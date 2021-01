Iso-Britanniassa vaihto-oppilaana oleva Tinka Pelttari, 17: ”Jos lentokielto jatkuu, soitan ulkoministerille, että olen alaikäinen ja minut on saatava täältä jotenkin pois”

Tinka Pelttarilla on lippu Finnairin koneeseen 16.1.2021. Matkustajalentojen keskeytys Iso-Britanniasta Suomeen on tällä hetkellä voimassa 11.1. saakka.

Tinka Pelttari seurasi huojentuneena pääministeri Boris Johnsonin maanantaina 4.1.2021 pitämää puhetta tiukasta lockdownista.

– Kaikki siirtyvät etäopetukseen helmikuun puoliväliin asti!

Pelttari pitää päätöstä hyvänä, koska omassa tiedepainotteisessa oppilaitoksessa, St John Plessington Catholic Collegessa, tartunnat ovat lisääntyneet pitkin syksyä räjähdysmäisesti.

Joululoma aloitettiin viikkoa normaalia aikaisemmin 16.12. Opettajista oli niin moni jo sairastunut, ettei heitä enää riittänyt opettamaan 1500 oppilasta.

Pelttari on pysynyt terveenä, vaikka moni luokkatoveri on sairastunut. Korona ei ole iskenyt myöskään isäntäperheeseen, vanhempiin ja 16-vuotiaaseen tyttäreen. Myös oma perhe Suomessa, Kokkolassa, on pysynyt terveenä.

Suomalaisopiskelija on ollut vaihto-oppilaana Liverpoolin liepeillä Isossa-Britanniassa neljä ja puoli kuukautta.

Britanniasta vakuuteltiin, että uskaltaa tulla

Lukion tokaluokkalainen lähti vaihto-opiskelijaksi elokuussa 2020, koska koronatilanne näytti rauhalliselta.

– Uskalsin lähteä, kun Britanniasta vakuuteltiin, että tilanne on hyvä ja voi tulla.

Nyt Tinka Pelttari seuraa tiiviisti Iso-Britannian tiedotusvälineistä maan ja erityisesti Liverpoolin alueen tilannetta ja rajoituksia.

Easthamin pikkukylä kuuluu koronarajoituksissa parinkymmenen kilometrin päässä olevan Liverpoolin alueeseen.

– Tuntuu, että koko maassa on jotenkin sekava käytäntö. Niitä (rajoituksia) tulee ja menee. Toisena päivänä sanotaan toista, toisena toista.

Ulkona on tilaa, mutta 1500 oppilaan koulussa turvavälien pitäminen on ollut mahdotonta. Tinka Pelttarin albumi

Hänen mielestään paikalliset suhtautuvat rajoituksiin suomalaisia huolettomammin. Kun moni on jo saanut koronatartunnan, ei jakseta ehkä enää pelätä ja välittää.

– Maskeja käytetään, kun on pakko, mutta olen huomannut, että moni pitää samaa kangasmaskia ja jopa kertakäyttöistä monta päivää peräkkäin.

Pelttari kertoo pysyneensä kohtuullisen hyvin koronakartalla, koska lukee verkkouutisia Britannian ja Suomen tiedotusvälineistä. Myös Iso-Britanniassa leviävästä, erityisesti nuoriin tarttuvasta virusmuunnoksesta hän sai tiedon mediasta.

– Isäntäperheeni ei ole puhunut asiasta mitään. Juttelin Birminghamissa vaihto-oppilaana olevan suomalaisen kanssa ja hän kertoi, että hänen isäntäperheensä oli kiistänyt, että virusmuunnos olisi Britanniasta.

Tinka Pelttarin mielestä suomalaisille vaihto-opiskelijoille on ollut koko ajan luontevaa ottaa itse selvää asioista.

– Esimerkiksi vaikkapa italialaiset vaihtarit eivät tunnu tietävän kaikista rajoituksista, mutta ehkä he ovat niin väsyneet koronaan, kun omassakin maassa on ollut huono tilanne.

Johnsonin ohjetta tiukempi oma lockdown

Vaihto-opiskelijuus on jäämässä tyngäksi, koska Pelttari haluaa mahdollisimman pian takaisin Suomeen.

Hän pitää peukut ja varpaat pystyssä, että Traficom ei jatkaisi matkustajalentoliikenteen keskeytystä ja kyyti kotiin onnistuisi 16.1.2021.

– Olen sanonut kaikille, että jos lentokieltoa jatketaan, enkä pääse Suomeen, soitan ulkoministerille, että olen alaikäinen ja minut on saatava täältä jotenkin pois, hän naurahtaa.

Kotiinpääsy huolettaa naurahduksesta huolimatta. Jos suoraa lentoa ei tule, hän sanoo, että yksi mahdollisuus on lentää Helsinkiin Amsterdamin kautta. Sitä vaihtoehtoa hän pitää tartunnan kannalta vielä riskialttiimpana välilaskun takia.

Näkymä Easthamin kylän kadulta. Tinka Pelttarin oma perhe on huolissaan Iso-Britannian korontatilanteesta ja toivoo, että tytär saadaan pian kotiin Suomeen. Tinka Pelttarin albumi

Pelttari on jo eristänyt itsensä Johnsonin ohjeistusta tiukemmin isäntäperheen kotiin.

– Isäntäperheeni äiti tuli sanomaan, että nyt saa vielä mennä ulos kävelemään yhden eri taloudessa asuvan kanssa. Myös kaupassa saa vielä käydä. Häntä ihmetytti, kun sanoin, etten halua enää mennä kauppaan, koska kotiinlähtö on lähellä.

Kokkolalainen ei pelkää itsensä puolesta, mutta sanoo, että olisi kauheaa, jos hän tartuttaisi viruksen jollekin. Pelttari on pitkän joululoman aikana käynyt vain ulkoilemassa ja pari kertaa kaupassa.

Nyt hän pysyy Iso-Britanniassa omaehtoisessa karanteenissa siihen asti, että pääsee lentokoneeseen.

– Jos lento toteutuu, menen heti Helsinki-Vantaan kentällä koronatestiin. En matkusta julkisilla, vaan isä hakee minut, ja istun auton takapenkillä maski naamalla koko kuusituntisen matkan kotiin.

Koronatestin voi uusia, kun ensimmäisestä testistä on 72 tuntia. Vaikka myös se olisi negatiivinen, Pelttari suunnittelee pysyvänsä Suomessa karanteenissa riittävän monta päivää.

Vaihtari ikävöi Suomen tapaa hoitaa asiat

Tinka Pelttari on viihtynyt sijaisperheessään ja brittiläisessä koulussa. Piipahdukset Lontooseen ja Skotlantiin jäivät haaveeksi koronan takia, mutta reissu on jo ehtinyt opettaa pärjäämistä.

Omaa perhettä ja ystäviä on ikävä, mutta pandemia on saanut vaihto-oppilaan ikävöimään myös turvallisuutta.

– Olen oppinut arvostamaan sitä, miten Suomessa hoidetaan asiat, myös korona. Ja arvostamaan Suomen hallitusta. Täällä varmasti yksi syy siihen, miksi ihmiset eivät tottele rajoituksia on se, etteivät he luota hallitukseensa. Suomessa on saatu asiat hyvin hoidettua. Sitä on ollut ikävä.