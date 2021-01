Hämäräfirmalle työskentelevä Tanja esittää treffipalveluissa eri naisia – moni suomalaismies on käyttänyt tuhansia euroja viestittelyyn

Tanjan tehtävänä oli uskotella treffipalvelusta maksaville miehille, että heille kirjoittaa 19-vuotias opiskelija tai 37-vuotias personal trainer. Jokainen palvelussa lähetetty viesti on maksullinen.

Tanjan tehtävänä oli uskotella treffipalvelusta maksaville miehille, että heille kirjoittaa 19-vuotias opiskelija tai 37-vuotias personal trainer. Jokainen palvelussa lähetetty viesti on maksullinen. Riikka Kurki / Yle

Tanja avaa läppärin ja kirjautuu deittipalveluun tunnuksellaan ja salasanallaan. Ruudulle pompahtaa hänestä kiinnostuneen miehen viesti, jossa kysytään kuulumisia.

Tämän jälkeen ruudulle ilmestyy jälleen uusi viesti eri mieheltä. Tämä kyselee hieman ärtyneenä, eikö olisi jo mahdollista järjestää tapaaminen tälle viikonlopulle.

Tanja kiertelee ja selittelee vastauksessaan, kuinka on jo ehtinyt sopia tapaavansa tuttaviaan ja syövänsä päivällistä näiden kanssa.

Miestä ärsyttää. Viesteihin on uponnut sievoinen summa rahaa. Deittipalvelun kautta ei ole järjestynyt vielä ainoatakaan tapaamista, vaikka naiset vaikuttavat olevan hänestä aidosti kiinnostuneita.

Miehet eivät tiedä viestittelevänsä juuri Tanjan kanssa. Hän esiintyy deittisivustolla esimerkiksi 19-vuotiaana opiskelijana Roosana, 37-vuotiaana personal trainerina nimeltä Jonna ja 56-vuotiaana kahvilatyöntekijänä Sylvinä.

Tarkoituksena on houkutella miehet käyttämään deittipalveluun mahdollisimman paljon rahaa lähettämällä naisille maksullisia viestejä. Jutussa näkyvät viestit ovat miesten palveluun lähettämiä.

‒ Viestiä kirjoittaessa täytyy myös aina miettiä profiilin mukaan, kirjoittaako viestiä 19-vuotiaana nuorena vaiko varttuneempana naisena. Niissä täytyy olla erilainen tyyli, Tanja kertoo Ylen MOT-toimitukselle.

Tanja ei esiinnyt jutussa oikealla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi. Poliisin mukaan hän on saattanut syyllistyä deittipalvelussa työskennellessään rikokseen.

Tanja ei kuitenkaan itse tiedä, kuka hänen työnantajansa on. Yritys ei vastannut MOT:n haastattelupyyntöön.

Tanja kertoo monien miesten rakastuneen hänen esittämiinsä naisiin. Jenni Mehtonen / Yle

Tanja vakuuttaa miehille olevansa profiilin nainen

Tanja työskentelee suomenkielisille sivustoille, jotka mainostavat olevansa kohtaamispaikkoja sinkuille.

Nämä sivustot ovat Suomessa saman chat-palveluja tarjoavan yhtiön omistuksessa ja ovat toimintatavaltaan samankaltaisia: mydates.com

aikuistenchat.com

trefficlub.com

flirttihuone.com

viettelykset.com

keimaillen.com

suudelmia.com

haluatmyos.com

flirttreffi.com

flirttiklubi.com

MOT seurasi syksyllä yhden lauantai-iltapäivän ajan, kuinka Tanja kirjoittelee palvelussa lukuisten eri miesten kanssa. Tanja saa viestejä useilta eri sivustoilta, joilla oleville profiileille miehet kirjoittavat.

‒ Joskus miehet ovat löytäneet naisten profiileja eri treffipalveluista ja ovat näille vihaisia siitä, että naiset näyttävät hakevan seuraa muualtakin, vaikka viestittelevät jo miehen kanssa.

Sivustojen käyttäjäehdoissa mainittiin MOT:n seuratessa Tanjan työpäivää, että sivusto sisältää sekä käyttäjä- että viihdeprofiileja. Viihdeprofiilit ovat palvelun mukaan kuvitteellisia profiileja, jotka eivät ole käytettävissä fyysisiin tapaamisiin. Myöhemmin sivuston käyttöehtoihin lisättiin merkintä, että viihdeprofiilit tunnistaa sydänmerkistä.

