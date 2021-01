Suomen kirjallisuusvienti kärsii puutteesta, jonka poistaminen voisi tuplata myyntieurot – asiantuntija kehottaa hakemaan mallia Ruotsista

Suomalaisen kirjallisuusviennin mittarit näyttävät ylöspäin. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana vientitulot ovat kasvaneet 10–20 prosentin vuositahtia.

Kirjallisuuden vientikeskus Filissä ajatellaan, että tämä on vasta alkua.

– Kaikki näyttää siltä, että kaksinkertaistaminen nykyisistä 3,7 miljoonan euron vientiluvuista on enemmän kuin realistista, Filin johtaja Tiia Strandén sanoo.

Yksi suomalaisen kirjallisuuden buumia selittävä tekijä löytyy kansien välistä.

– Kotimainen kirjallisuus on monipuolistunut kehittynyt moniäänisemmäksi niin, että meillä ei kirjoiteta vain meidän asioitamme koskevaa, sisäänpäin kääntynyttä tai kansallista kirjallisuutta, Strandén sanoo.

Suurin selittävä tekijä menestykselle on Strandénin mukaan kuitenkin muualla: kirjallisuusagenteissa.

– Jos haluamme, että kirjallisuuttamme ilmestyy muualla, sitä pitää aktiivisesti viedä. Mikään kirja ei lähde maailmalle itsestään. Jonkun on otettava vienti tehtäväkseen.

– Enää ei tarvitse selittää kenellekään, mitä on suomalainen kirjallisuus. Ihmiset tuntevat sen ja ovat kiinnostuneita, sanoo kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja Tiia Strandén. Petteri Sopanen / Yle

Ruotsissa vientitulot kymmenkertaiset

Nyt tehtävä on viiden pääsääntöisesti ulkomaan myyntiä tekevän kirjallisuusagentuurin harteilla. Strandénin arvion mukaan niissä vientiin keskittyy kokopäiväisesti yhteensä kymmenkunta työntekijää.

– Heitä on kourallinen. Se ei riitä. Tarvittaisiin lisää ihmisiä. Henkilötyövuosia pitäisi olla kaksinkertainen määrä, jotta tekijöitä olisi riittävästi, Strandén arvioi.

Strandén antaa esimerkin. Naapurimaassa Ruotsissa kirjallisuusviennin tulot ovat kymmenkertaiset Suomeen verrattuna.

Vuonna 2018 ruotsalaista kirjallisuutta myytiin maailmalle 32 miljoonan euron ja suomalaista kolmen miljoonan euron edestä.

Ruotsissa on tehty pitkään töitä kirjallisuusviennin eteen. Länsinaapurissa on parikymmentä agentuuria. Se on nelinkertainen määrä Suomeen verrattuna.

– Vientitulot Ruotsissa näyttävät, että useammalla ihmisellä päästään suurempiin tuloksiin.

Jotain kotimaisten agenttien vähäisestä määrästä kertoo sekin, että osaa suomalaisista kirjailijoista edustaa edelleen ulkomainen toimisto. Näiden suomalaiskirjailijoiden teosten myyntiluvuista ei tiedetä mitään. On siis mahdollista, että suomalaisen kirjallisuuden vientiluvut olivat jo vuonna 2019 suuremmat kuin 3,7 miljoonaa euroa.

Normaalisti kirjallisuusagenttien kontakteja pidetään yllä alan messuilla. Korona siirsi myös Helsinki Literary Agencya vetävän Urpu Strellmanin palaverit verkkoon. Neuvottelussa ruudun kautta Urtė Liepuoniūtė. Jari Kovalainen / Yle

Popov myi kuin raketti

Helsinki Literary Agency on alalla uusi tulokas. Vuonna 2017 perustettua kirjallisuusagentuuria johtaa Urpu Strellman. Myös hän uskoo, että vienti on vasta alkutekijöissään.

Toimiston viimeisimpiä saavutuksia on Anja Portinin lastenromaanin Radio Popovin oikeuksien myynti kahdeksaan maahan.

– Ja lisää on tulossa. Ei tarvitse kauan puhua ja esitellä, jos kaikki palaset ovat kohdillaan: materiaalit ja hyvät myyntipuheet ja teos saanut Suomen suurimman kirjallisuuspalkinnon. Silloin asiat tapahtuvat vauhdilla, Strellman sanoo.

Strellmanin talliin kuuluu myös muita Finlandia-palkittuja kirjalijoita kuten Anni Kytömäki, Ulla-Leena Lundberg, Riikka Pelo, Jukka Viikilä ja Mikko Rimminen.

Strellmanin mukaan kentällä on kysyntää uusille agentuureille.

– Lisää agentteja mahtuisi ja töitä riittäisi.

Vientityö on kuitenkin hidasta. Ajan kanssa rakennetuilla henkilökohtaisilla suhteilla ja luottamuksella on tärkeä rooli. Usein kontakteja luodaan messuilla.

– Messuilla saa välitettyä oman innostuksen kirjaan. Kun puhuu kasvokkain, kustantaja näkee, että toinen on täpinöissään ja sillä on merkitystä.

