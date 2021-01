Unisex-vessat ja pistorasiat oppilaiden toivelistalla – Lieksan ainutlaatuinen puukoulu yhdistää yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitoksen

Lieksan yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammattikoululaisten vanhemmatkaan eivät olleet syntyneet kun Lieksaan edellisen kerran rakennettiin koulu. Juuri valmistunut puukoulu on ainutlaatuinen, se on ensimmäinen uusi koulurakennus Lieksassa sitten 1960-luvun.

Monta muutakin asiaa on Brahea-kampuksen keskipisteeksi nousseessa puurakennuksessa on toisin kuin 60-luvulla. Suunnittelussa on kuultu talon käyttäjiä, nimenomaan koululaisia ja opiskelijoita siitä, millaisessa rakennuksessa he haluaisivat opiskella.

Keskellä koulua on linnamainen aulatila, jossa voi järjestää 500 hengen esityksen. Se on rakennuksen sisätilalla oleva piha. Ulkona pelataan pallopelejä. Tanja Perkkiö / Yle

Kirkkaanpunainen jääkaappi oli opiskelijoiden toiveissa ja niinpä ammattiin opiskelevien ryhmähuoneessa sellainen on.

Käytävillä on ovia, joissa lukee WC. Niitä on kaikkiaan 36 ja ne ovat kaikkien käytössä ja jokaisessa on yksi wc-pönttö ja pesuallas. Tyttöjen ja poikien vessoja ei eritellä, jokainen saa asioida vessassa omassa rauhassaan.

Koulussa kuljetaan sukkasillaan tai sisäkengissä. Se sopii niin oppilaille kuin sisäilma-asiantuntijoillekin. Pistorasioita on paljon, myös aulatiloissa. Laitteita voi ladata siellä missä oleilee ja opiskelee. Pöytäkoneet ovat historiaa, kuten myös pulpetit. Kannettavat laitteet ja opiskelumateriaalit kulkevat mukana tilasta toiseen.

Peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen, joka on Pohjois-Karjalassa toimivan Riveria Lieksan yksikkö, yhdistäminen saman katon alle kuulostaa rohkealta ja toteuttajat itsekään eivät kuvittele, että kaikki sujuisi ongelmitta.

Arkkitehti Kari Kämäräinen on piirtänyt talon. Metsän näkee kaikkialla. Tanja Perkkiö / Yle

– Kyllä oletamme, että aluksi tämä aiheuttaa nuorille stressiä, mutta pidemmän päälle tulevaisuuteen katsoessa uskon, että nuoret ja aikuiset samassa on hyvä yhdistelmä, sanoo Juha Liiten, Riverian Lieksan koulutusyksikön päällikkö.

Lieksan hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen lupaa yhteisen kampuksen tuovan hyötyä myös oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Oppilashuolto, opinto-ohjaus ja terveydenhoito saadaan samoihin tiloihin. Tavoittavuus ulottuu myös koululaisten ja opiskelijoiden vapaa-aikaan.

Tässä tilassa järjestetään kevään ylioppilaskirjoitukset. Ari Haimakainen / Yle

– Täällä on meidän koko nuorisotyön kohderyhmä. Tähän saakka nuorisotyö ja koulu ovat tehneet yhteistyötä jopo-luokalla eli joustavassa perusopetuksessa, mutta nyt sitä voidaan helposti laajentaa.

Lieksassa ollaan tyytyväisiä myös siihen, miten kampus toteuttaa oppivelvollisuuden laajentumista. Aika näyttää kasvaako yhdistelmätutkintojen suosio,kun lukio ja ammatilliset opinnot limittyvät toisiinsa luontaisesti samoissa tiloissa.

Lieksan yläkoulun ja lukion rehtori Reetta-Leena Hiltunen uskoo Brahea-kampuksen olevan jatkossa myös aiempaa houkuttelevampi työpaikka.

Puu näkyy yksityiskohdissa. Tanja Perkkiö / Yle

– Esimerkiksi kielten opettajien rekrytoiminen on varmasti helpompaa, kun on tarjolla opetustunteja enemmän.

Uudenlainen oppimismaailma löytyy Brahea-kampuksella rakennuksista, joista uudisrakennus on tehty CLT-puuelementeistä. Kirjainyhdistelmä tulee sanoista cross laminated timber, joka tarkoittaa ristikkäin liimattua, laminoitua kerrospuuta.

Karjalan mäntyä ei ole piilotettu. Tanja Perkkiö / Yle

Lieksassa toimivan Binderholz-konsernin valmistamat elementit on tehty pohjoiskarjalaisesta männystä, mutta työstetty Itävallassa. Puupintaa on näkyvillä todella runsaasti ja luonnonmateriaalin vaikutelmaa täydentävät paikoin seinillä valuva pihka ja muutaman pylvään nurkissa jo olevat lohkeamat ja kolot.

Luonnonvaloa pääsee avaraan saliin katon kautta. Ari Haimakainen / Yle

Lisäksi samassa yhteydessä olevia vanhoja ammattikoulun tiloja on remontoitu. Ruokala ja ruuanvalmistus on viereisessä erillisrakennuksessa.

Suomalaisista kouluista puhuttaessa sisäilman laatuasiat tulevat esille toistuvasti. Lieksassa vakuutetaan, että huputettuna rakennettu koulu ja puumateriaalin valitseminen takaavat turvalliset tilat käyttäjille.

Kampuksen rakennukset on nivottu toisiinsa ja ulkoverhoilussa on useita värejä. Ari Haimakainen / Yle

Käytännön toimena Brahea-kampus toteuttaa lisäksi kengättömyyttä eli aulassa vaihdetaan sisäkenkiin tai -sukkasillaan liikkumiseen. Se jättää yli 500 päivittäisen kulkijan kenkien katupölyt eteiseen opiskelutilojen pysyessä kurattomina ja samalla myös hiljaisempina. Ainakin nuoret tottuvat kengättömyyteen varmasti, uskoo rehtori Reetta-Leena Hiltunen.

– He ovat kulkeneet jo ennestään paljon sukkasillaan. Nyt se on mukavampaa kaikille, kun sukat eivät kastu.

