Laki ei sano suoraan, onko itsemurhan auttaminen laitonta vai ei – rikosoikeuden professori: tilanne on kohtuuton

Laki ei kerro suoraan, onko itsemurhassa auttaminen rikos vai ei – ja se on huolestuttavaa oikeusturvan kannalta, sanoo Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.

Yksi esimerkki nähtiin maanantaina, kun Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina 37-vuotiaan miehen avopuolisonsa ja omaishoidettavansa surmasta neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Mies avusti liikuntakyvytöntä naista itsemurhassa Nurmeksessa joulukuussa 2019. Mies tarjoili pyörätuolin varassa eläneelle naiselle tämän pyynnöstä runsaasti alkoholia, lääkkeitä ja insuliinia.

Aineista tullut yliannostus johti naisen kuolemaan.

Tolvasen mukaan itse tuomio vaikuttaa punnitulta ja vallitsevaa oikeustilannetta vastaavalta. Tuomiossa annettiin paljon painoarvoa sille, että itsemurhan tehneen ihmisen kyky arvioida tekonsa seurauksia oli heikentynyt.

Lisäksi itsemurhan avustaja oli naisen omaishoitaja, joka oli velvollinen pitämään huolta naisesta.

– Jos olisin ollut itse tuomarina, olisin kyllä ratkaissut asian samalla tavalla, sanoo Tolvanen.

Rangaistus tuli aivan asteikon alarajalta, sillä surman minimirangaistus on neljä vuotta ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

– Asteikon puitteissa se on varsin lievä, mutta muuten aika kova tuomio.

Mahdotonta ennustaa, tuleeko tuomio vai ei

Toisessa tilanteessa tuomio olisi saattanut kuitenkin olla erilainen.

Tolvasen mukaan tuomiota tuskin tulisi esimerkiksi tapauksessa, jossa joku näkee toisen tekevän itsemurhan muttei estä sitä. Tilanne hämärtyy, kun ihminen aktiivisesti edesauttaa itsemurhan tekemistä, kuten Nurmeksen tapauksessa tapahtui.

– Jopa asiantuntijoilla on eri käsityksiä siitä, miten tällaisiin pitäisi suhtautua. Avustetun itsemurhan käsite on hyvin epämääräinen, etenkin näissä tilanteissa, joissa toinen on velvollinen pitämään huolta toisesta.

Lain tavoitteena on, että se olisi mahdollisimman yksiselitteinen. Siksi on ongelma, että avustetussa itsemurhassa ihminen ei pysty helposti ennakoimaan, millaisia seurauksia hänen toiminnallaan voi olla.

Tolvasen mukaan tilanne on kohtuuton etenkin niille ihmisille, jotka hoitavat parantumattomasti sairaita ja kärsiviä ihmisiä.

– Oikeustilanne ei ole minusta tyydyttävä. Nyt ei voida antaa etukäteen varmoja vastauksia siitä, miten oikeuslaitos suhtautuu tekoihin. Riski, että joutuu vankilaan, on minusta liian kova hinta, sanoo Tolvanen.

Tolvasen mukaan lakiin olisi hyvä saada selvyyttä, ja mielellään pian.

– Kun ihmiset elävät entistä vanhemmiksi ja elävät entistä pidempään huonokuntoisina, niin kyllä tätä joudutaan varmaan arvioimaan meilläkin lähitulevaisuudessa.

Nurmes voisi olla tärkeä ennakkotapaus

Nurmeksen tapauksen käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voidaan valittaa hovioikeuteen ja myöhemmin myös korkeimpaan oikeuteen.

Avustettuja itsemurhia käsitellään oikeudessa hyvin harvoin. Suomen korkein oikeus ei ole aiemmin käsitellyt vastaavaa tapausta, jossa olisi aktiivisesti autettu itsemurhan tekemisessä.

– Tässä olisi ennakkotapauksen aineksiakin, jos tätä haluttaisiin viedä eteenpäin, Tolvanen arvioi.

Keskustelu siitä, onko itsemurhassa auttaminen oikein vai ei, nousee pinnalle säännöllisin väliajoin.

Esimerkiksi kansalaisaloite eutanasian eli armokuoleman laillistamisesta päätyi vuonna 2018 eduskunnan käsittelyyn saakka, mutta siellä se hylättiin äänin 128-60.

Tolvasen mukaan Nurmeksen tapaus saattaa nostaa keskustelun uudelleen pinnalle, mutta täysin laillista armokuolemasta ei välttämättä tule.

Esimerkiksi Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista.