Myyntityötä tekevien ihmisten lisäksi tarvitaan käännöksiä. Ulkomailla ei ole monta kustantajaa, jotka osaisivat suomea. Tässäkin ruotsalaisilla on etulyöntiasema.

– Ruotsia lukevia kustantajia on enemmän. On vaikea lähestyä kirjaa, jos kustantaja on lehtiarvioiden ja oikeuksien myyjän antamien tietojen varassa, Strellman sanoo.

Sen jälkeen, kun kirjasta on saatu käännös, alkaa tapahtua.

Suomalaisen kirjallisuuden vienti ulkomaille on kasvanut 10–20 prosentin vuosivauhtia. Jari Kovalainen / Yle

Käännöksiä tulossa ennätysmäärä

Filissä on käännöstukiohjelma ulkomaisille kustantajille. Viime vuonna ohjelmaan tuli hakemuksia ennätysmäärä, kolmannes enemmän kuin aiemmin. Myös se kertoo, että suomalaisella kirjallisuudella on valoisat tulevaisuudennäkymät.

Positiivista on myös se, että Suomi on onnistunut lohkaisemaan aiempaa isomman siivun vaikeina pidetyistä englanninkielisistä markkinoista. Vuonna 2019 jo viidesosa kirjallisuusviennin tuloista tuli Yhdysvalloista ja Britanniasta.

– Aiemmin esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla oli maaginen kolmen prosentin raja. Sen verran oli käännettyjä kirjoja. Nyt käännöksiä on noin 4–5 prosenttia kokonaiskirjallisuudesta. Tämä on merkittävä ilmiö, Filin johtaja Tiia Strandén sanoo.

– Kirjojen oikeuksien myynti perustuu henkilökohtaisille suhteille ja luottamukselle, joka on usein syntynyt pitkän ajan kuluessa, sanoo kirjallisuusagentti Urpu Strellman. Jari Kovalainen / Yle

Jos dekkari on Pohjolasta, se myy

Stefan Moster on saksantanut suomalaista kirjallisuutta 30 vuotta. Kun hän aloitti 1990-luvun alussa, hän joutui itse toimimaan myyntimiehenä. Hän jakoi saksalaisille kustantamoille suomalaisia puhelinnumeroita ja selitti, mikä on Wsoy ja mikä Otava.

Asiat ovat muuttuneet. Myynti on ammattimaistunut ja suomalaisen kirjallisuuden menekki noussut. Kasvu perustuu Mosterin mukaan kuitenkin etupäässä trillereihin ja dekkareihin.

– Niiden osuus on lisääntynyt valtavasti, ja ne tuovat rahaa vientilukuihin. Agentuurit satsaavat jännityskirjallisuuteen, koska formaatti on valmis. Kustantajalle ei ole väliä, mistä dekkari tulee. Riittää, että se on pohjoismainen.

Kasvun takana harvat bestsellerit

Bestseller-listoilla näkyy polarisoituminen. Myyntiluvut ensimmäisen ja toisen sijan välillä voivat olla suuret.

– Suomalaisen kirjallisuuden myynti voi kasvaa, mutta se tapahtuu niin, että on pari–kolme erittäin arvokasta tekijää, kansainvälistä bestselleriä, joiden oikeuksien hinta nousee niin korkealle, että se näkyy tilastoissa ja viennin volyymi kasvaa sitä kautta. Oikeuksista ei makseta enää 10 000 euroa, vaan 100 000 euroa, Moster havainnollistaa.

Mosterin mielestä kirjallisuuden viennin olisi varaa kasvaa syvyyssuunnassa niin, että kirjo säilyy. Trillereitä on hyvä viedä, mutta myös kauno- ja tietokirjallisuuden pitää pysyä kyydissä mukana.

– Jossain vaiheessa Paasilinna oli nimi, joka tuli kaikille mieleen. Se aika on ohi. Nyt pitää saada uusia nimiä.

Erityisen lupaavana Moster näkee kääntämänsä Olli Jalosen Taivaanpallon tulevaisuuden. Saksankielinen laitos ilmestyy keväällä.

– Siitä saattaa tulla menestys. Kustantaja on tehnyt sen eteen kaiken, nostanut sen katalogissaan näyttävästi esiin huippunimikkeeksi. Sitä pidetään tärkeänä ja siinä nähdään potentiaalia.

Kääntäjä Stefan Mosterin viimeisen urakka on Volter Kilven Alastalon salissa -kirjan saksannos. Yli tuhatsivuisen, kielellisesti haastavan teoksen kääntämiseen meni viisi kertaa normaalia enemmän aikaa. Jussi Koivunoro / Yle

Alastalon salissa jätti 1 500 kysymystä

Moster on juuri saanut valmiiksi työlään klassikko-käännöksen. Volter Kilven Alastalon salissa ilmestyy saksaksi ensi lokakuussa.

Kirja on massiivinen monella mittarilla. Sivuja on yli tuhat ja kieli niin erityistä, että useimmat suomalaisetkaan eivät osaa kertoa, mitä jokin tietty sana tai lause tarkoittaa.

