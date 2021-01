Huomasitko? Kamala Harris kertoo Instagramissa olevansa "she" – somevaikuttaja Mona Bling selittää, mistä uudessa ilmiössä on kyse

She.

Helsinkiläinen Mona Bling oli 22-vuotias, kun häneen viitattiin ensi kerran sillä sanalla.

Oli elokuu 2014. Bling – toimittaja ja etenkin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittyvä sosiaalisen median vaikuttaja – oli työmatkalla Tukholmassa Ruotsissa.

Bling istui kollegoineen taksissa. Seurue oli menossa katsomaan Tukholmassa järjestettyä Pride-ihmisoikeustapahtumaa.

Keskustelun lomassa mieskollega viittasi Blingiin englanninkielisellä feminiinisellä, hän-sanaa tarkoittavalla she-pronominilla. Hän sanoi sen miettimättä, kuin minkä tahansa arkisen asian, mutta Blingille hetki oli erityinen. Hänestä tuntui, että silloin hänet nähtiin ja häntä arvostettiin sellaisena kuin hän oli.

Naisena.

– On maagista, miltä se sitten tuntuu, kun sinut nähdään niin kuin olet. Se yllätti siinä hetkessä. Olin niin alussa prosessissani. Olin ihan, että vau, super, transtaustaiseksi naiseksi itsensä määrittelevä Bling sanoo nyt.

Lue juttumme neljän vuoden takaa: Transnainen Mona Bling on rohkea esikuva, joka toivoo translakiin pikaista uudistusta ja uskoo siihen, että jokainen voi löytää rakkauden

Blingille kokemus osoitti, että sanoilla on valtava voima. Yhdellä persoonapronominillakin.

Trans- ja muunsukupuolisten näkökulmasta ehkä ennen kaikkea juuri sillä.

Kamala Harris on "she", Sam Smith "they"

Tapaus muistui Blingin mieleen, kun hän kertoi kuvapalvelu Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) seuraajilleen sosiaalisessa mediassa leviävästä ilmiöstä: moni käyttäjä on alkanut Instagramissa tai esimerkiksi viestipalvelu Twitterissä kirjata profiiliinsa, millä persoonapronominilla toivoo itseensä viitattavan.

Kyse ei ole pienestä liikehdinnästä, vaan mukana on monia julkisuudesta tuttuja nimiä.

Kamala Harris kertoo sosiaalisen median profiilissaan, millä persoonapronominilla hän haluaa itseään kutsuttavan. Ruutukaappaus Kamala Harrisin Instagram-tilistä

Yhdysvaltain tuleva varapresidentti ja Instagramissa yli 14 miljoonan ihmisen seuraama (siirryt toiseen palveluun) Kamala Harris ilmoittaa pronomineikseen she ja her.

Brittilaulaja, muunsukupuolisuudestaan kertonut Sam Smith toivoo yli 15 miljoonan seuraajansa (siirryt toiseen palveluun) puhuvan hänestä sukupuolineutraalein termein they ja them.

Ilmiö näkyy Suomessakin: muun muassa sosiaalisen median vaikuttajat ja suositut tubettajat Maiju Voutilainen (siirryt toiseen palveluun) ja Sita Salminen (siirryt toiseen palveluun) ovat kirjanneet sukupuolipronominit profiileihinsa.

Persoonapronominin on kirjoittanut Kamala Harrisin tapaan auki myös moni oletettavasti cissukupuolinen ihminen eli sellainen, joka kokee syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen. Cissukupuolisen ei välttämättä tarvitsisi sanoittaa sukupuoltaan, vaan oletus on usein automaattinen.

Transihmisellä sukupuoli sitä vastoin ei vastaa syntymässä määriteltyä. Muunsukupuolinen puolestaan voi kokea olevansa sekä mies että nainen, jotakin siltä väliltä tai jotain aivan muuta.

Mona Bling selittää, että uudessa liikkeessä on kyse sukupuolivähemmistöille osoitettavasta tuesta.

Hän sanoo, että aiemmin sukupuolipronomineja he, she ja they saattoi nähdä lähinnä trans- ja muunsukupuolisten profiileissa. Ajatus kuitenkin on, että jos kaikki, cis-ihmiset mukaan lukien, jakavat pronomininsa, asia normalisoituu ja siitä tulee helpompaa myös vähemmistössä oleville.

– Transihmiset saattavat joutua kerta toisensa jälkeen kertomaan, miten heitä pitää puhutella. Nyt on syntynyt kuitenkin liike, jossa myös cis-ihmiset laittavat omat pronomininsa someprofiileihinsa tukeakseen transyhteisöä ja osoittaakseen, että pronominien käyttö ei ole niin outoa ja vaikeaa.

Juttu jatkuu kuvaupotuksen jälkeen.

Tarkoitus on myös muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on persoonapronomini ja sitä pitää kunnioittaa.

