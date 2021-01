Robottikoira auttaa kehittämään esikouluikäisten empatiataitoja ja avaamaan tunnelukkoja

Robottikoira osaa muitakin temppuja kuin haukahdella ja heittää voltteja: sen avulla voidaan kehittää päiväkotilasten empatiataitoja.

Turun yliopiston tekemässä tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) on havaittu, että robottikoirasta voi olla apua myös lasten tutustuessa toisiinsa uudessa ryhmässä. Tutkimusta on tehty leikin laboratoriossa Porin yliopistokeskuksessa.

Tutkimuksessa harjoitettiin Golden Pupin, Kulta-robottikoiran kanssa lasten prososiaalisten- eli tunnetaitojen selvitystyötä. Tavoitteena oli nähdä, miten esikouluikäiset voisivat opetella tunnetaitoja Kulta-koiran avustamana.

Katso pääkuvaa tai tästä klikkaamalla, millaisen vastaanoton Kulta-koira sai porilaisessa kuvataidepäiväkoti Viikarissa.

Robottikoiralle on helppo jutella

Porilaisen kuvataidepäiväkoti Viikarin esikoululaiset ottivat Kulta-robottikoiran heti omakseen. He ovat olleet osa tutkimusryhmää.

Lapset kertovat kyselleensä koiralta, mitä sille kuuluu ja ketkä ovat sen kavereita. Sille on helppo jutella leikkimisestä ja omista lemmikeistä.

Esikoululaiset kokevat sen olevan erilainen kuin oikea koira, koska se ei liiku vaan pysyy sylissä samalla haukkuen. Siitä voi heidän mukaansa havaita, milloin se on iloinen ja milloin surullinen.

– Sen teki surulliseksi se, ettei me oltu nähty sitä eikä se ollut saanut rapsutuksia, kertoo Rasmus Saari.

– Siltä voisi kysyä, missä sen vanhemmat ovat kun se on täällä ihan yksin, jatkaa Frida Palokangas.

Ari Lampikoski (1. vas.), Rasmus Saari, Iivo Särkinen, Pipsa Lahdenranta ja Frida Palokangas silittelivät Kulta-koiraa ja leikkivät sen kanssa. Katja Halinen / Yle

Robottikoira voi toimia yhtälaisena tukena lapselle kuin oikea nelijalkainen. Sille voi kertoa salaisuudet kuten omalle koiralle, joka ei niitä eteenpäin kerro.

– Tämän kanssa on helpompi leikkiä kotia, kun se ei lähde heti pois, sanoo Iivo Särkinen.

Apua mieltäpainaviin asioihin

Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta kertoo, että tutkimuksen ideana oli isojen tunteiden käsittely, tunne kerrallaan.

Niistä keskusteltiin lasten kanssa yhdessä siten, että robottikoira Kulta kiersi sylistä toiseen tarjoten mahdollisuuden puhua omista mieltä painavista asioista.

– Kysymys on keskusteluyhteyden avaamisesta eri-ikäisten välille. Oppimistilanteet ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa tarkoin suunniteltuja kokonaisuuksia ja niissä käytetään välineitä, jotka koetaan jo luontaisiksi.

Tutkimuksessa meneteltiin eri tavoin kuin aiemmissa verkottuneiden älylelujen selvitystyössä. Mukana oli välillä myös oikea koira.

Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakan mukaan Kulta-koirassa toteutuvat moniaistiset mahdollisuudet: ääni, liike, pehmeä turkki ja sydänäänet, jotka korostavat empaattisuutta. Katja Halinen / Yle

– Olimme kiinnostuneita vertailemaan tuloksia keskenään suhteessa siihen, miten Golden Pup luo eräänlaisen ilmapiirin tutkimustilanteeseen, millä tavoin se kannustaa lapsia vuorovaikutukseen kanssaan ja miten uudenlainen koirarobotti voi auttaa meitä ymmärtämään lelupohjaisen oppimisen välineitä varhaiskasvatukseen, Heljakka selventää.

Tulokset yllättivät.

Molempia koiria elollistettiin voimakkaasti, mutta erityisesti robokoiran katse ja sydänäänet herättivät voimakkaita tunnereaktioita.

Robottikoira liikkuu, mutta se ei esimerkiksi kävele tai temppuile kuten perinteiset lelurobotit. Tämä edesauttoi lasten sitoutumista näihin hetkiin ja sen kanssa oli helppo keskittyä, rauhoittua ja suorittaa tunteisiin liittyviä oppimistehtäviä.

Siinä missä oikea koira on hieman ennalta-arvaamaton, Kulta-koira loi tietynlaista varmuutta lapsiin: se pysyi paikallaan, sitä on turvallista halata ja silittää. Jopa niiden, jotka muutoin arastelevat eläimiä.