Tanjan mukaan hänen piti uskotella miehille viihdeprofiilien olevan palvelun asiakkaita, kuten miehetkin.

‒ Miehet kysyvät välillä, että oletko sinä nyt varmasti oikea.

19-vuotiaalle Roosalle kirjoittava mies on otettu, että nuori ja kaunis nainen on kiinnostunut hänestä, vaikka hän on yli 60-vuotias. Roosa keikistelee profiilikuvassaan tiukoissa farkuissa ja valkoisessa paidassa, jonka edustan nyörit ovat hieman auki.

‒ Ikä ei minua haittaa, en ole siitä ikinä välittänyt, Tanja kirjoittaa miehelle.

‒ Ihanaa, että ajattelemme asiasta samalla tavalla, kultaseni, mies vastaa.

Vasemmassa kuvassa näkyy, kuinka palveluun viestejä lähettäneiden miesten profiilitiedoissa näkyvät työntekijöiden ajan saatossa näistä ylös kirjaamat henkilökohtaiset tiedot ja mieltymykset myöhempää viestittelyä varten. Oikeassa kuvassa palvelussa naisia esittävien profiilien tietoja. Jenni Mehtonen / Yle

Miehet ostavat palveluun kreditejä, joilla he voivat lähettää viestejä. Palveluun voi ostaa kerrallaan kymmenestä kahdeensataan kreditiä, jotka oikeuttavat samaan määrään viestejä.

Kymmenen viestin paketti maksaa reilut 15 euroa ja kahden sadan viestin paketti jo yli 230 euroa. Jokainen palvelussa lähetetty viesti maksaa siis 1,15‒1,50 euroa.

Monet miehistä kertovat Tanjalle käyttäneensä palveluun huimia summia, jopa yli 8000 euroa reilun vuoden aikana.

‒ Vastaan on tullut myös maanisessa vaiheessa ollut henkilö, joka oli käyttänyt sosiaalitukensa palveluun.

Moni viesteihin sievoisia summia käyttäneistä miehistä ilmaisee viesteissä turhautumistaan siihen, ettei tapaamista saada koskaan aikaiseksi ja rahaa kuluu naisen vain viestitellessä.

‒ Miehen tiedustellessa asuinpaikkaa katson, missä hän itse asuu ja ilmoitan asuinpaikaksi jonkun lähistöllä sijaitsevan paikkakunnan. Paikka ei saa olla liian kaukana, jotta kiinnostus säilyy, Tanja kertoo.

Välillä sivustolle kirjoittavat miehet epäilivät keskustelevansa feikkiprofiilin kanssa. Tanjan mukaan työntekijöiden piti vakuuttaa miehille, että profiilit kuuluvat olemassa oleville naisille. kuvakaappaus Tanjan näytöltä

Viesteihin vastaamisessa auttavat muiden työntekijöiden miehistä ylös kirjaamat henkilökohtaiset tiedot. Näin miehen taustaan voi tutustua nopeasti, mikäli työntekijät eivät ole viestitelleet tälle aiemmin. Tiedot voivat olla hyvin yksityiskohtaisia tai arkaluonteisia.

Tanja kertoo, että sivustolla vastaan tulleet miehet ovat olleet iältään 18–88-vuotiaita. Moni heistä on myös lähettänyt kuvansa naiselle, jonka kanssa he kuvittelevat viestittelevänsä. He näyttävät lähettämissään kuvissa täysin tavallisilta suomalaisilta miehiltä. Jotkut miehet ovat lähettäneet palvelun naisille kuvia myös lapsistaan tai vaimostaan.

Kuvat päätyvät Tanjan tuntemattomalle työnantajalle. Palvelun käyttöehtojen mukaan käyttöoikeudet kaikkeen materiaaliin, kuten valokuviin, siirtyvät palveluntarjoajalle.

Moni miehistä on rakastunut

Tanja kertoo, että välillä sivustolle tulee uusia profiileja ja edellisiä poistuu, kun miehet alkavat epäillä profiilien aitoutta.

Osa profiileista on ollut sivustolla kauankin. Tanja kertoo, että pisin hänen havaitsemansa viestittely profiilin ja miehen välillä on jatkunut yli kolme vuotta.

