Ylen Sisäilmaa-hittisarjasta kohistaan ympäri internetiä – käsikirjoittaja Tiina Lymi: "Arvomaailma on koventunut ja armottomuus lisääntynyt"

Vaikuttaa siltä, että puhelimen pirinä toisessa päässä keskeyttää jotain ja pahasti.

– Haloo, Tiina Lymi vastaa kuin puolivahingossa kesken oman lauseensa.

Näyttelijä saa ajatuksensa kasaan esittelyjen jälkeen. Hän istuu autossa pelkääjänpaikalla. Ratin takana suunnistaa Ursula Salo – Lymin sanoin loistava näyttelijä, muttei kummoinen kuski.

– Kyllä, ehdin jutella, mutta kävin lenkillä ja selkäni on hikinen. Mutta itse asiassa, voisinko soit... Ei kun käänny siitä, ahaa, rikot liikennesään... Niin, voisinko soittaa pian takaisin?

Sopii.

Arjen supersankarit pitävät yllä systeemiä

Lymi, 49, on tuttu kasvo suosituista elokuvista ja tv-sarjoista lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta, mutta hän myös ohjaa ja kirjoittaa elokuvia ja sarjoja. Hänen uusin luomuksensa, Sisäilmaa, vaikuttaa osuneen napakymppiin.

Yle TV1:ssä kolmiosaisen sarjan ensimmäinen jakso keräsi yli puoli miljoonaa katsojaa. Areenassa ensimmäinen jakso on käynnistetty pian jo 400 000 kertaa. Elina Knihtilän tähdittämästä sarjasta keskustellaan ympäri internetiä. Kommentteja on koottu tähän juttuun tuonnempana.

Lymi soittaa takaisin ja kertoo auton olevan turvallisesti parkissa. Pian ollaan syvissä vesissä. Sisäilmaa on elämänmakuista draamakomediaa, fiktiota, joka tekee tunnistettavia ja katkeransuloisia havaintoja tosielämästä.

Sarjan teemana on hyvinvointiyhteiskunta, paikkana Lymin mielestä se kaikkein epäseksikkäin: TE-toimisto.

On sääntöä, lakia ja pykälää, jotta systeemi pyörisi kuin öljytty ratas, mutta se mikä toimii paperilla, voi olla käytännössä mahdotonta. Alalla kuin alalla työskentelee ihmisiä, jotka tekevät parhaansa pitääkseen yllä systeemiä, vaikka reunat repsottavat ja saumat vuotavat.

Lymi näkee tällaisen työn tekijät arjen supersankareina.

– Jos Bruce Willis astuu elokuvan päätteeksi ulos avaruusaluksesta ja sanoo vaimolleen, että keitetään kahvit, meidän Anneli sanoo TE-toimiston asiakkaalle, että lähetääs kartoitteleen. Hän on päättänyt pelastaa maailman tai ainakin jatkaa työtään, koska ei ole muuta tapaa pitää yllä ajatusta siitä, että ainakin yritetään.

Sisäilmaa-sarjan pääroolissa nähdään Elina Knihtilä. Marek Sabogal / Solar Films Inc Oy

Ylen johtoporras halusi sarjan ulos pian ja isosti

Ylelle sarjan tilannut Erkki Astala kertoo, että vaikeita ja yhteiskunnallisia teemoja käsittelevän draamakomedian kasvaminen ilmiöksi heti ilmestyessään oli ainakin osittain odotettavissa.

– Sarja yllättää sekä sillä, mitä tapahtuu että sillä, miten asioista kerrotaan. Mukana on satiiria, komediaa ja jopa kauhua.

Sarja valmistui viime syksyn alussa.

– Näytin sitä yhtiön johtoportaalle, ja siellä tehtiin nopeasti päätös, että laitetaan ulos pian ja isosti.

Uudenmaan TE-toimisto ollut taustoittamassa sarjan tekijöitä

Sarjasta kohkataan ympäri internetiä. Astala ihastui kommenttiin, joka on kirjoitettu sarjan henkeen sopivasti Facebookin Virkamiesten avoin verkosto -ryhmään: "Olivat sitten laittaneet koko zeitgeistin tehosekoittimeen." Siinä kiteytyy Astalan mielestä sarjan vahvuus.

Twitterin puolella sarjan faneiksi ovat julistautuneet muun muassa monet TE-työntekijät.

Eilen Ohjaamolaisia nauratti kun #sisäilmaa tuli telkkarista. Nimettömät kommentit mm:

- En kyllä kestä 😂

- Hyvin on päässeet tekijät sisään työkkärin/julkisen maailmaan.

- Kuntakokeilu kävi kyllä mielessä 🤭



Ohjaamon TE-työntekijät suosittelevat! https://t.co/fCJlTY1L5J — OhjaamoVantaa (@OhjaamoVantaa) 5. tammikuuta 2021

Moni on vakuuttunut siitä, että huumori on oikea tapa käsitellä vakavia yhteiskunnallisia aiheita.