– Minäkin kohtaan paljon transfobiaa. Kaikki eivät kunnioita transihmisten pronomineja, identiteettiä eivätkä ihmisarvoa. Silloin elämästä tulee todella vaikeaa, Bling sanoo.

Hän toteaa, että persoonapronominin kertominen voi olla pieni teko, mutta sillä on suuri normalisoiva vaikutus maailmaan.

Tuore tutkimus: Pronominien käyttö on politisoitunut

Eikä asia ole muutenkaan yhdentekevä: pronominilla on väliä, koska sen käy­töl­lä vies­ti­tään tasa-ar­vos­ta, selvisi Helsingin yliopiston tutkijan Laura Hekanahon joulukuussa tarkastetussa väitöskirjassa (siirryt toiseen palveluun).

Hekanaho tutki väitöksessään englannin kielen yksikön kolmannen persoonan pronomineja ja niihin liittyviä asenteita. Ilmeni, että persoonapronominien käyttö on hyvin politisoitunutta.

Tutkija sanoo, että sukupuolineutraalin yksiköllisen they-sanan käyttö on varsin vakiintunut ja hyväksyttyä silloin, kun viitataan ihmiseen yleisesti tai ihmiseen, jonka sukupuolta ei tiedetä. Aiemmin tällaisissa tilanteissa käytettiin usein maskuliinista he-pronominia.

Muunsukupuolisiin viitattaessa pronominit jakavat kuitenkin mielipiteitä: Hekanahon väitöskirjaansa varten tekemässä kyselyssä monet cissukupuoliset vastaajat vastustivat niitä voimakkaasti, koska kokivat ne oudoiksi ja tarpeettomiksi.

– Muunsukupuolisuus itsessään haastaa käsityksen sukupuolesta kaksijakoisena. Niinpä myös muunsukupuolisten pronominit haastavat tämän saman käsityksen. Silloin asenteet pronomineja kohtaan heijastelevat sukupuoli-ideologiaa.

Tämä koskee laajemmin transsukupuolisiakin, Hekanaho toteaa.

– Jos vastustaa ajatusta sukupuolen itsemääräämisoikeudesta eikä hyväksy, että sukupuolta ei voi aina määritellä yksiselitteisesti syntymän aikana, silloin saattaa vastustaa myös niitä kielellisiä muutoksia, joita trans- ja muunsukupuoliset käyvät elämänsä aikana läpi.

Trans- ja muunsukupuolisille ihmisille itselleen persoonapronomini ei ole tutkijan mukaan useinkaan poliittinen kannanotto. Kyse on pikemminkin itseilmaisusta, johon jokaisella on perustavanlaatuinen oikeus.

Tarvitaanko uutta liikettä Suomessa?

Suomessa ei ole englannin tapaan sukupuolittuneita persoonapronomineja. Täällä on pelkkä hän.

Tarvitaanko maailmalla leviävää liikehdintää täälläkin? Mona Blingin mielestä tarvitaan. Hän sanoo, että Suomi ei ole oma erillinen saarekkeensa, vaan vahvasti osa muuta maailmaa.

– Me emme elä missään tyhjiössä. Täällä on paljon ihmisiä, jotka puhuvat englantia. Myös Suomessa on tarpeellista osoittaa tukea transyhteisölle.

Juttu jatkuu kuvaupotuksen jälkeen.

Sukupuolettoman kielen puhuminen ei muutenkaan ohjaa ajatteluamme: Turun yliopiston ja skotlantilaisen Strathclyden yliopiston tutkimus osoitti vuonna 2013 (siirryt toiseen palveluun), että suomalaiset miettivät puhuessaan ihmisten sukupuolia samalla tavalla kuin englannin kielen puhujat, vaikka suomen kielen sukupuolettomuus ei sitä edellytä.

Mona Blingin omassa profiilissa lukee Instagramissa she ja her, luonnollisesti. Asia on nykyisin niin itsestään selvä, ettei sitä tule enää juuri edes miettineeksi.

Aina näin ei ole ollut, ja siksi se pitää kirjoittaa auki yhä uudelleen.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 7. tammikuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Huuteluun, naureskeluun ja osoitteluun tottunut 16-vuotias korkeushyppääjä Jere Nyström on tyttö pojan vartalossa: "Minä vain kuljen omaa polkuani"

"Koskaan ei tiedä, kuka työyhteisössä pitää sisällään painavaa salaisuutta" – Ossian Rajala, 26, kertoi sukupuolestaan työpaikallaan ja hengittää nyt vapaammin

"Luuletko olevasi nainen?" Kasper Kivistöltä tivattiin – kolme transsukupuolista kertoo, millaista on elää vuosia väärän sukupuolen henkilötunnuksella

"Elämä helpottuisi, jos sukupuolimerkinnän saisi vaihdettua" – 13-vuotiaan Nuutti Auvisen on pakko selittää sukupuoltaan täysi-ikäiseksi asti