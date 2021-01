Ärsyttäisikö sinua nukkua tässä kolinassa? Anita Roikola kärsii liikennemelusta kuten sadattuhannet suomalaiset

Klonks, sanoo auto. Klonks, sanoo bussi. Klonks, sanoo taas auto.

Tällaista melua erikoissairaanhoitaja Anita Roikola kuuntelee päivittäin vilkasliikenteisellä Pirkankadulla Tampereen keskustassa. Yöllä ja päivällä – jo kolmatta vuotta.

Melun lähde on selvillä. Ajoväylän kaivonkansi pitää ääntä, koska siinä on ilmeisesti jotain vikaa.

– Tästä aiheutuu kammottavaa kolinaa asuntoihin. Varsinkin meille tähän ensimmäiseen kerrokseen aiheutuu valtava kolina, Roikola kertoo.

Roikola nauhoitti torstaina videon äänestä, jonka voi käydä kuuntelemassa jutun yllä olevasta videosta.

Vikaa ei ole korjattu yrityksistä huolimatta

Anita Roikola on ottanut yhteyttä noin 20 kertaa Tampereen kaupunkiin, mutta vika ei ole poistunut.

– Tai käytiin siinä viime talvena vähän pomppimassa kannen päällä. En tiedä, mitä tehtiin, mutta kuntoon se ei tullut. On toki eri asia koettaa kengällä kantta kuin että siitä autot ajavat yli.

Kesällä paikalla myös asfaltoitiin, mutta se ei poistunut ongelmaa. Roikola tekee vuorotöitä ja etätöitä kotona, joten melu ärsyttää ja haittaa unta.

Klonks. Siinä se taas kolisee.

600 000 suomalaista altistuu melulle

Anita Roikola ei ole valitettavasti yksin kärsimässä melusta. Suurin osa (eli noin 85 prosenttia) ympäristömelusta on peräisin tieliikenteestä.

Euroopan ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2017 noin 600 000 ihmistä altistui Suomessa vähintään 55 desibelin tieliikennemelulle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Anu Turunen kuuntelee Roikolan nauhoittaman videon. Hänen mukaansa yleisesti voi todeta, että impulssimainen äkillinen melu on häiritsevämpää kuin tasaisena jatkuva melu.

Melua on Turusen mukaan mahdotonta arvioida videon perusteella.

– Meluhaittaa voidaan arvioida objektiivisesti ainoastaan mittaamalla äänenpainetasoa melulle altistuvassa kohteessa ja vertaamalla mittaustuloksia esimerkiksi asumisterveysasetuksessa annettuihin toimenpiderajoihin.

Melun kokeminen ja sen aiheuttamat haitat ovat Turusen mukaan yksilöllisiä.

Terveysvaikutusten kannalta olennaisinta on altistuminen melulle kotona sisätiloissa ja erityisesti yöaikaan. Juuri kuten Anita Roikolalla.

Useita terveysvaikutuksia

Melulla on useita terveysvaikutuksia (siirryt toiseen palveluun). Jos ei saa nukuttua, keskittyminen kärsii.

Melu saattaa vaikeuttaa nukahtamista ja herättää kesken unien. Mielenkiintoista on, että ihmisen elimistö reagoi meluun, vaikka henkilö itse ei edes havahtuisi unesta. Tiedostamattomat vaikutukset ovat havaittavissa sydämen sähköisessä toiminnassa verenpaineen ja sydämen sykkeen nousuna, aivosähkökäyrässä ja lisääntyneenä liikehdintänä.

Pitkäaikainen vakava univaje voi lisätä sydänsairauksien riskiä suoraan sekä heikentyneen psyykkisen terveyden kautta. On vielä epäselvää, kuinka melututkimuksissa havaitut unenaikaiset fysiologiset muutokset tai lievät unihäiriöt vaikuttavat sydämeen ja henkiseen hyvinvointiin.

Muutamissa tutkimuksissa on THL:n mukaan havaittu, että melualtistus on yhteydessä sydäninfarktin riskiin ja kohottaa verenpainetta. Mekanismia ei vielä tiedetä. Lisäksi on vielä epäselvää, kuinka korkeilla melutasoilla vaikutukset alkavat, ja miten tottuminen ja herkistyminen vaikuttavat melun haittojen voimakkuuteen. Myös melun aiheuttamasta pitkäaikaisvaikutuksista on vielä vähän tietoa.

Ihmisten herkkyys melulle vaihtelee. Toiset tottuvat meluun helpommin kuin toiset. Tämä on osin perinnöllistä, mutta myös ikääntyminen ja muutokset kuulossa vaikuttavat.

Kaupunki aikoo korjata kannen

Helpoin tapa korjata tilanne on tietenkin vaikuttaa melun aiheuttajaan. Pirkankadun tapauksessa saattaa olla vielä onnellinen loppu.

Yle kysyi Pirkankadun kaivonkannesta myös Tampereen kaupungilta. Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen tuntee Pirkankadun tapauksen.

Hänen mukaansa kohdetta on korjattu useaan otteeseen. Urakoitsija on ollut kesän jälkeen siinä käsityksessä, että kansi on korjattu.

– Olin tästä urakoitsijaan yhteydessä, ilman muuta tilanteeseen pitää akuutisti saada parannus näin talviaikaankin. On myös selvää, että ongelmaan pitää saada pysyvä korjausratkaisu, Myllynen kertoo.

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sanoo, että kaivonkansista tulee tietoon yksittäisiä palautteita.

– Ne liittyvät enemmänkin tärinään, kun kansi on koholla päällysteeseen verrattuna.

