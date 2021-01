Trumpilla on vielä aikaa sekoittaa maailmankirjoja, sanovat asiantuntijat – 7 kysymystä ja vastausta Yhdysvaltain tilanteen vaikutuksista talouteen

Markkinat ovat ottaneet uutiset Yhdysvaltain kongressihyökkäyksestä vastaan maltillisesti. Poliittinen liikehdintä maassa vahvistaa kuitenkin epävarmuuden ilmapiiriä maailmalla ja taloudessa, jota on varjostanut jo pitkään koronakriisi.

Yle kysyi Nordean pääekonomistilta Tuuli Koivulta ja OP:n päänalyytikolta Antti Saarelta seitsemän kysymystä siitä, kuinka Yhdysvaltain poliittiset tapahtumat vaikuttavat maailman ja Suomen talousnäkymiin.

1) Minkälaisia vaikutuksia kongressitaloon tunkeutumisella voi olla maailman talouteen ja markkinoihin?

Koivu: Markkinat ovat ottaneet uutiset yllättävänkin rauhallisesti vastaan. Pitkällä tähtäimellä poliittinen vakaus on kuitenkin talouskasvun perusominaisuus. Jos tästä mennään vielä levottomammaksi, vaikutukset voivat olla negatiivisia. Poliittinen ilmapiiri voi esimerkiksi tulehtua niin pahasti, ettei Joe Biden pääse viemään omaa agendaansa eteenpäin.

Saari:Muuten positiivinen vire laantui hieman tunkeutumisen seurauksena, mutta en usko että markkinoihin tällä on kovinkaan kauaskantoisia vaikutuksia. Usein poliittisten levottomuuksien merkitys markkinoilla on varsin vähäinen ja lyhytaikainen, ellei tilanne riistäydy täysin käsistä.

OP:n Antti Saari arvioi, että Donald Trump voisi vielä asettaa erinäköisiä rangaistustulleja Kiinalle tai EU:lle. Antti Haanpää / Yle

2) Markkinat eivät siis säikähtäneet Yhdysvaltojen levottomuuksia. Pörssit ovat torstaina nousussa – miksi?

Koivu: Markkinatunnelmaa hallitsevat Georgian osavaltion vaalit, minkä tuloksena demokraatit ovat saamassa enemmistön senaattiin. Sitä kautta odotetaan, että Yhdysvallat tulee jatkamaan vahvaa elvytyspolitiikkaa koronakriisin myötä. Lyhyellä aikavälillä tämä nostaa talousnäkymiä.

Saari: Levottomuudet ovat usein ohimeneviä. Markkinat pitivät Georgian vaalituloksesta, koska todennäköisesti elvytystä tullaan saamaan huomattavasti vielä lisää.

3) Demokraatit ovat saamassa niukimman mahdollisen enemmistön Yhdysvaltain senaattiin. Miten se vaikuttaa Yhdysvaltain ja sitä kautta maailman talouteen?

Koivu: Kauppapolitiikkaan en usko sillä olevan suurta merkitystä: esimerkiksi Kiinaan suuntautuva politiikan tiukennus ylittää puoluerajat ja saa laajan tuen. Kuitenkin Yhdysvaltain kotimaiseen talouteen sillä voi olla suurtakin merkitystä, mikäli demokraattisenaattorit pysyvät demokraattien riveissä. Tilanne ei kuitenkaan ole helppo, sillä enemmistö on niukka.

Saari: Tämä antaa demokraateille suhteellisen vahvat edellytykset toteuttaa omaa politiikkaansa, mikä käytännössä tarkoittaa panostuksia terveydenhuoltoon, koulutukseen ja infrastruktuuriin. Varjopuoli on se, että heillä on suunnitelmissa nostaa yritysverotusta, mikä on pörsseille huono asia. En kuitenkaan usko, että korotuksia ryhdytään tekemään ennen kuin koronasta on päästy eroon. EU:n ja maailman tasolla merkitys on pienempi kuin Yhdysvaltojen sisällä, mutta voitto voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi teknologiasektoriin ja FAANG-yhtiöihin. Demokraatit ovat osoittaneet kiinnostusta lisätä teknojättiläisten sääntelyä.

4) Mitä vaikutuksia Yhdysvaltain viime päivien poliittisilla tapahtumilla on Suomen talouteen?