Lopputulemaa vaikea ennustaa

Kulta-koira ei suinkaan ole ensimmäinen varhaiskasvatukseen kohdennettu älylelu.

Koodausta opettavat DASH- ja DOT-robotit sekä puheentunnistamiseen ja kielelliseen oppimiseen suunnattu nalle ovat jo tuttuja monissa päiväkodeissa.

Satakuntalaisten yritysten kasvua tukevan Prizztechin pelillisyystutkija Pirita Ihamäki kertoo tutkimuksen käynnistyneen koodauksen tullessa opetussuunitelmiin oppilaitoksissa vuonna 2016.

Ensin tutkittiin miten oppia koodausta, sitten kielellistä oppimista, jonka jälkeen empatiataidot vakiinnuttivat asemansa.

– Aiemmin on jo ollut muovisia älykoirarobotteja, kuten Aibo ja terapiatarkoituksissa käytetty hyljerobotti Paro. Pohdimme, löytyykö lapsille jotakin samankaltaista tunnetaitojen opetteluun, Ihamäki muistelee.

Pirita Ihamäen mukaan robokoiralle opetetaan algoritmejä, jonka avulla se tekee samoja juttuja kuin oikea koira. Katja Halinen / Yle

Älylelujen kehittämistyö on Ihamäen mukaan mielenkiintoista, sillä koskaan ei tiedä miten lapset reagoivat leluihin.

– Esimerkiksi DASH-robotin kohdalla lapset rupesivat liikuttamaan sitä, mitä emme tutkijoina olleet ajatelleet. Lapset keksivät jahdata sitä saaden toiset lapset mukaan, se loi yhteisöllisyyttä.

Tutkimuksen aikana lapsille on aina kerrottu koiran olevan robotti. Tämä on tärkeää tuoda esille eettisistä syistä ettei sitä samaista elävään koiraan. Se ei kuitenkaan ole aina helppoa.

Robottikoira voi avata lukot

Porin kaupungin varhaiskasvatuksen opettaja Niina Mäkelä kertoo, että päiväkodin tunnekerhoissa lapset ovat aiemminkin ottaneet yhteyttä leluun, mutta ei kuten Kulta-koiran kanssa.

– Se on elävänoloinen, reagoi lasten liikkeeseen ja ääneen, jolloin siinä alkaa selvästi hämärtymään ajatus siitä, ettei se ole aito.

Mäkelän mukaan lapsista tulee uusia piirteitä esiin robottikoiran myötä.

– Saatamme olla monta kuukautta lapsen kanssa, joka on sulkeutuneempi, ja yhtäkkiä tämä koira saakin hänessä aikaan sen, että hän hakeutuu aikuisen syliin ihan eri tavalla ja alkaa kertoa asioita. Osalla lapsista tulee suuri huolehtimisen tarve Kulta-koiraa kohtaan.

Niina Mäkelä muistuttaa robottikoiran jättävän tilaa lapsen mielikuvitukselle, sillä heille leikki on todellista. Katja Halinen / Yle

Varhaiskasvatuksessa koirasta voisi olla suurta hyötyä uusia tarharyhmiä ryhmäyttäessä alkusyksystä. Tällöin lapsen on helpompi puhua, näyttää tunteitaan ja avata tunnelukkoja, joita voi olla vaikea näyttää aikuisille.

Tunneäly erottaa edelleen

Tutkimuksen mukaan robottikoira sijoittuu ihmisen, elävän koiran ja robotin välimaastoon. Päiväkodissa koiraa voitaisiin käyttää jatkossa leikillisen oppimisen välineenä muiden oppimista tukevien keinojen lisäksi tunnetaitoja opetellessa.

Golden Pupista on tulossa uusi malli, joka pystyy jo kävelemään mutta se on vielä kokeiluasteella.

Tulevaisuuden toiveissa on, että koira voisi matkia myös aitoja eleitä ja tunteita. Koirien tunteita ja eleitä on tutkittu jo paljon ja niitä on matkittukin roboteille. Silloin turkilla varustettu robottikoira alkaa jo olla kuin aito lemmikki.

Porin yliopistokeskuksen leikin laboratorio toimi tutkimuksen pääpaikkana. Katja Halinen / Yle

– Olemme myös testanneet oikean koiran reaktiota robottikoiraan ja toistaiseksi koira on tunnistanut sen vielä robotiksi. Jos sille saadaan vielä haju mukaan niin ollaan jo aika lähellä, Ihamäki kertoo.

Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka muistuttaa, että vaikka tekoälystä puhutaan paljon, tunneäly erottaa meidät edelleen koneista.

– Se, mikä erottaa elävät olennot koneista, on kyky leikkiä. Voimme simuloida leikkiä ja ottaa lelut siihen mukaan mutta ne eivät vielä toistaiseksi omaa päätäntävaltaa siihen, miten leikkiä. Se on viimeinen rajapyykki, johon on vielä paljon matkaa.

