Onko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä päässyt rokotuksiin niitäkin, jotka eivät hoida koronapotilaita? Sairaanhoitopiiri selvittää asiaa

Ylilääkärin mukaan rokotteen ottajien järjestystä on seurattu ja yleisesti ottaen se on toteutunut.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri selvittää, onko sairaanhoitopiirissä annettu koronarokotteita myös muille kuin niille hoitajille, jotka työskentelevät koronapotilaiden kanssa. Sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Terhi Nevala ei myönnä mutta ei myöskään kiellä, onko näin tapahtunut vaan sanoo, että asiaa selvitetään. Esimerkiksi sanomalehti Kaleva (siirryt toiseen palveluun) on uutisoinut, että osa koronapotilaiden hoitajista on kokenut, että heidät on ohitettu jonossa, kun rokotuksen ovat saaneet ne, joille se ei vielä kuuluisi.

Rokotusjärjestyksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) koronarokotteita annettaisiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa ensin koronapotilaita hoitaville kuten osasto 42:n ja teho-osaston työntekijöille.

Onko mahdollista, että rokotuksia ovat saaneet myös sellaiset henkilöt, joiden ei olisi tässä vaiheessa niitä kuulunut saada, hallintoylilääkäri Terhi Nevala?

En tiedä yksityiskohtia, että voiko siellä olla yksittäisiä tapauksia mukana.

Pitääkö paikkansa, että rokotettavien joukossa olisi myös jo eläköityneitä hoitajia?

Tällaisen huhun kyllä kuulin, mutta en ole sen paikkansapitävyydestä saanut varmistusta.

Selvitetäänkö sairaanhoitopiirissä sellaisten huhujen alkuperää, että rokotuksia olisivat saaneet myös sellaiset työntekijät, joille se ei kansallisen rokotusjärjestyksen mukaan vielä kuuluisi?

Asiaa selvitetään koko ajan. Rokotusvaiheessa tarkistamme, mistä yksiköstä rokotettava tulee. Jos joku on huijannut, se on mahdollista. En voi kieltää, etteikö yksittäisiä sellaisia tilanteita olisi tapahtunut. Käymme nyt esimiesten kanssa listoja läpi, ketkä ovat ensi vaiheessa rokotettavia ja ketkä myöhemmässä vaiheessa.

Onko tässä tapahtunut virhettä?

Mielestäni olemme onnistuneet aika hyvin, kun huomioidaan tämä aikataulu. Aika kansallisen rokotusjärjestyksen viemisestä tarkemmalle tasolle ja rokotusten käynnistämiseen on ollut lyhyt. Aina voi jälkikäteen sanoa, että jokin asia olisi mennyt voinut mennä paremmin, mutta kun asiaa katsoo isossa kuvassa, niin hyvin ovat rokotukset käynnistyneet.

Miten te kontrolloitte näitä koronarokotuksia eli miten varmistetaan, että rokotuksia saavat vain niihin oikeutetut henkilöt?

Esimiesten kanssa käydään sitä rokotusjärjestystä läpi ja rokotuspaikalla on henkilökuntaa tarkistamassa.

Kuka määrittelee rokotettavien järjestyksen?

Me noudatamme kansallista rokotusjärjestystä ja esimiesten kanssa käymme sitä läpi.

Onko teillä tarpeeksi rokotteita kaikkien niitä nyt ensisijaisesti tarvitsevien rokottamiseen?

Ensivaiheessa rokotettavia on arvion mukaan 1600. Tähän määrään pääsemme tämän päivän jälkeen. Loppuviikosta rokotukset siirtyvät kuntiin ja kuntayhtymiin.

