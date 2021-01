Perussuomalaiset tekevät pesäeroa Trumpiin, mutta hurraavat trumpilaiselle politiikalle – Niikon mukaan presidentti halusi maahan kaaosta

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho: Trumpin kaudella kynnys poliittiseen väkivaltaan on lisääntynyt.

Perussuomalaisten useat kansanedustajat tuomitsevat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajien tunkeutumisen maan kongressiin. Puolueen johto pysyi asiasta hiljaa torstai-aamuun asti, sillä aikaa kun muiden puolueiden puheenjohtajat ja useat hallituksen ministerit kommentoivat tapahtumia twitterissä.

Perussuomalaisten kanta on kiinnostava, koska puolueessa on ollut poliitikkoja, jotka ovat pitäneet Trumpin politiikkaa ja toimintatapaa Yhdysvalloille hyvänä.

Puolue edustaa myös samankaltaista populistista politiikkaa kuin Trumpin johdolla republikaanit on Yhdysvalloissa tehnyt.

Vallankaappausyritys, rähinää vai vandalismia?

Perussuomalaiset tuomitsee selväsanaisesti Yhdysvaltain kongressiin tunkeutumisen.

– Se on tietysti tuomittavaa, niin kuin väkivalta aina, mutta luotan, että Yhdysvallat vakiintuneena demokratiana selviää tästäkin ilman pahempia kolhuja, puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoo.

Halla-aho ja varapuheenjohtaja Riikka Purra (ps.) eivät kuitenkaan pidä tapausta kovin organisoituna tai Yhdysvaltojen demokratiaa vakavasti vaurioittavana.

Purra ihmettelee, miksi maassa, jossa aseita käytetään kevein perustein, väkijoukkoa ei saatu pysäytettyä.

– Tämä näyttää tyypilliseltä vandalismilta. Toki se on epätyypillistä, että tällaiset joukkiot pystyvät tunkeutumaan tällaisiin paikkoihin kuten senaattiin ja kongressiin, varapuheenjohtaja Purra sanoo.

"Hänen täydellinen kyvyttömyytensä hyväksyä tappiota..."

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan, perussuomalaisten Mika Niikon mielestä presidentti Trump kuului eilisen mellakan lietsojiin kyseenalaistamalla marraskuun presidentinvaalien tuloksen.

– (Trump) hyvin nololla tavalla osoitti oman kykenemättömyytensä toimia kansan puolesta. Hän itsekkäästi halusi jopa aiheuttaa kaaosta maassa, Niikko sanoo.

– Trumpin olisi pitänyt jo aikaisemmin ymmärtää, ettei hän pysty itsevaltiaan kaltaisesti toimimaan demokratiaa vastaan, Niikko sanoo.

Halla-aho ja Purra ovat samoilla linjoilla.

– Hänen täydellinen kyvyttömyytensä hyväksyä omaa tappiota, tämän asian pyörittäminen ja lietsominen, varmasti vaikuttaa asiaan, Purra sanoo.

Presidentti Trump on yhä virassa. Halla-aho on kuitenkin kysyttäessä valmis pohtimaan, onko Trump tehtävänsä tasalla.

– Kyllähän se synnyttää kysymysmerkkejä, jos ilman minkäänlaista evidenssiä väitetään, että vaalitulos on väärennetty.

Polarisoituminen ei alkanut vaan jatkui

Yhdysvallat ei ole ollut yhtenäinen aiemminkaan. Polarisoituminen eli politiikan napaistuminen ja vastakkainasettelun kärjistyminen näkyi jo Trumpin tultua valituksi.

Perussuomalaisten poliitikot muistuttavat, että osalle demokraateista oli vaikea hyväksyä Trumpin voittoa 2016 vaaleissa.

Purra kääntää huomiota pois Trumpin kannattajista ja viittaa myös Black lives matter eli BLM-mielenosoituksiin osana kehitystä, jossa luottamus yhteiskunnan instituutiohin heikkenee.

– Viime neljä vuotta demokraattileiri ja siihen läheisesti liittyvät BLM-mielenosoitusryhmät ovat soittaneet suutaan – mikä on tietysti sallittua – vastustaneet hallintoa, osoittaneet mieltä ja riehuneet. Tämä ilmiö, joka on saanut uusia muotoja, on hyvin huolestuttava Yhdysvaltojen yhteiskunnassa, Purra sanoo.

