokotetta voi säilyttää jääkaappilämpötilassa ja se on huomattavasti halvempi kuin edellä mainitut.

Kattavan rokotesuojan saavuttaminen vie vuosia

Logistiikasta uhkaa tulla haaste Keniassa, kun rokotetta pitää viedä syrjäiselle maaseudulle, missä ei ole sähköjä.

Kenian pääkaupungissa Nairobissa yksityisklinikalla työskentelevä lääkäri Billy Lantey ei kuitenkaan ole kovin huolestunut itse logistiikasta. Hän näkee paljon suurempana ongelmana rokotteen huonon saatavuuden.

– Osa saa rokotteen ja osa jää odottamaan. En sanoisi, että se on reilua, mutta tämä on pandemia. Ongelmaa ei ratkaista, jos rokotetaan vain rikkaita ja jätetään köyhimmät ilman. Kaikki tarvitsevat sitä.

Suuri osa maailman väestöstä tulee olemaan riippuvainen Covaxista, koska köyhimmillä mailla ei ole varaa solmia kahdenkeskeisiä sopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa. Synkimpien arvioiden mukaan köyhimmissä maissa saadaan tänä vuonna rokotettua vain 10 prosenttia väestöstä – jos kaikki menee hyvin.

Nairobilainen lääkäri Billy Lantey on huolissaan koronarokotteiden heikosta saatavuudesta. Liselott Lindström

Saattaa kestää jopa neljästä viiteen vuoteen ennen kuin koko maailmaan on saatu riittävät rokotesuoja koronan leviämisen estämiseksi. Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtaja John Nkengasong on sanonut, että koronavirus voi jäädä Afrikkaan alueelliseksi taudiksi.

Joseph Murage kertoo epäilevänsä, että Kenian rikkaimmat ovat jo lähteneet ulkomaille hakemaan rokotetta. Hän näkee rokotteen ennen kaikkea luokkakysymyksenä, kun sen pitäisi olla ihmisoikeuskysymys.

– Elämme kapitalistisessa maailmassa. Ne, jotka maksavat eniten, saavat rokotteen. Tämä pätee sekä maiden välillä että maiden sisällä.

Miksi Afrikka on säästynyt pandemiassa?

Keniassa koronatartuntoja on koko pandemian aikana ollut noin 100 000 ja kuolleita vajaat 1 700 – eli kuolemantapauksia noin puolet siitä, mitä Yhdysvalloissa on päivittäin.

Selityksiä Afrikan hyvältä vaikuttavaan koronatilanteeseen on useita: Epäluotettavat tilastot, vähäinen testaaminen, epidemioiden käsittelyn tietotaito, tiukat rajoitukset pandemian alussa ja etenkin maanosan demografia. Vain noin kolme prosenttia esimerkiksi kenialaisista on yli 60-vuotiaita.

Lääkäri Billy Lantey haluaa lisätä listaan vielä yhden mahdollisen selityksen.

– Täällä olemme pienestä asti sairastaneet useita virustauteja. Ei ole ollut influenssarokotetta saatavilla. Täällä selviytyneet ovat kehittäneet hyvän laumasuojan, mikä saattaa auttaa nyt myös koronaa vastaan.

Tutkimustietoa aiheesta ei vielä ole.

Uusi virusmuoto huolestuttaa

Keniassa seurataan nyt huolestuneena Etelä-Afrikan tilannetta. Juuri ennen uuttavuotta maa otti jälleen tiukat rajoitustoimet käyttöön uuden muuntuneen koronaviruksen nopean leviämisen takia.

Etelä-Afrikassa maskitta kulkevevia uhkaa sakkorangaistus. Matkustajat käyttivät kasvomaskeja minibussissa Johannesburgissa 17. joulukuuta. Luca Sola / AFP

Muunnos on samantyyppinen – mutta ei tismalleen sama – kuin Britanniassa leviävä variaatio. Etelä-Afrikassa todettuja tartuntoja on jo 1,1 miljoonaa ja kuolleita lähes 30 000, mikä on yli kolmasosa koko Afrikan luvuista.

Pfizer ja Biontech kertoivat alkuvuodesta tarjoavansa 50 miljoonaa rokoteannosta Afrikalle maaliskuusta vuoden loppuun, jotta terveydenhuollon parissa työskentelevät saataisiin rokotettua.

Tiistaina Etelä-Afrikka kertoi Pfizerin tarjonneen rokotetta maalle alennetuin hinnoin. Etelä-Afrikka saisi ostaa rokotetta 10 dollarilla annokselta, eli noin puoleen hintaan verrattuna Yhdysvaltoihin.

Bloomberg-sivuston tietojen mukaan hinta olisi presidentti Cyril Ramaphosan mukaan kuitenkin liian kova.

