Irakilaismiehen valekuolemaepäily oikeuden punnittavaksi – tytär ja ex-vävy syytettyinä valehtelusta ja vääristä tiedoista

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa puidaan Suomesta turvapaikkaa hakeneen irakilaismiehen epäiltyä valekuolemaa.

Syytettyinä ovat irakilaismiehen tytär ja tyttären entinen aviomies. Valtionsyyttäjä syyttää molempia törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Syyttäjä katsoo, että syytetyt ovat antaneet viranomaisille ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) valheellisia tietoja ja väärennettyjä asiakirjoja Suomesta Irakiin käännytetystä miehestä.

Lisäksi naista syytetään perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Syyttäjä katsoo naisen valehdelleen turvapaikkakuulustelussa perheen taustoista turvapaikan saamiseksi itselleen ja isälleen.

Nainen on esitutkinnassa osittain tunnustanut epäillyt teot. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Oikeudenkäynnin oli määrä alkaa jo viime marraskuussa, mutta se jouduttiin perumaan viime tingassa sairastapauksen vuoksi.

Syyttäjä: kuolleeksi väitetty on elossa Irakissa

Vuonna 1971 syntynyt irakilaismies haki Suomesta tyttärensä kanssa turvapaikkaa vuonna 2015. Mies sai kielteisen päätöksen, ja lopulta korkein hallinto-oikeus hylkäsi hänen valituslupahakemuksensa.

Miehen tytär kertoi, että isä surmattiin pian kotimaahan paluun jälkeen. Tytär sanoi saaneensa isän kuoleman todistaneet asiakirjat Irakista.

Poliisi epäilee, että mies lavasti kuolemansa lähipiirinsä avustuksella. Kuolemasta esitettiin todisteeksi kuolintodistus, joka on poliisin mukaan väärennetty. Lisäksi kuolemasta on esitetty poliisiraportteja, jotka syyttäjän mukaan on laadittu huijausta varten.

Erikoissyyttäjä Sampsa Hakala valtakunnansyyttäjän toimistosta sanoo, että poliisitutkinnassa saatujen tietojen perusteella kuolleeksi epäilty mies on todellisuudessa elossa ja oleskelee Irakissa.

Poliisi on kertonut epäilevänsä törkeistä petoksista ja väärennöksistä myös valekuolleeksi epäiltyä miestä itseään ja hänen vaimoaan. Poliisi ei ole tavoittanut heitä.

EIT:n tuomio: Suomi rikkoi miehen ihmisoikeuksia

Suomi sai miehen käännyttämisen vuoksi langettavan tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) syksyllä 2019.

EIT:n mukaan Suomi teki virheellisen päätöksen turvapaikanhakijan kohtelussa viranomaisille esitettyjen tietojen pohjalta.

Tuomiossa EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kohtia, jotka koskevat ihmisen oikeutta elämään ja kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kieltoa.

EIT arvioi, että kuolintodistukset, valokuvat ja poliisiraportit olivat olleet riittävä näyttö miehen kuolemasta.

Suomi määrättiin maksamaan ihmisoikeusvalituksen tehneelle irakilaismiehen tyttärelle korvauksia 20 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 4 500 euroa. Suomi ei ole kuitenkaan rikosepäilyjen vuoksi maksanut naiselle mitään.

Suomi on pyytänyt häpeätuomion purkua

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään nyt siis pelkästään kuolleeksi väitetyn irakilaisen lähipiirin ihmisten epäiltyjä rikoksia.

Suomen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saaman langettavan tuomion mahdollinen muuttaminen etenee omaa tietään.

Ulkoministeriön yksikönpäällikkö Krista Oinonen kertoi Yle Uutisille marraskuussa, että Suomi on jättänyt EIT:lle pyynnön tarkistaa tuomiota. Oinonen on valtionasiamies tuomioistuimessa. Pyyntö on edelleen EIT:n käsittelyssä.

– Suomen saamaa tuomiota voidaan muuttaa, jos esiin tulee tosiseikka, jolla voi olla ratkaisevaa vaikutusta tapaukseen ja joka ei ollut tuomioistuimen ja sitä koskevan maan tiedossa tuomiota annettaessa.