Normaalisti Moster kääntää haastavaa kirjaa kymmenen liuskan päivävauhdilla. Alastalon salin kääntäminen oli viisi kertaa hitaampaa.

– Tavallisesti minulla saattaa jäädä vaativan romaanin käännöksestä tusina avointa kysymystä, joista keskustelen myöhemmin kirjailijan kanssa. Alastalon jälkeen niitä oli 1 500.

Murrearkistossa ja kirjastossa piti vierailla tiuhaan. Välillä kääntäjä oli kriisissä.

– En ole koskaan ylittänyt deadlinea, nyt ylitin sen vuodella, Moster sanoo.

Haasteista huolimatta Moster kertoo olleensa kääntäessään koko ajan tyytyväinen. Hän kehuu kirjan antoisuutta, hauskuuttaa ja inhimillisyyttä.

Vastaanotosta on vaikea sanoa vielä mitään. Kyseessä on kaunokirjallisuuden klassikko, jonka arvo on jossain muualla kuin rahassa.

– Se ei voi kuitenkaan flopata, koska se ilmestyy kirjakauppiaiden suosimassa sarjassa, jossa on myös Victor Hugon, August Strindbergin ja Mark Twainin teoksia.

Miljoona biljoona joulupukkia -kirjaa on julkaistu useilla kielillä. Jari Kovalainen / Yle

Korona suosii kaupallista kirjallisuutta

Vuosi on ollut poikkeuksellinen kirjallisuudessakin. Helsinki Literary Agencyn Urpu Strellmanin mukaan korona on iskenyt eri maihin eri tavoin. Esimerkiksi Italian, Espanjan ja Itä-Euroopan kirjamarkkinat ovat ottaneet pahasti takkiin. Korona on vaikuttanut myös lukutottumuksiin. Ranskassa on yllättäen myynyt kaupallinen kirjallisuus.

– Ihmiset ovat halunneet helpompaa, eskapistisempaa ja viihdyttävämpää lukemista. Kirjallinen kauno vaatii menestyäkseen kirjailijoiden esiintymisiä ja promokiertueita, ja niitä ei ole voinut olla, Strellman sanoo.

Tilanteen voi ajatella hyödyttävän ruotsalaisen kirjallisuuden vientiä. Sieltä myydään paljon dekkareita ja feel good -kirjallisuutta. Suomi on perinteisesti ollut juuri sen kirjallisemman kaunon viejä.

Jonkinlaista notkahdusta voi siis olla tulossa. Osassa vientimaista omienkin kirjojen julkaisua on koronan vuoksi lykätty.

– On paljon kustantamoja, joilla on jo listat aika täynnä, ja silloin ei osteta niin paljon. En usko, että tämä näkyy niinkään kaupallisessa ja jännityskirjallisuudessa kuin kirjallisemmassa laatukirjallisuudessa. On mahdollista, että kuoppaa saadaan paikattua esimerkiksi lastenkirjallisuudella, jolla on mennyt poikkeuksellisen hyvin, Strellman sanoo.

Se, millaiset vaikutukset koronalla lopulta on, nähdään seuraavien 1–3 vuoden aikana.

– Oli laji mikä tahansa, kaikilla on mahdollisuuksia. Keskeistä on, että laatu kestää vertailun kansainvälisiin kilpailijoihin, Strellman sanoo.

Meillä ei ole öljyä, mutta kirjoja on

Mitä nyt pitäisi tehdä toisin? Otavan kirjallinen johtaja ja Otavan Kirjasäätiön pääsihteeri Minna Castrén ajattelee, että jo kehitysvaiheessa olevia teoksia pitäisi pystyä tarkastelemaan siltä näkökantilta, olisiko niistä kansainvälisille markkinoille.

– Että lähdettäisiin alusta asti tavoittelemaan mahdollisimman laajaa lukijakuntaa. Se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi tähdätä maailmalle tai että sisältöä pitäisi muokata sellaiseksi, että se toimii kansainvälisillä markkinoilla. Tärkeää kuitenkin olisi, ettei rajoituttaisi ajattelemaan, että kohdeyleisö on vain Suomessa.

Castrénin mielestä pitäisi osata hyödyntää myös niitä uusia mahdollisuuksia, joita on avautunut muun muassa suoratoistopalvelujen myötä. Ne tarvitsevat sisältöä.

– Tv- ja elokuvaoikeuksien myynti on osa kokonaisuutta. Samoin erimerkiksi lastenkirjallisuuden hahmojen ja brändien lisensointi.

Castrén ajattelee, että kyse ei ole vain kirjallisuuden kustannusoikeuksien myynnistä, vaan ylipäätään oikeuksien hyödyntämisestä monissa eri muodoissa.

– Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on muita rikkauksia, luovaa pääomaa, jota voimme viedä maailmalle. Suomesta tiedetään oppiminen, koulu ja pisa- menestys. Sille erittäin hyvä pari on kirjallisuuden ja kulttuurin vienti.

