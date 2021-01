Talovalmistaja Omatalo hakeutui konkurssiin – noin 75 ihmistä menettämässä työnsä

Omatalolla on tehdas Pohjois-Savossa Sonkajärvellä, missä työntekijöitä on noin 60.

Sonkajärveläinen puutalovalmistaja Omatalo Oy on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeudelle maanantaina.

Syynä on kassakriisi, joka johtuu muun muassa koronatilanteesta. Yhtiöllä on velkaa 1,95 miljoonaa euroa. Suurimmat velkojat ovat Omatalon aiempi omistaja Sinituote Oy, Verohallinto, työeläkeyhtiö Elo ja Ylä-Savon pääomarahasto.

Omatalolla on takanaan useita tappiollisia vuosia, mutta yhtiö onnistui punnertamaan toissa vuoden liikevoittonsa plussalle. Se ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kassavajetta, koska Omatalon tase oli heikko aikaisempien tappioiden vuoksi. Yhtiön liikevaihto putosi vuonna 2020 edellisvuodesta noin 25 prosenttia eli yli neljä miljoonaa euroa.

– Ensin tuli metsäteollisuuden lakot, sitten koronapandemia. Kesältä ja syksyltä peruuntui taloja ja toimituksia siirtyi. Emme pystyneet sopeuttamaan kiinteitä kulujamme muuttuneeseen tilanteeseen, kertoo Omatalon toimitusjohtaja Janne Rönkkö.

Yhtiö on käynyt lisärahoitusneuvotteluja viime keväästä lähtien useiden tahojen kanssa ja hakenut myös valtiovallan yritystukia huonolla menestyksellä.

– Nyt rahoitusneuvottelut tulivat siihen pisteeseen, että realistista vaihtoehtoa ei enää ole. Konkurssilla minimoimme vahingot ulkopuolisille ja yhteistyökumppaneille.

Omatalolla on talotehdas vajaan 4 000 asukkaan Sonkajärvellä ja toimipisteet myös Kuopiossa, Vantaalla, Tampereella ja Savonlinnassa. Sonkajärvellä työntekijöitä on noin 60. Heistä paikkakuntalaisia on toimitusjohtajan mukaan hieman yli 30.

Omatalo irtaantui omaksi yhtiökseen Finndomosta vuonna 2012. Ennen vuotta 2019 tappiota ehti kertyä yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Omatalo Oy on ollut viime vuodet yhtiön toimivan johdon omistuksessa. Tehtaan kiinteistöt Sonkajärvellä ovat Omatalon omia.

