Herätys: Washington suistui kaaokseen – Yle seuraa, sivarit halutaan virka-aputehtäviin, rikkaat maat rohmusivat rokotteet

Kongressin istunto jatkuuu – Trumpin syrjäyttämistä vaaditaan

Yhdysvalloissa kongressin istunto suistui illalla kaaokseen, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät rakennukseen. Joe Bidenin valinnan uudeksi presidentiksi vahvistava istunto on päässyt jatkumaan, ja Trumpin sosiaalisen median tilit on suljettu. Useat poliitikot ovat vaatineet presidentin syrjäyttämistä. Yle seuraa tilannetta tässä artikkelissa sekä Ylen aamussa tv1:ssä ja Areenassa.

Sivarit haluttaisiin virka-aputehtäviin varusmiesten tapaan

Aseistakieltäytyjäliiton Samuel Metsäsen mielestä siviilipalveluksen muuttaminen enemmän kriisiin varautumista tukevaksi vaarantaisi sen vakaumuksellisille sopivana palvelusmuotona. Jouni Immonen / Yle

Puolustusministeriö katsoo, että koronakriisi on osoittanut nykymuotoisen siviilipalveluksen olevan osin toimimaton. Pohdinnassa on lakimuutos, joka mahdollistaisi myös siiviilipalvelusmiesten komentamisen poliisin tai pelastuslaitoksen virka-aputehtäviin varusmiesten tavoin. Aseistakieltäytyjät vastustavat uudistusta.

Köyhät maat joutuvat odottamaan koronarokotteita jopa vuosia

Ylen haastattelema nairobilainen lääkäri Billy Lantey on huolissaan koronarokotteiden heikosta saatavuudesta. Liselott Lindström

Harva maailman 7,8 miljardista ihmisestä asuu vauraassa maassa. Silti rikkaat valtiot ovat varanneet yli puolet kaikista maailman koronarokotteista. Ylen raportti Keniasta kertoo, miten köyhien maiden asukkaat joutuvat odottamaan vielä pitkään saadakseen koronarokotteita. Eniten maksavat saavat sen ensin.

Etelässä satelee lunta

Yle

Eteläisimmässä Suomessa saadaan päivän mittaan ajoittaisia lumisateita. Muualla maassa sää on enimmäkseen pilvinen ja poutainen. Lämpötila on maan eteläosassa nollan ja viiden pakkasasteen välillä. Muualla maassa pakkasta on 5–15 astetta. Lapissa voi pakkanen kiristyä paikoin noin 20 asteeseen pilvipeitteen rakoillessa.

