Oulu menee eri suuntaan tartunnoissa kuin muu Suomi – terveysjohtajan mukaan tilanne on huolestuttava, mutta suosituksiin ei toistaiseksi tullut muutoksia

Oulussa koronatilanne etenee huolestuttavaan suuntaan, mutta 18. tammikuuta saakka voimassa oleviin koronasuosituksiin ei toistaiseksi ole tulossa muutoksia.

Alueellinen koordinaatioryhmä totesi torstaina pidetyssä kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Tartuntojen määrä on jatkunut joulun pyhien jälkeen kasvusuunnassa. Koronatestiin hakeutuneiden määrä on jäänyt joulun ja uudenvuoden aikaan alhaiseksi. Kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan tilanne on huolestuttava ja etenee huonoon suuntaan.

Suositusten jatkamista tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 12. tammikuuta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo, että Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla viime aikojen kehitys tartuntamäärissä on ollut muuta maata huonompi.

Joulukuussa vähentyneet tartunnat ovat jälleen joulun ja uudenvuoden vieton aikana lisääntyneet. Uusia tartuntoja on nyt noin kaksi kertaa enemmän kuin ennen joulua.

Tähän mennessä suuri osa nyt todetuista tartunnoista on tapahtunut perheen tai muun lähipiirin sisällä. Huolestuttavaa on, että yhä useampi tartunnan lähde jää selvittämättä.

Laajoja altistumisia loppiaisen aikaan todettiin myös kolmessa oululaisessa hoivakodissa.

Epävarmuus Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteen kehittymisestä jatkuukin edelleen. Juha Korpelainen arvioi, että vuodenvaihteen lomaseongin vaikutukset nähdään lopullisesti vasta ensi viikolla.

– Sen jälkeen selviää, palautuuko tilanne samaksi kuin ennen joulua vai jäivätkö tartunnat aiempaa korkeammalle tasolle.

Maan viidestä erikoissairaanhoitoalueesta Oulun erityisvastuualueella on tällä hetkellä vähemmän hoidossa olevia potilaita kuin muilla erva-alueilla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on seitsemän.

– Hoidossa olevien potilaiden määrä on suurin piirtein sama kuin joulukuun puolessa välissä. Jos tartuntamäärät lisääntyvät, se heijastuu myös sairaalaan pienellä viiveellä. Lähipäivien ennuste on, että sairaalapotilaiden määrä pysyy alle kymmenessä, sanoo Korpelainen.

