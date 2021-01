Tulli myy valtavaksi paisuneen bitcoin-omaisuutensa – arvo on monikymmenkertaistunut takavarikon jälkeen

Tulli on päättänyt myydä bitcoin-omaisuudensa. Tulli on takavarikoinut lähinnä huumetutkintojen yhteydessä 1 981 bitcoinin edestä kryptovaluuttaa.

Nykykurssilla omaisuuden arvo on jopa 60 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on heilahdellut viime vuosina suuresti. Tulli on hyötynyt heilahteluista, sillä sen hallussa olevan krypto-omaisuuden arvo on monikymmenkertaistunut.

Suurin osa Tullin bitcoineista on peräisin vuodelta 2016. Tuolloin takavarikoitiin 1 666 bitcoinia niin sanotun Douppikauppa-jutun rikostutkinnassa. Erän arvo oli aluksi alle 700 000 euroa, mutta torstain kurssilla se oli noussut yli 50 miljoonaan euroon.

Talousjohtaja Pekka Pylkkäsen mukaan Tulli myy kryptovaluuttansa joko itse tai kilpailuttaa sille välittäjän. Bitcoinit myydään mahdollisimman pian, käytännössä lähikuukausina.

– En näe järkeväksi selvitellä asiaa enempää. Ei tämä asia enää odottamalla miksikään muutu, Pylkkänen sanoo.

Tulli suunnitteli jo vuonna 2018 huutokauppaavansa bitcoinit. Suunnitelma pantiin kuitenkin jäihin, koska varojen pelättiin kiertävän takaisin rikolliseen käyttöön.

Mikä on bitcoin? Maailman ensimmäinen kryptovaluutta bitcoin perustuu avoimeen lähdekoodiin ja salausalgoritmiin. Se mahdollistaa käyttäjien väliset arvonsiirrot ilman välikäsiä kuten pankkeja.

Bitcoinin arvo muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella kryptovaluuttapörsseissä.

Bitcoineja tai niiden osia voi tallentaa tietokoneella sijaitsevaan virtuaalilompakkoon tai johonkin kryptovaluuttaa myyvään välityspalveluun.

Lohkoketjuteknologiaan perustuvaa bitcoinia käytetään esimerkiksi huumekaupan maksuvälineenä, koska se on riippumaton keskuspankeista ja viranomaisista. Bitcoin itsessään on kuitenkin täysin laillinen valuutta, joka on nykyään lähinnä sijoitustuote.

Pylkkäsen mukaan riski varojen kiertämisestä rikollisille markkinoille on edelleen olemassa. Tullissa on kuitenkin tultu siihen tulokseen, ettei sillä ole tullilainsäädännön pohjalta muutakaan vaihtoehtoa kuin myydä varat.

– Meillä oli tullilain puolesta vaihtoehtona luovuttaa ne toiselle valtion virastolle tai jollekin muulle taholle sekä tuhota ne. Tulimme siihen tulokseen, että muut vaihtoehdot kuin myynti eivät ole realistisia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti viime vuonna Tullin huomiota siihen, että takavarikoitu omaisuus tulisi realisoida. Myös Ylen haastattelemat asiantuntijat kyseenalaistivat Tullin toiminnan.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että empiminen on ollut sijoituksena järkevä vaihtoehto. Bitcoinin arvo on noussut vuodenvaihteessa selkeästi kaikkien aikojen ennätykseen. Kryptovaluutan arvo on tosin ailahteleva, ja se voi muuttua paljonkin ennen kuin Tulli ehtii realisoida omaisuutensa.

Tulli tilittää bitcoin-myynnistä saadut rahat valtiovarainministeriölle.

Tulli ei voi huutokaupata niitä bitcoineja, joiden takavarikointipäätös ei ole vielä lainvoimainen. Pylkkäsen mukaan lainvoimainen päätös on tällä hetkellä ainakin 1 889 bitcoinista. Tarkka luku selviää lähiaikoina valmistuvasta Tullin viime vuoden tilinpäätöksestä.

Helsingin Sanomat kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) Tullin bitcoin-varallisuudesta tiistaina.