‒ Moni miehistä on aivan rakastunut naisiin ja on ostanut heille kihlatkin. Osa on ostamassa lippuja matkoille ja osa kutsuu lomaosakkeilleen ulkomaille.

Naisten profiilitekstit eivät ole aina uskottavia. Osa palvelun naisista on liian nuoria työskennelläkseen ilmoittamassaan ammatissa, osan ammatteja ei ole Suomessa olemassa. Profiileista tulee vaikutelma, että ne on kopioitu eri maihin vain kieltä muuttamalla. Tekstit ovat kuitenkin virheetöntä suomea.

Tanja kertoo, että työntekijöiden pitää pyrkiä häivyttämään epäjohdonmukaisuuksia ja varomaan luomasta sellaisia itse. Hänen mukaansa valvojilta voi tulla työvuoron aikana huomautuksia ja ohjeita, mikäli työntekijä tekee jotakin väärin tai esimerkiksi jättää kirjaamatta ylös miehen antamia tietoja, joita muiden työntekijöiden on jatkossa hyvä tietää.

Tanja pohtii, miksi miehissä ei herätä epäilyksiä se, että naiset vastaavat heille aina välittömästi, mihin aikaan vuorokaudesta tahansa he sattuvatkin näille kirjoittamaan.

MOT testasi sivustoja myös tekemällä niille naisen profiilin. Tarkoituksena oli selvittää, saavatko myös naiset työntekijöiltä viestejä. Koehenkilö sai viestejä ylläpidetyiltä naisprofiileilta, vaikka sanoi etsivänsä palvelussa miesseuraa.

Sivustolla olevat miehet olivat kuitenkin selkeästi oikeita ihmisiä. Osa profiileita sivustolle luoneista miehistä ilmoitti profiilissaan koko nimensä tai muuten niin paljon tietoja itsestään, että heidät voitiin tunnistaa aidoiksi ihmisiksi hakemalla heistä tietoja Googlen hakukoneella.

Kuka sivustoja oikeastaan pyörittää?

Työnantaja kommunikoi anonyymisti ja työkavereiden nimet salataan

Tanja löysi chat-operaattorin työpaikkailmoituksen netistä.

Haettuaan paikkaa hänet pyydettiin netissä suoritettaviin soveltuvuustesteihin. Jo rekrytointivaiheessa hänen piti lähettää yritykselle kopio omasta passistaan. Hän ei ole koskaan tavannut tai keskustellut työnantajansa kanssa.

Ohjeet työn tekemiseen Tanja saa Skype-palvelussa viesteinä, puheluita ei soiteta. Työnantaja ohjeistaa häntä myös anonyymin sähköpostin välityksellä. Työntekijöiden saamat ohjeet ja viestit on kirjoitettu virheettömällä suomella.

Tanja ei tunne myöskään työkavereitaan. Hän näkee, että miesten viesteihin kirjoittavat lukuisat muutkin työntekijät. Heidän nimiään hän ei tiedä.

Palkkio tehdystä työstä työntekijöille tulee Hollantiin rekisteröidyn palkanmaksuyrityksen kautta. Varsinainen maksaja ei käy ilmi tiliotteella näkyvästä maksutapahtumasta.

Palkkaa Tanja saa kirjoittamiensa viestien perusteella.

Työntekijöiden on kirjoitettava viikossa vähintään 200 viestiä, mistä he ansaitsevat 25 euroa. Palkkioita maksetaan kuitenkin vasta, kun tienattu summa ylittää 50 euroa maksukerralta. Viestittely on kiivainta viikonloppuisin, jolloin työntekijä saa kahden sentin lisäpalkkion lähetettyä viestiä kohti.

Myös vastausviestien pituus on määritelty tarkasti, viestien on oltava vähintään 70 merkin ja enintään 800 merkin pituisia. Viestien on oltava pituudeltaan vähintään puolet miesten lähettämistä viesteistä. MOT on nähnyt yrityksen palkkiotaulukon.

Työntekijän kirjauduttua ohjelmaan hän saa nähtäväkseen vain yhden viestin kerrallaan. Viestejä kirjoittaessa työntekijöiden täytyy olla nopeita, sillä saman viestin voi saada vastattavakseen yhtä aikaa useampi työntekijä. Heistä ensimmäisenä viestin lähettänyt saa palkkion ja hitaammat vastaajat järjestelmä lennättää ulos.

