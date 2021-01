Demokratian käännekohta, kolhu Yhdysvaltojen maineelle vai uusien iskujen innoittaja? Kysyimme tutkijoilta, mitä kongressi-isku merkitsee

Maailman vanhimman yhtäjaksoisen demokratian kongressi joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi keskiviikkona, kun se oli juuri vahvistamassa presidentinvaalien voittajaa.

Kysyimme kolmelta tutkijalta, mitä tapahtumat merkitsevät demokratialle, ja mitä niistä seuraa.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, Itä-Eurooppaa tutkinut valtio-opin dosentti Heino Nyyssönen ja Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares antavat tässä jutussa kuusi näkökulmaa poikkeuksellisiin tapahtumiin.

1. Parlamentteihin on viime aikoina tunkeuduttu muuallakin – mutta harvoin Yhdysvaltojen kaltaisissa vanhoissa demokratioissa.

Heino Nyyssönen:

Minun silmiini tämä näyttää itäeurooppalaisilta vallanvaihdolta, jos tällaista termiä voi käyttää. Yhdysvaltojen tapahtumat eivät ole olleet yllätys, koska esimerkiksi poliittisen moraalin rappeutumisen olen nähnyt Unkarissa jo vähintään 10 vuotta.

Tapahtumien vähättely on kuitenkin vaarallista, koska Yhdysvalloilla on hyvin erilainen historia kuin vaikkapa Itä-Euroopan mailla.

Teivo Teivainen:

Viime kuukausina maailmalla on purettu turhautumista hyökkäämällä parlamentteja vastaan. Esimerkiksi Saksassa yritys tunkeutua parlamenttiin epäonnistui.

Armeniassa ja Kirgisiassa sen sijaan onnistuttiin. On mielenkiintoista, että Yhdysvallat asettuu samaan kategoriaan. Parlamentin suojaaminen epäonnistui pahasti.

Koronarajoituksia vastustavia mielenosoittajia kerääntyi Berliinissä elokuun lopulla Valtiopäivätalon eteen. Osa mielenosoittajista yritti rynniä sisään Valtiopäivätaloon. John Macdougall / AFP

2. Hyökkäys kongressiin saattaa pysäyttää jo pidempään jatkuneen demokratian rapistumisen Yhdysvalloissa.

Vesa Vares:

Amerikkalaiset ovat aina ajatelleet, että heidän demokratiansa on edistyksellinen ja ainutlaatuinen maailmassa. Uskoisin, että sen näkeminen häpäistynä saa monet ajattelemaan, että tämä menee kerta kaikkiaan liian pitkälle. Mielenosoitus, joka oli myös hyökkäys laillista valtaa ja demokraattista kongressia vastaan, toimii monien silmissä itseään vastaan.

Jos tästä tulee presidentti Donald Trumpille ja trumpismille epäonnistumisen maine, ei kovin nopeasti moni varmaan ajattele, että reseptiä kannattaisi seurata ja jäljitellä. Mutta vaikka lyhyellä aikavälillä todennäköisesti tulee takapakkia, se ei vielä todista, että suunta olisi kääntynyt pois oikeistopopulismin mahdollisuudesta.

Teivo Teivainen:

Trump halusi ehkä osoittaa tulevia vuosia ajatellen, että hän voi mobilisoida väkeä tehokkaasti. Mutta omassa puolueessaan hän on menettänyt tukeaan. Hänen poliittinen toimintakykynsä on siis heikentynyt, ja siltä kannalta operaation kokonaissaldo on heikko.

Heino Nyyssönen:

Demokratian rapautuminen alkoi Yhdysvalloissa jo ennen Trumpia, mutta hän pystyi hyödyntämään sitä. Tapahtumilla voi olla kahdenlaisia vaikutuksia. Toivon, että enemmistö Yhdysvalloissa ja maailmassa näkee tämän käännekohtana, ja ilmoittaa selkeästi, että näin ei yksinkertaisesti voi toimia demokratiassa. Toisaalta jo suomalaisten kommenteista ja esimerkiksi perussuomalaisten twiiteistä näkyy, että osa haluaa vähätellä asiaa.

3. Tapahtumat voivat innoittaa uusia hyökkäyksiä parlamentteihin muualla maailmassa.

Vesa Vares:

Kun esimerkki on annettu, joillekin voi jäädä ajatus, että tällainen hyökkäys voisi joissakin oloissa onnistua.

