Moni maa vaatii matkustajilta negatiivista koronavirustestiä, mutta kaikki todistukset eivät lentokoneeseen kelpaa – HUS lupaa parannusta ongelmaan

Monet valtiot ovat alkaneeet vaatia maahan saapuvilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta.

Tähän saakka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin koronabotin kautta saadusta testituloksesta ei ole jäänyt asiakkaalle virallista todistusta käteen muuta kuin erikseen pyydettynä, ja se taas vie aikaa.

Matkalle lähtijöille tämä on ongelma, koska monissa maissa katsotaan, että testitulos on voimassa vain 1–3 vuorokautta.

Eri maiden vaatimukset matkustajien testauksesta vaihtelevat ja muuttuvat. Tämä on aiheuttanut vaikeuksia lentokentällä, kun matkustajia ei ole päästetty koneeseen.

Yle kertoi viime viikolla, että Amsterdamiin lähteneestä Finnairin koneesta käännytettiin toistakymmentä matkustajaa, joilla ei ollut Alankomaiden joulukuun lopusta asti edellyttämää negatiivista testitulosta englannin-, saksan-, ranskan-, hollannin- tai espanjankielisenä.

Suomenkielinen tulos ei siis kelvannut, eikä myöskään tekstiviestillä lähetetty tulos.

HUS kehittää automaattista todistuspalvelua

HUSissa on herätty siihen, että tulevaisuudessa koronatestituloksia voidaan tarvita yhä enemmän moniin eri tarkoituksiin.

Diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan sairaanhoitopiirissä pohditaan pikaista ratkaisua siihen, miten koronabotin kautta saaduista testituloksista voitaisiin tuottaa automaattisesti eri viranomaisille kelpaava todistus, jonka asiakas saisi esimerkiksi sähköpostiinsa.

– Meillä on tarkoituksena luoda sellainen järjestelmä osaksi koronabottia, että sieltä voisi tarvittaessa saada testitodistuksen erikielisenä. Nyt tuloksen saa eri kielillä, mutta todistusta varten ei ole pohjia olemassa.

Lehtosen mukaan järjestelmä yritetään saada toimintaan jo tammikuussa. Aluksi kielivaihtoehtona olisi vain englanti, mutta myös kiinaa ja venäjää on pohdittu.

Henkilöllisyys pitää varmistaa nykyistä tarkemmin

Jos testitulosta käytetään matkaa varten, haasteena on se, että eri mailla on erilaisia vaatimuksia. Pohdinnassa on kuitenkin todistusmalli, joka sopisi useimpiin maihin.

– Täytyy pystyä osoittamaan testattavan henkilöllisyys. Jotkut maat vaativat passin numeron. Tällä hetkellä, kun henkilö tulee testaukseen, kysytään nimi ja sosiaaliturvatunnus, mutta henkilöllisyyden tarkistaminen ei ole niin tarkkaa kuin sen pitää olla, jos todistuksia ruvetaan tekemään viranomaisdokumentteja varten, Lehtonen toteaa.

Termien tulee olla yhtenäisiä

Useat maat vaativat PCR-testin, jota myös HUS käyttää. Samasta testistä voidaan kuitenkin käyttää eri nimiä. Se voi aiheuttaa sekaannusta lähtöselvityksessä, kun koko tilanne on vielä uusi.

HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan PCR-testi on laboratorioslangista tullut lyhenne. Viralliselta nimeltään sama testi on nukleiinihapon osoitustesti, jonka lyhenne on NHO. Koronaviruksen testauksessa PCR ja NHO tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

– Tämä voi olla ongelma, että käytetty terminologia on sellainen, että kaikki ymmärtävät sen. Eri maat voivat asettaa omia ehtojaan niille.

Lehtosen mukaan myös tiukin, yhden vuorokauden aikaraja testitodistuksen voimassaololle voi osoittautua ongelmaksi.

– Silloin on riski, tuleeko todistus varmasti ennen matkaa, jos käy testissä edellisenä päivänä.

Matkailija on itse vastuussa

Finnairin mukaan matkustajat ovat itse vastuussa siitä, että heillä on oikeat asiakirjat matkalle lähtiessä.

Ulkoministeriö suosittelee pyytämään englanninkielisen todistuksen negatiivisesta koronatestistä.

Lisäksi ministeriö painottaa, että matkailijan oma vastuu korostuu, kun tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään. Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee tarkistaa kohdemaan maahantulorajoitukset ja vaatimukset. Niitä voi tiedustella esimerkiksi kohdemaan edustustosta tai lentoyhtiöltä, jolla aikoo matkustaa.

Monet edustustot ovat koonneet nettisivuilleen ja sosiaaliseen mediaan tietoa matkailijoille.

Myös IATA:n (siirryt toiseen palveluun)(International Travel Center) sivuilta löytyy matkustustietoa.