Työntekijöitä rekrytoidaan yritykseen Asiakas-palvelut-nimisellä sivustolla.

Tanja löysi työpaikan netissä olevan ilmoituksen perusteella. Ilmoituksessa kerrotaan, etteivät asiakkaat saa tietää työntekijän oikeaa henkilöllisyyttä. kuvakaappaus sivustolta asiakas-palvelut.com

Jo työhaastatteluvaiheessa testataan työntekijän kykyä pitää yllä keskustelua ja saada vastapuoli lähettämään mahdollisimman paljon viestejä tapaamista vältellen.

Poliisin mukaan chat-yrityksen työntekijät voivat mahdollisesti syyllistyä jopa rikokseen, jos he tietoisesti huijaavat ihmisiä, vaikka tämä tapahtuisikin työnantajan ohjeistuksesta. Rikoskomisario Hannu Kortelaisen mukaan työntekijän pitää ymmärtää, että myös he ovat vastuussa ihmisten huijaamisesta.

‒ Asiassa ei voi piiloutua työnantajan selän taakse. Kyllä tuossa voi lähteä epäilemään jopa niin sanottua tekijäkumppanuutta tai ainakin avunantoa petokseen.

Asiakas-palvelut-nimisellä sivustolla kehutaan chat-operaattorina työskentelyä. Mainoksessa Erika VIrtasta esittävää kuvaa on käytetty myös muilla sivustoilla. MOT löysi verkosta sivuston, jossa samaa kuvaa oli käytetty myös esittämään saksalaista au pairia, joka kertoi työkokemuksistaan. kuvakaappaus sivustolta asiakas-palvelut.com

Poliisi pitää riskinä sitä, että työntekijät ovat lähettäneet työnantajalle kopion passistaan. Henkilötietojen avulla voidaan tehtailla tilauspetoksia passin halijan nimissä tai passikopioita voidaan hyödyntää muiden huijausten tai petosten tekemisessä.

‒ Tällaista passikopiota on käytetty eri puolilla Eurooppaa tehdyissä nettihuijauksissa, joissa esimerkiksi vuokrataan asuntoja väärillä tiedoilla ja lähetetään asunnon vuokraajalle todisteena vuokraajan henkilöllisyydestä kyseinen passikopio.

Kuka Tanjan työnantaja on? Sivustoja ylläpitävä yhtiö ei vastannut haastattelupyyntöihin, jotka MOT lähetti verkkosivuilta löytyviin sähköpostiosoitteisiin.

MOT:n tutkiessa asiaa lisää selvisi, että yrityksen omistaja on peittänyt jälkensä poikkeuksellisen hyvin.

Yhtiön jäljet johtavat Väli-Amerikkaan

Chat-palvelun todellisia omistajia ja toimijoita on käytännössä mahdotonta selvittää, koska yhtiöiden omistukset on ketjutettu useiden maiden kautta.

Chat-palvelua tarjoaa hollantilainen yhtiö nimellä Social Links Online. Yhtiön verkkosivut on rekisteröinyt hollantilainen domain-palveluja tarjoava yhtiö, minkä vuoksi yhtiön todellinen perustaja ei tule esille. Yhtiön omistaa costaricalainen yhtiö nimeltä Gallager Executive Group International Limited.

Hollantilaisten yhtiöiden nimet löytyvät palvelun käyttö- ja sopimusehdoista. Ne ovat kaikilla sivustoilla kuvamuodossa, minkä vuoksi yhtiön nimiä ei löydy esimerkiksi Googlen kautta.

Yhtiöllä on kuitenkin todennäköisesti vastaavaa toimintaa eri maissa. Siitä kertoo se, että Tanja ja yhtiön muut työntekijät ovat saaneet eri kielillä lähetettyjä vastaavia viestejä.

Sivustolle työntekijöitä rekrytoivan firman jäljet johtavat Bulgariaan.

Googlen kuvahaun perusteella rekrytointiyhtiön osoite sijaitsee Bulgariassa tässä korttelissa. kuvakaappaus: Google Street View

Enempää yrityksestä ei selviä.

Koska yritys toimii ulkomailla, on Suomen poliisilla hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua sen toimintaan.

Pahimmillaan arkaluontoisilla tiedoilla voidaan kiristää

Rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että Suomessa poliisilla on toimivaltaa vain esitutkintatoimenpiteisiin. Toiminnan tutkimiseksi poliisi tarvitsisi virka- tai oikeusapua ulkomailta.