Toisaalta tilanne todennäköisesti parantaa varautumista: Yhdysvalloissa ei osattu varautua siihen, että tuhansia omia kansalaisia pyrkii väkivalloin sisälle. Suojaukset oli suunniteltu enemmän pienen ryhmän terrori-iskua vastaan.

Teivo Teivainen:

Kongressin valtaaminen oli yhteiskunnallisen liikkeen näkökulmasta jättimäinen menestys. Se näyttää, että mahdoton voi olla mahdollista, ja sen voisi ajatella innoittavan ihmisiä toimimaan eri puolilla maailmaa.

Toisaalta hyökkäys ei siinä mielessä innoita, että sen laajempi poliittinen merkitys voi jäädä Trumpin poliittisen hankkeen viimeiseksi näyttäväksi ilmentymäksi.

Tutkija Teivo Teivainen sanoo, että Suomessa oltiin lähimpänä Yhdysvaltain kongressi-iskun kaltaista tilannetta 1930-luvulla Mäntsälän kapinan aikoihin. Kuva talonpoikaismarssilta Helsingin Senaatintorilta. R. Roos / Suomen Kansallismuseo

4. Sama voisi mahdollisesti tapahtua myös Suomessa – tai ainakin on tapahtunut aiemmin.

Heino Nyyssönen:

Mielestäni ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, etteikö näin voisi tapahtua myös Suomessa. Suomen tilanne on erilainen, koska meillä on monipuoluejärjestelmä, mutta jos ajatellaan sosiaalista mediaa, kyllä merkkejä tällaisesta on Suomessakin ihan riittävästi.

Poliitikoilla on vastuu siitä, että he osoittavat harkintakykyä, eivätkä päästä toistuvasti suustaan sammakoita.

Teivo Teivainen:

Suomessa oltiin lähimpänä tällaista tilannetta 1930-luvulla Lapuan liikeen ja Mäntsälän kapinan aikoihin. Silloin yksittäisen mielenosoituksen aikana oli jopa selkeitä suunnitelmia kävellä eduskuntatalolle, mutta ne jäivät toteuttamatta.

Luulen, että nyt näkyvillä olevassa tulevaisuudessa se, miten Yhdysvaltain kongressiin valtaus päättyi ja mitkä poliittiset vaikutukset Yhdysvalloissa ovat olleet, pikemminkin ehkäisee mahdollisuuksia, että tällainen tilanne syntyisi.

Vesa Vares:

Vuonna 1918 punakaartit estivät Suomessa eduskuntaa toimimasta, mutta se oli erilainen tilanne, koska sisällissota oli tulossa. Tällä hetkellä Suomeen on vaikea ajatella samanlaista tilannetta.

Yhdysvaltojen iskua tuskin olisi tapahtunut, ellei alttiilla joukolla olisi ollut presidentti vallankahvassa ja epätoivoinen yritys pitää hänet siellä. Jos ajattelee, keitä Suomessa on vallassa, tilanne on aivan erilainen.

5. Vastaavaa hulinointia parlamentissa ei löydy historiasta.

Vesa Vares:

Historiallisista vertauskohdista tulee mieleen sotilaiden vallankaappausyritys Espanjassa vuonna 1981, muutama vuosi diktaattori Francisco Francon kuoleman ja demokratiaan siirtymisen jälkeen. Parlamenttiin ilmaantui upseereja, jotka ammuskelivat kattoon, ja edustajat suojautuivat penkkiensä taakse. Tilanne laukesi, kun kuningas asettui erittäin voimakkaasti demokratian puolelle.

Se oli kuitenkin suunniteltu ja organisoitu yritys. Hulinointi Yhdysvaltain kongressissa vaikutti suunnittelemattomalta. Ei näyttänyt olevan ketään, joka johtaisi mihin pyritään.

6. Korona voi kärjistää tilanteiden dramaattisuutta.

Heino Nyyssönen:

Korona on kärjistänyt tilannetta: jonkun verran tutkimustuloksia on siitä, että koronan takia autoritäärinen ajattelu on yleistynyt. Osa ihmisistä on valmiita tuntemattoman uhan edessä hakemaan tällaisia nyrkkivaihtoehtoja.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 9.1. kello 23 saakka.