Halla-aho näkee kynnyksen poliittiseen väkivaltaan madaltuneen Yhdysvalloissa Trumpin kaudella.

– Näkisin tämän osana jatkumoa. Enää ei tyydytä olemaan eri mieltä, vaan suorastaan kiistetään poliittisten vastustajien tai ainakin heidän mielipiteidensä olemassaolon oikeutus.

– Toivon että kaikki toimisivat niin, että tämä kehitys saadaan katkaistua, Halla-aho toivoo.

Varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että yhteiskunnalle on suuri ongelma, jos ihmiset eivät luota hallintoon ja mediaan.

– Toivon tietysti, että tämä tulee helpottamaan nyt, mutta en valitettavasti vilpittömästi usko siihen, Purra sanoo.

Onko perussuomalaisissa puolueena jotain samaa kuin Trumpin republikaaneissa?

Torstaina aamupäivällä Halla-aho kommentoi Yhdysvaltoihin liittyvää keskustelua twitterissä sarkastisesti.

– Kylläpäs puhelin soi. Perussuomalaiset kuuluvat mellakoivan Yhdysvalloissa, Halla-aho kirjoitti.

Puhelinsoitto Halla-aholle tuli myös Yleltä.

Perussuomalaisilta kysyminen on perusteltua, sillä puolueessa on usein tuettu Trumpin linjaa: oman maan edun korostamista, globalisaation arvostelua ja vasemmistolaisen politiikan jyrkkää vastustamista. Tämän puheenjohtaja myöntää.

– Monet Trumpin poliittiset linjaukset ovat sellaisia, joita lämpimästi kannatan, ja jotka ovat yhteneväisiä perussuomalaisten kanssa. Esimerkiksi hänen avauksensa siirtolaispolitiikassa, kotimaisen työn puolustamisessa, globalisaatiokritiikissä, Kiinan taloudellisen dominanssin arvostelemisessa ja kauppapoliittisissa toimissa, Halla-aho luettelee.

Voisiko jotain samantyyppistä tapahtua myös Suomessa?

Mika Niikon mukaan Trumpin toiminta ja sen jälkimainingit opettavat, ettei demokratian horjuttamisella kannata leikkiä.

– Demokratiaa on syytä vaalia myös siten, ettei anna tilaa kehitykselle, jossa käyttäydytään kuin norsu posliinikaupassa ja rikotaan kaikki paikat ennen kuin ovesta lentää pihalle. Näin kuvaisin Trumpin toimintaa, Niikko sanoo.

Jussi Halla-aho ei ole Suomen osalta erityisen huolissaan, sillä poliittinen kulttuuri on pidättyväinen.

– Toivottavasti näin ei käy, mutta voimakasta polarisaatiota ja vastustajan demonisointia on joka puolella maailmaa, Halla-aho sanoo.

– Poliittisessa väkivallassa on piirre, että kun joku ylittää kynnyksen, sen ylittäminen on muillekin helpompaa. Siksi onkin tärkeää, että kukaan ei niin sanotusti heitä sitä ensimmäistä kiveä, Halla-aho toteaa.

Jussi Halla-aho, mitä teette omassa puolueessanne tuon polarisoivan kehityksen estämiseksi vai teettekö?

– Me pyrimme edistämään parlamentaarista tietä omia poliittisia tavoitteitamme. Sillä tavoin me toimimme hyvän poliittisen kulttuuriin edistämiseksi, Halla-aho vastaa.

Niikko vetoaa rukoukseen

Ulkoasiainvaliokunnan Mika Niikko uskoo, että sekä tuleva presidentti Joe Biden että Yhdysvaltain kongressin jäsenet puoluekannasta riippumatta pyrkivät nykyistä rakentavampaan politiikkaan Trumpin kauden jälkeen.

– Päällimmäisenä tuntemuksena on, että kongressissa on viisasta porukkaa, ja jäsenet pyrkivät löytämään yhdistäviä tekijöitä.

Niikko jakoi torstaiaamuna republikaaniedustajan twiitin, jossa tämä kertoi osan edustajista rukoilleen yhdessä, kun hyökkäys kongressiin oli meneillään ja heidät oli viety turvaan.

– Se oli signaali, kun he yhdessä amerikkalaiseen tapaan polvistuivat rukoilemaan rauhaa ja että väkivalta ei voita. On vahvoja amerikkalaisia perinteitä puolueista riippumatta puolustaa perustuslakia.

