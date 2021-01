Maksuhäiriöisten määrä kasvoi vastoin odotuksia vain vähän koronavuonna – vuoden 2020 lopussa maksuhäiriö oli 392 200 kuluttajalla

Korona vaikutti vastoin odotuksia vain vähän maksuhäiriömerkinnän saaneiden määrään viime vuonna, vaikka suomalaisten maksuvaikeudet yleistyivät koronavuoden mittaan.

Vuoden 2020 aikana maksuhäiriöisten määrä kasvoi 5 500 henkilöllä.. Asiakastiedon rekisterissä olevien ihmisten määrä kasvoi vuodessa 1,4 prosentilla.

Nyt maksuhäiriöisiä kuluttajia on Suomessa kaikkiaan 392 200.

Suomalaiset onnistuivat sopeuttamaan menojaan koronavuonna

Maksuhäiriömerkintöjä luottotietoihinsa saaneiden määrä on kasvanut jatkuvasti jo yli kymmenen vuoden ajan.

– Maksuhäiriöisten henkilöiden joukko on suurempi kuin koskaan ennen, mutta vuonna 2020 se kasvoi ehkä yllättävänkin vähän. Näyttää siltä, että suomalaiset ovat pääosin onnistuneet sopeuttamaan menojaan, jos tulot ovat olleet yllättävien lomautusten tai työttömyyden takia entistä epävarmempia, mediakontakti Ville Kauppi Asiakastiedosta sanoo.

– Suurin kasvu maksuhäiriöisten henkilöiden määrässä tapahtui jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toinen piikki nähtiin heinä–syyskuussa, jolloin mukana saattoi olla jo koronan vaikutustakin. Loppuvuonna kasvu oli taas hyvin vähäistä.

Ensimmäisen merkintänsä sai 42 000 henkilöä

Koko vuonna 2020 uusia maksuhäiriöitä rekisteröitiin 273 000 henkilölle. Heistä 42 000:lle merkintä oli ensimmäinen.

– Usein spekuloidaan, kertovatko maksuhäiriöt riittävästi henkilön tämänhetkisestä maksukyvystä? Kahdella kolmasosalla rekisterissä olevista kuluttajista viimeisin häiriömerkintä on alle vuoden ikäinen. Tieto on siis tuoretta ja kertoo korkeasta luottoriskistä, Ville Kauppi kertoo.

Asiakastiedon tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajan alle vuoden ikäinen maksuhäiriömerkintä ennakoi uutta merkintää seuraavan vuoden kuluessa 72 prosentin todennäköisyydellä.

– Ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän saaminen kestää pitkään. Kun se tulee, kuluttajan talous on usein jo hyvin pahassa solmussa eli maksamattomia laskuja on paljon ja monelle velkojalle. Siksi ensimmäisen maksuhäiriön jälkeen tulee usein lisää merkintöjä. Uuden luotollisen sopimuksen tekeminen olisi haitallista sekä henkilölle itselleen että luotonantajalle. Luottotietojen tarkistaminen on tärkeää aina, kun tehdään luotollisia sopimuksia, Kauppi korostaa.