Kortelaisen mukaan mahdollisuudet viranomaisyhteistyöhön vaihtelevat.

‒ Mitä monimutkaisemmasta selvittelystä on kysymys, sitä hankalampaa asioiden hoitaminen on. Jo Euroopan ja EU:n sisällä on melkoisen suurta vaihtelua tässä, puhumattakaan kun mennään Euroopan ulkopuolelle.

Poliisin virka-apupyyntöihin ei välttämättä lähdetä edes vastaamaan, jos kyse on pienestä summasta.

‒ Jos kyse on pienehköistä rahasummista muutamista tuhansista muutamiin kymmeniin tuhansiin, niin virka-apuun ei välttämättä saa koskaan mitään vastausta tai siitä suoraan kieltäydytään.

Poliisi on kirjannut yksittäisiä tapauksia liittyen treffihuijauksiin, mutta suurena ilmiönä ne eivät näy. Kortelainen näkee, että syynä voi olla se, että huijatuksi tuleminen nolottaa ja hävettää.

‒ Tapauksia on varmaan paljonkin, mutta aihe on yleensä sen verran arka ja sensitiivinen, että ihmiset eivät helposti tee asiasta ilmoitusta poliisille. Menetetyt summat eivät välttämättä ole yksittäistapauksissa niin suuria, joten ehkä tyydytään vain nuolemaan haavoja yksikseen.

On mahdollista, että kaikki eivät välttämättä edes tiedosta tulleensa huijatuksi.

Näin tunnistat huijaussivun Poliisin mukaan on useita hyviä keinoja tunnistaa huijaussivustot. Ensimmäisiä merkkejä huijauksesta voi olla se, että treffiseuralainen välttelee tapaamista ja häneen ei pysty ottamaan yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai videon välityksellä. Poliisi kehottaa etsimään verkosta tietoa ja muiden kokemuksia sivustosta sen sijaan, että luottaisi sivustolla kerrottuihin kokemuksiin. Yleensä sivustolle kirjoitetut kommentit ovat sivuston ylläpitäjän itsensä laatimia.

Poliisin mukaan chat-palveluihin kirjoitetut arkaluontoiset tiedot voivat vääriin käsiin päätyessään johtaa jopa kiristykseen.

‒ Tietomurtoja onnistutaan tekemään hyvin suojattuihinkin järjestelmiin, joten tuolla mentaliteetilla hallinnoitujen huijariyritysten kohdalla riski tietomurtoihin on tietysti melkoisesti suurempi. Jos sivustolle on antanut itsestään henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja, niin mahdollisuudet Vastaamo-tyyppiseen kiristykseen ovat aina olemassa, rikoskomisario Kortelainen toteaa.

Mies kertoo 19-vuotiaan Roosan profiilin vaikuttavan aidolta. Jenni Mehtonen / Yle

Tanjaa harmittavat rakkaudentunnustukset

Tanja sanoo, ettei hän koe viestien kirjoittamisesta huonoa omaatuntoa, jos kyseessä on lyhytaikainen viestittely ja hän tarjoaa miehelle juttuseuraa.

Häntä harmittavat kuitenkin tapaukset, joissa mies on uskonut jo kuukausien tai vuosien ajan viestittelevänsä olemassa olevan naisen kanssa ja vannoo tälle rakkautta.

‒ Yksi kertoi esitelleensä netissä näkyvän naisen kuvan lapsilleenkin. Toinen taas oli käynyt poimimassa marjoja ja poiminut myös naiselle kaksi ämpärillistä. Mies oli vihainen, kun nainen ei tullut niitä noutamaan.

Hän kertoo, että palvelua käyttävät myös esimerkiksi laitoksissa asuvat, liikuntarajoitteiset miehet.

‒ Olen joskus vastaanottanut heistä kuvia, joissa näkyy myös hoitajia.

Tanja halusi tuoda tapauksen julkisuuteen, sillä hän toivoo, etteivät seuraa hakevat miehet tuhlaisi rahojaan ja aikaansa sivustolla, jossa heitä johdetaan harhaan ja josta he eivät tule etsimäänsä seuraa koskaan saamaan.

Hän on sittemmin lopettanut yritykselle työskentelyn.

Jutussa olevat viestit ovat asiakkaiden nettitreffipalveluun lähettämiä.

