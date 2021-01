Saattohoitosairaalan oikeudenkäynti alkaa Turussa: syytteet murhasta sekä törkeistä kiristyksestä, kavalluksesta ja pahoinpitelystä

Turkulaiseen Kotisairaala Luotsiin liitettyjen rikosepäilyjen oikeuskäsittely käynnistyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tänään torstaina valmisteluistunnolla. Yksityiseen yritykseen kohdistuvat vakavat rikosepäilyt tulivat julki maaliskuussa 2020.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viiden ja puolen vuoden kuluessa, 29.12.2009–6.5.2015.

Luotsi on saattohoitoon erikoistunut kotisairaala, joka toimi Turun kaupungin ostopalveluyrityksenä vuosina 2011–2014.

Turkulaisen kotisaattohoitoyrityksen entinen toimipaikka sijaitsi Turun Luolavuoressa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Toimitusjohtajana sairaanhoitaja, henkilöstöjohtajana lääkäri

Kotisairaala Luotsi Oy:n nimellä toiminutta yritystä on vetänyt entinen aviopari. Toimitusjohtajana toiminutta sairaanhoitajaa vastaan on nostettu useita syytteitä muun muassa murhasta ja törkeästä kiristyksestä. Syyttäjä katsoo, että koska uhri on ollut saattohoidossa oleva puolustuskyvytön potilas, kyseessä on murha.

Sairaanhoitajaa syytetään myös törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt ovat kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin.

Yhtiön henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä vastaan on nostettu syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennyksestä.

Syytetyn penkissä myös kaupungin virkahenkilöitä

Kotisairaala Luotsin asiakokonaisuudessa on nostettu syytteet myös neljää Turun kaupungin virkahenkilöä vastaan. Syyttäjä katsoo, että he ovat rikkoneet virkavelvollisuuttaan laiminlyömällä Luotsin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen valvonnan.

Poliisin Luotsia koskeva esitutkinta kesti kaksi vuotta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer Lounais-Suomen poliisista on luonnehtinut tapausta poikkeukselliseksi rikosepäilyksi, jolla on yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Jutun varsinainen käsittely alkaa Turun käräjäoikeudessa tiistaina 12. tammikuuta. Aluesyyttäjä Jooseppi Kiviharju Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta kertoi Ylelle, että oikeuskäsittelylle on varattu aikaa kuukauden verran.

Valmisteluistunnossa selvitetään tänään, mitkä asiat ovat riitaisia ja mitkä riidattomia.

