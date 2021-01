Muusikko Pave Maijanen on kuollut

Muusikko, laulaja ja tuottaja Pekka Juhani "Pave" Maijanen on kuollut. (siirryt toiseen palveluun) Asian vahvisti Ylelle Maijasen serkku Masa Maijanen. Hänen mukaansa Pave Maijanen kuoli tänä aamuna.

Ensimmäisenä asiasta kertoi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Pave Maijanen sairasti viimeiset vuotensa vaikeaa lihaksia ja hermoja rappeuttavaa ALS-tautia. Kuollessaan hän oli 70-vuotias.

Hän teki pitkän uran suomalaisissa rockbändeissä.

Hän aloitti uransa kitarabändeissä The Top Cats ja Ours, joka toimi vuosina 1965-1968. Kun Maijanen aloitti The Top Catsissa, hän lainasi Lappeenrannan kasarmin soittokunnasta rummut harjoittelua varten. Hän oli syntynyt Lappeenrannassa, ja hänen isänsä oli Lappeenrannan varuskunnassa töissä.

Kopet-yhtyeessä (aluksi nimeltään Vanhat Kopet) hän soitti vuosina 1968-1969.

Seuraavan vuosikymmenen alussa hän soitti muun muassa Smokings- ja Paradise-yhtyeissä. Dave Lindholmin kanssa perustaman Rock´n´Roll Bandin kautta Maijanen alkoi saada muusikkona valtakunnallista näkyvyyttä. Sen jälkeen tuli Albert Järvisen kanssa kasattu Royals-yhtye.

Maijanen lauloi 1970-luvulla englanniksi, mutta kieli vaihtui suomeksi oman Mistakes-yhtyeen myötä 1980-luvulle tultaessa. Vuoden 1981 soitetuimpia kappaleita oli Pidä huolta, sillä se oli mukana Veikkauksen mainoksessa.

Mistakesin Pidä huolta oli jättihitti vuonna 1981.

Pave Maijanen suosio jatkui 1980-luvulla, kun hän siirtyi soolouralle. Iskelmällisempään suuntaan musiikkityyliään muuttaneen Maijasen suurimpia hittejä olivat Jano ja Lähtisitkö.

Pave Maijanen esitti Lähtisitkö-hittinsä TV1:n kevyen musiikin vuosikonsertissa uudenvuoden aattona 1984.

Maijanen työskenteli uransa aikana myös tuottajana esimerkiksi Wigwamin, Hurriganesin ja Dingon levyillä.

Suosio hiipui 1990-luvulla

Pave Maijanen valittiin edustamaan Suomea Euroviisuihin vuonna 1992 kappaleella Yamma Yamma. Hectorin sanoittama kappale voitti viisukarsinnat ylivoimaisesti, mutta varsinaisessa laulukilpailussa sijoitus oli viimeinen.

Jumbosija sai suomalaisilta armotonta kritiikkiä, vaikka vielä Suomen-finaalissa kappaletta oli pidetty menevänä ja kansainvälisenä.

Pave Maijanen esittää kappaleen Yamma Yamma vuoden 1992 Euroviisujen Suomen karsinnassa.

Vuosituhannen vaihteessa Maijanen oli mukana huikean suositussa Mestarit areenalla -kokoonpanossa Hectorin, Kirkan ja Pepe Willbergin kanssa. 2000-luvulla esiintymisareenat ovat kuitenkin vaihtuneet pikkupubeihin.

Pave Maijanen on lauluntekijänä käyttänyt myös nimimerkkiä Maija Paavonen.

Pave Maijanen esiintyi Vain elämää -ohjelman neljännellä tuotantokaudella vuonna 2015.

