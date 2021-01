Suomen poliittinen johto tuomitsee tunkeutumisen USA:n kongressiin – Presidentti Niinistö: meneillään on uskomaton demokratian painajainen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Yhdysvaltain taphumia demokratian painajaisena. Niinistön kuva on viime lokakuulta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Yhdysvaltain taphumia demokratian painajaisena. Niinistön kuva on viime lokakuulta. Derrick Frilund / Yle

Suomen poliittinen johto seuraa äärimmäisen huolestuneena Yhdysvaltain kongressin tapahtumia ja tuomitsee presidentti Donald Trumpin kannattajien toiminnan.

–Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan, presidentti Sauli Niinistö twiittaa.

Presidentti Donald Trump on kyseenalaistanut vaalien tuloksen. Kongressin oli tarkoitus istunnossa vahvistaa Joe Bidenin marraskuinen vaalivoitto. Istunto keskeytyi, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat väkivaltaisesti kongressiin.

–Mielenosoittajien tunkeutuminen kongressirakennukseen on erittäin vakava ja huolestuttava asia. Se osoittaa, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo twitterissä.

Suomen ulkoministeri vaatii väkivallan lopettamista heti.

–Järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista, yhdestä maailman vanhimmista demokratioista. Vaalien tulosta tulee aina kunnioittaa. Väkivallan on loputtava välittömästi, vaatii ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.)

–Tunkeutuminen Yhdysvaltain kansanedustuslaitokseen on uskomatonta ja häpeällistä. Demokratiaa on puolustettava, kaikkialla, alati, kommentoi eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.)