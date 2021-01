Etätyöt ovat lisänneet kodinkoneiden myyntiä kohisten – elektroniikan ja tietotekniikan kauppa siirtyy nettiin lujaa vauhtia

Kodinkonekaupan etujärjestö, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry arvioi kodintekniikan myynnin nousevan 2,5 miljardiin euroon vuonna 2020.

Kasvua kertynee edelliseen vuoteen verrattuna 7–10 prosenttia. Joillakin myyjillä jopa ylikin. Joulun yhteenlaskettu myynti ei juurikaan kasvanut.

Elektroniikan Tukkukauppiaiden puheenjohtaja Markus Nummisalo. Jouni Immonen / Yle

– Viime vuonna Black Friday ja Singles Day -kampanjat onnistuivat erittäin hyvin. Nyt sitten tammikuun alemyynti on lähtenyt myös hyvin liikkeelle, joten vuodesta muodostunee jälleen hyvä, Elektroniikan Tukkukauppiaiden puheenjohtaja Markus Nummisalo kertoo.

Hän arvioi, että suomalaiset käyttävät myös tänä vuonna paljon rahaa kodin elektroniikkaan ja kodin viihtyvyyteen. Eli myynnin kasvu jatkunee.

Myös alan suuret myyjät uskovat kodin tekniikan kaupan käyvän hyvin tänä vuonna.

– Meillä kauppa on käynyt myös joulun ja vuodenvaihteen aikaan hyvin. Viime vuosi oli meidän osalta erittäin hyvä, Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström kertoo.

– Korona on muuttanut ihmisten arkea. Kotona vietetään merkittävästi enemmän aikaa kuin aiemmin, Sandström toteaa.

Hänen mukaansa Gigantissa erikoispiirteenä on ollut asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen. Ostoksia tehdään uudella tavalla kuten etämyynnillä, drive-in ostamisella sekä lähikontaktittomalla maksamisella ja tomituksilla.

Gigantin tavoin myös muissa ketjuissa nettikauppa sekä varaa ja nouda -palvelu ovat tulleet entistä suosituimmiksi. Ihmiset ostavat kodintekniikkaa yhä enemmän verkossa.

Myös suuria kodinkoneita ostetaan entistä enemmän nettikaupoista. Petteri Sopanen / Yle

– Kodinkoneet on ollut tuoteryhmä, joka on perinteisesti totuttu ostamaan myymälästä. Tämä on muuttunut viime vuoden aikana, ja netin osuus kaupasta on kasvanut, Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen sanoo.

Hänen mukaansa etätyön lisääntyminen näkyy kotitoimistojen varustelussa. Kuulokkeita, lisänäyttöjä, tietokoneita ja sähköpöytiä ostetaan paljon.

Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että kotitoimistojen varustelun ohella kotona olemisen lisääntyminen on näkynyt pelituotteiden ja viihde-elektroniikan kysynnässä.

– Ihmisten tapa työskennellä ja viettää aikaansa vapaa on varmasti muuttunut pidemmäksi aikaa. Kotiin panostetaan myös tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Saviluoto sanoo.

Ale-kampanjat ovat houkutelleet asiakkaita kodinkonekaupoille. Petteri Sopanen / Yle

Kova kysyntä on johtanut jopa siihen, että kodin elektroniikkatuotteista on ollut ajoittain jopa pulaa. Komponentteja on ollut vaikea saada.

Koronapandemian takia tehtaita on suljettu ja taas avattu uudelleen. Tuotteiden kysyntä ja tarjonta on heilahdellut poikkeuksellisen paljon.

Kauppaketjujen mukaan komponenttipula on nyt helpottumassa.

