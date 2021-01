Sähköautolle löytyy jo useita erilaisia latausvaihtoehtoja: Sähkökiukaan kanssa vuorotellen kotipihassa vai suurteholaturilla huoltamon pihassa?

Suuritehoisessa latausasemassa kuormantasausjärjestelmä tai ainakin valmius sellaiselle on yleensä vakiovaruste.

Lahtelaisen Kempowerin suurteholatureiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti – tuotantokapasiteetti pian viisinkertaistuu.

Etenkin taloyhtiöissä kannattaa nyt olla tarkkana, ettei sähköautojen latauspisteitä rakennettaessa tule hankittua vanhanaikaista tekniikkaa.

– Pahin virhe mitä tässä voidaan tehdä on se, että laitetaan kaikille sellaiset latauspisteet joissa ei ole kuormanhallintaa ja viiden vuoden päästä joudutaan ostamaan uudet latauspisteet joissa on kuormanhallinta, sanoo Sesko ry:n ryhmäpäällikkö Vesa Linja-aho.

Sesko on sähköteknisen alan standardoinnista Suomessa vastaava taho.

Mitä suuremmasta määrästä latauspaikkoja puhutaan, on kuormantasausmahdollisuuden sisältävillä latauspaikoilla selvät etunsa.

– Suurimmassa osassa taloyhtiöitä sähköliittymän nykyinen kapasiteetti riittää hyvin sähköautojen lataamiseen nyt ja tulevaisuudessa, kunhan estetään tilanne, jossa kaikki autot laitetaan lataukseen maksimiteholla työpäivän päätteeksi. Älykäs kuormanhallintajärjestelmä tarkkailee liittymän kuormitusta ja ohjaa autojen tehonsyöttöä niin, että kaikkien akut saadaan aamuksi täyteen mutta liittymän maksimikuormitusta ei ylitetä, Linja-aho kertoo.

Kaukolämmön piirissä olevissa taloyhtiöissä ei ole rajuja kuormitushuippuja, mutta esimerkiksi sähkölämmitteisissä rivitaloyhtiöissä sellainen on alkuyöstä, kun lämminvesivaraajat menevät päälle pariksi tunniksi. Tällöin latausvirtaa taas rajoitetaan. Aamuyön tunteina ladataan taas suurella virralla.

"Sukolla ei tarvitse enää kituuttaa"

Sukopistorasialla tarkoitetaan tavallista maadoitettua kotitalouspistorasiaa. Sähköauton latauskäytössä sukon ongelmana on se, ettei sitä ole suunniteltu kestämään pitkään jatkuvaa suurta kuormitusta.

– Useammalla toimijalla on jo tarjolla vakavasti otettavia kuormanhallinnalla varustettuja latausjärjestelmiä, eli sen puolesta ei enää tarvitse kituuttaa sukopistorasian kanssa, Linja-aho sanoo.

Käytännössä sukorasiasta ladattaessa auton verkosta ottama latausvirta tulee rajoittaa kahdeksaan ampeeriin. Tälläkin toki pärjää, jos auto joutaa seisoa yöt ladattavana eikä päivittäiset ajomatkat ole pitkiä. Tällöinkin pistorasian, siihen menevien johdotusten ja koko kiinteistön sähköjärjestelmän on syytä olla kunnossa.

Paloturvallisuuden kannalta on myös hyvä, jos latauspistorasia on rakennuksesta erillisessä tolpassa eikä esimerkiksi puutalon seinässä.

Suomessa sähköautojen latausasemien on toimittava myös lumisina pakkasessa. Rami Moilanen / Yle

Jatkuvaa kuormaa kestäviä pistorasiatyyppejäkin toki on, esimerkiksi asuntovaunuissa käytetty, karavaanaripistorasiana tunnettu liitintyyppi.

– Se on fiksumpi. Se on suunniteltu kestämään 16 ampeerin kuormitusta jatkuvasti. Se on teollisuuspistokytkin, se kestää vaikka siitä ottaisi 16 ampeeria vuosikausia.

Teollisuuspistorasioita ovat myös muun muassa monen omakotitalon tai kesämökin sähkökeskuksesta löytyvät 3 x 16 ampeerin kolmivaiherasiat.

Linja-ahon mukaan kuitenkin myös varsinaiset sähköauton lataukseen suunnitellut vaihtovirtalatausasemat ovat halventuneet. Monissa niistä on mukana kuormanhallintajärjestelmä. Hyödyllinen ominaisuus on myös sähköenergian mittaus. Vaikkei älykkäälle kuormanhallinnalle heti olisikaan taloyhtiössä tarvetta, kannattaa latauslaitteita tilatessa varmistaa, että niihin on jälkikäteen sellainen lisättävissä.

Sähkösaunan lämmitessä sähköpatterit kylmenevät

Pientaloissa kuormanhallinnassa tarvittavan tekniikan ei tarvitse olla monimutkaista.

– Jos ajatellaan tavallista omakotitaloa, jossa on 3 x 25 ampeerin sulakkeet, siinä yleensä riittää kuormanhallinnaksi, ettei kiuasta ja sähköauton latausta täydellä teholla voi laittaa yhtä aikaa päälle.