Koivu: Demokraattien värisuora on helpotus, sillä sen pitäisi tarkoittaa sitä, että Biden pystyy rakentavasti viemään eteenpäin aloitteitaan. Tämä puolestaan voisi tuoda vakautta ja ennakoitavuutta Yhdysvaltain talouspolitiikkaan. Vaalitulos voi parantaa myös suomalaisyritysten vientinäkymiä. Iso asiakohta kokonaisuudessa on ilmastopolitiikka. Jos Bidenin johdolla maa muuttaa linjaansa, se voi tuoda suomalaisille ympäristöteknologian yrityksille vientimahdollisuuksia.

Saari:Jos Yhdysvalloissa elvytettäisiin lisää ja tehtäisiin merkittäviä infrahankkeita, Suomen vientiteollisuuden alat voisivat päästä jossain määrin kehityksestä hyötymään. Muilta osin suuria vaikutuksia en näe. Bidenin vaalivoitto on yleisesti positiivinen asia globaalille kaupalle, mutta tämä oli tiedossa jo marraskuun vaalien jälkeen.

Pitkällä tähtäimellä poliittinen vakaus on talouskasvun perusominaisuus, painottaa Nordean Tuuli Koivu. Kimmo Hiltunen / Yle

5) Donald Trumpin asema on nyt erikoinen, sillä Biden astuu valtaan vasta kahden viikon kuluttua. Mitä on odotettavissa näiden kahden viikon aikana talouden kentällä?

Koivu: Tällä hetkellä korona on vahvasti se, joka hallitsee talousnäkymiä. On mahdotonta viime yön tapahtumien perusteella ennakoida, mitä Trump vielä hihastaan vetää. Presidentti yksin ei kuitenkaan talouspolitiikasta pysty paljoakaan päättämään, ja vaikuttaa siltä, että Trumpin asema on nyt hutera. Toki hän voi lietsoa epävarmuutta ja epävakautta.

Saari: Paljon arvaamattomuutta on ilmassa. Tyypillisesti sellainen presidentti, joka on edelleen vallassa mutta on hävinnyt vaalit, ei tee mitään linjauksia. Trump on kuitenkin toiminut aivan eri tavalla. On siis täysin mahdollista, että hän tulee tekemään vielä varsin yllättäviä linjauksia, joilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi kansainväliseen kauppaan. Hyvä puoli kuitenkin on se, että demokraattien värisuoran avulla näitä voidaan lähteä nopeastikin vetämään eri suuntaan sitten, kun Biden on astunut valtaan.

6) Millaiset kehityskulut voisivat johtaa epätoivottuihin ilmiöihin?

Koivu: Kauppapolitiikka on yksi osa-alue, jossa presidentillä on paljon valtaa, jos hän haluaa vielä enemmän maailmankirjoja sekoittaa. Hän ehtisi vielä määrätä yhtä sun toista kaupan estettä, joiden purkaminen voi viedä aikaa ja rasittaa diplomaattisia suhteita.

Saari: Yhdysvaltain presidentin helpoin tie vaikuttaa on ulkopolitiikka, jossa hänellä on laajat valtaoikeudet. Erinäköisiä rangaistustulleja Kiinalle tai EU:lle voitaisiin vielä tässä kohtaa asettaa.

7) Mitä on luvassa talouden kannalta, kun valta vaihtuu Bidenille?

Koivu: Uskotaan, että lisää elvytyspolitiikkaaa on tulossa kriisin jäljiltä. Suhtaudun epäilyksellä demokraattien vasemmistosiiven ajamiin, merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin, jotka kasvattaisivat julkisen sektorin roolia taloudessa. Se lisäisi julkisen sektorin menoja, mikä tarkoittaisi veronkorotuksia. Nyt kun enemmistö jää senaatissa pieneksi, rakenteelliset uudistukset voi olla vaikeita toteuttaa.

Saari: On muistettava, että presidentin vaikutus talouskasvuun on suhteellisen pieni. Bidenin valtaannousun positiivinen puoli on ehkä se, että voisimme saada selkeyttä kansainväliseen kauppapolitiikkaan, mistä Trump teki vaikeaa. Edessä on varmasti suhteellisen voimakas, mutta pomppuisa elpyminen koronakriisistä. Iso kysymysmerkki on yhä se, kuinka valtiot oppivat elämään erittäin suuriksi paisuneiden velkalastien kanssa.