Useat kommentoijat näkevät Sisäilmaa-sarjassa jotain samaa kuin kotimaisessa hittisarjassa M/S Romantic parin vuoden takaa. Silloin tohistiin halvasta, nyt puhutaan baklavasta.

Viimeinenkin osa katsottu. Helvetillisestä huudosta ja mekastuksesta ja sekavuudesta huolimatta ennustan baklavalle pientä myyntibuumia. Sarjalle sopivasti tietämättä oikein edes mitä se on. #baklava #sisäilmaa — Jouni Manninen (@p11ppu) 4. tammikuuta 2021

Osuvimmat teokset myös jakavat mielipiteitä. Kaikille Sisäilmaa ei ole maistunut.

Katsoinpa sitten minäkin kehutun #sisäilmaa



Ensin vaikutti osuvalta yhteiskuntakritiikiltä.



Jatkuessa lässähti ja viimeinen jakso olikin sitten lähinnä joku Teakin ja Pihtiputaan ala-asteen oppilaiden yhteinen huumori- ja taideprojekti 🙄



Ei voi suositella. — Tolkuton Leskeilijä (@rouvaLeski) 5. tammikuuta 2021

Uudenmaan TE-toimisto kertoo taustoittaneensa työtään sarjan käsikirjoittajille Tiina Lymille ja Juha Lehtolalle.

Näitkö jo draamakomedian TE-toimiston virkamiehistä? Vaikka tapahtumat ovat keksittyjä, olemme olleet taustoittamassa työtämme käsikirjoitusvaiheessa. Yhteistä sarjalle ja todellisuudelle on se, että Annelin ja meidän sydämemme sykkivät asiakkaillemme. ❤️https://t.co/kPU1SHBTIq — Uudenmaan TEpalvelut (@TEpalvelutUUD) 4. tammikuuta 2021

"Arvomaailma on koventunut ja armottomuus lisääntynyt"

Lakimies ja bloggaaja Saku Timonen kirjoittaa Apu-lehden blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että sarjan yksi kantavista ideoista on hyvinvointivaltion alasajoon, kuten peruspalvelujen ulkoistamiseen ja yksityistämiseen, kohdistuva kritiikki. Sarjassa kuvataan palveluiden ulkoistamisen tuomia paineita ja tulospalkkauksen mukanaan tuomaa stressiä.

Tiina Lymi, 49, onkin saanut inspiraatiota käsikirjoitukseen muun muassa lapsensa kouluarkea seuraamalla. Hänen mieleensä putkahtaa toisinaan ajatus siitä, että omassa lapsuudessa hyvinvointiyhteiskunta oli voimissaan.

– 1970-luvulla syntyneet ovat saaneet nauttia parhaista paloista. Meneekö se tänä päivänä siihen, että vanhempien sosioekonominen asema rupeaa korreloimaan lapsen koulumenestyksen kanssa?

(Juttu jatkuu Instagram-upotuksen jälkeen.)

Sarjassa TE-toimisto on kaikkinensa vähän rempallaan: sähköt niin ja näin, printteri hajalla ja sälekaihdin klenkallaan. Siellä täällä toimistorakennusta pilkahtavat marmori ja messinki, mutta laastarina käytetään lastulevyä. Se kaikki on vertauskuvaa.

Kokonaisuuden kruunaa toimistotalon sisäilmaongelma, johon sarjan nimessäkin viitataan. Lymi pyöritteli ajatusta homeisesta talosta hyvinvointiyhteiskunnan symbolina sarjan pääroolissa nähtävän Elina Knihtilän kanssa. Itiöt tekevät hiljalleen tuhojaan, vaikkei niitä äkkiseltään aisti.

– Yhteiskunnassa arvomaailma on koventunut ja armottomuus lisääntynyt. Ja vaikkei inhimillisestä tragediasta välittäisi, kaaoksesta kannattaa välittää. Mitä enemmän on turvattomuutta, sitä kaoottisempi on yhteiskunta. Meillä ei ole varaa heittää yhtäkään ihmistä ojan pohjalle, plus on sivistynyttä ja selkärankaista huolehtia kaikista ihmisistä.

Samalla Lymi haluaa tehdä sarjalla kunniaa keski-ikäisille naisille.

– Omien havaintojeni mukaan on paljon naisia, jotka tekevät kaiken ajatuksella, että ei hätää, minulla on suunnitelma. Aika harvoin näille naisille, jotka pyörittävät systeemejä, lauletaan ylistyslauluja.

Kolmiosainen minisarja Sisäilmaa TV1:llä maanantaisin klo 21. Kaikki jaksot on katsottavissa Yle Areenassa.