Samantyyppinen kytkentä on jo entuudestaan käytössä monessa sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Kiukaan vastusten saadessa virtaa, rele katkaisee syötön esimerkiksi osalle lämpöpattereista.

Monessa kotitaloudessa sähkökiuas on suuritehoisin yksittäinen sähkölaite. Tommi Parkkinen / Yle

Monissa sähköautoissa auton oma sisäänrakennettu vaihtosähkösyöttöinen latausjärjestelmä on nopean lataamisen kannalta pienitehoinen.

Pikalatauksessa virtaa suoraan akuille sopivassa muodossa

Koska etenkin pitkillä matkoilla auton akkuihin on kiva saada lisää virtaa nopeasti, on useimmissa sähköautoissa liitin, josta akkuihin voidaan puskea valmista tasasähköä suurella teholla.

Linja-ahon mukaan yksi tulevaisuuden skenaario onkin, ettei autoihin laitettaisi omaan laturia, vaan kaikkialla olisi tasavirtalatureita ja niistä ladattaisiin suoraan.

Ulkoisilla tasavirtalatureilla on autojen sisäänrakennettuihin latureihin verrattuna etuja: Laitteet voivat olla tehokkaampia ja ne eivät ole lisäämässä auton massaa ja valmistuskustannuksia.

Vaikka suurteholaturin kaapelissa johtimet ovat paksuja, voivat ne lämmetä merkittävästi latauksen aikana. Rami Moilanen / Yle

Toisaalta ne ovat pelkkään vaihtovirran syöttöön perustuviin latauspisteisiin verrattuna huomattavan kalliita.

Suuritehoisissa latausasemissa kuormanhallintajärjestelmät ovat olleet vakiovarusteita jo pitempään.

– Vaikka kaikki henkilöautot toimisivat sähköllä, älykkään kuormanhallinnan kanssa meillä riittää paukkupakkasillakin sähkö ja sähköverkko, Linja-aho luottaa.

Suuritehoisia latauslaitteita Suomessa valmistaa muun muassa Lahdessa toimiva Kempower Oy. Yhtiö on perinteikkään hitsauskoneiden tekijän Kempin sisaryhtiö.

Hitsauslaitteiden tapaan suuritehoisissa latureissa tehoelektroniikka on kovilla, joten laadun pitää olla kohdallaan.

– Kun kyseessä on latauslaitteet, joissa on korkeat jännitteet, niin kaikki sähköliitännät, sähkökytkennät pitää olla hyvin laadukkaasti tehty ja koestettu. Sen takia meillä on omissa käsissä kriittisimmät kytkennät, niiden loppukoestus ja testausautomaatio, kertoo Kempowerin tuotantojohtaja Sanna Otava.

Suuritehoisten latausasemien kysyntä kasvanut nopeasti – Kempower viisinkertaistaa tuotantonsa

Muun muassa sähköautojen ja sähköbussien suuritehoisten latausasemien kysynnän kasvu on tehnyt toimitiloista Kempowerille ahtaat. Koronapandemiasta huolimatta kasvu oli viime vuonna ripeää.

– 2020 aikana meidän tilausten määrä kasvoi 1500 prosenttia eli päästiin jopa 8,5 miljoonan tilauslukuihin, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kuinka moninkertaiseksi tänä vuonna kasvatatte tuotantokapasiteetin?

– Viisinkertainen on suunnitelma nyt ja se on helmikuussa tuossa käytössä, Ristimäki vahvistaa.

Kempowerin tuotekehitysjohtaja Mikko Veikkolainen (vas.), toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja tuotantojohtaja Sanna Otava kulkevat itsekin työpaikalleen sähköautolla. Rami Moilanen / Yle

Kempowerin vahvuus ovat helposti laajennettavat, jopa kymmenien latauspaikkojen kentät.

– Pumppujakaan ei ole vain yhtä huoltoasemalla, vaan käyttäjät ajautuvat niihin paikkoihin joissa on tarjolla enemmän vapaata kapasiteettia, enemmän vapaita paikkoja. Eli siihen meidän tämä koko tuotekehitys on tähdännyt, Ristimäki kuvailee.

Noin viidenkymmenen työntekijän yritys on toimittanut jo 400 laitetta.

Yhtiön tuotteista suurin osa menee vientiin. Tosin myös Suomessa nimenomaan julkiseen käyttöön tulevia suuritehoisia latauspaikkoja pidetään sähköisen liikenteen yleistymisen kannalta keskeisinä.

– Näyttää siltä, että näillä nopeilla latauspisteillä on enemmän kysyntää kuin hitailla latauspisteillä, arvioi johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta.

Kempower ei itse operoi latausasemia, vaan keskittyy niillä tarvittavan tekniikan toimittamiseen. Myös kuluvalle vuodelle on jo saatu isoja tilauksia.

– Rakennetaan esimerkiksi Malmön bussilatauskenttä, jossa on 90 DC-pikalaturia samalla pihalla, kertoo Ristimäki.

