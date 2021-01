STM kertoo Suomen rokotetilanteesta – Katso suora lähetys klo 14.15

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tänään tiedotustilaisuuden koronavirusrokotteista ja rokotusten etenemisestä Suomessa.

Rokotekampanjan käynnistymistahti on puhuttanut viime päivinä. Suomi on alkuvaiheessa ollut EU-maiden hitaimpia rokottajia, koko Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotettu noin 6000–7000 ihmistä. Rokotukset alkoivat Tapaninpäivänä.

Tilaisuudessa ovat mukana osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:sta sekä terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen Helsingin kaupungilta.

Yle näyttää tilaisuuden suorana Yle Areenassa ja tässä jutussa. Tätä juttua myös päivitetään uusilla tiedoilla tilaisuuden edetessä.

