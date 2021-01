Boeing ja Yhdysvallat sopuun 737 Max -koneiden turmatutkinnassa – lentokonevalmistaja maksaa 2,5 miljardin dollarin korvaukset

EPA/GARY HE

Boeing 737 Max -lentokoneita parkissa Yhdysvalloissa. EPA/GARY HE

Yhdysvalloissa lentokonevalmistaja Boeing ja maan oikeusministeriö ovat päässeet sopimusratkaisuun yhtiön 737 Max -koneiden onnettomuuksia koskeneessa rikostutkinnassa. Sopimuksen mukaan Boeing maksaa 2,5 miljardin dollarin korvaukset ja välttyy näin syytteiltä. Asiasta kertoo muun muassa Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan tutkinnassa oli kyse siitä, johtivatko yhtiön työntekijät valvontaviranomaisia harhaan turvallisuuskysymyksissä. Wall Street Journalin mukaan korvaussummasta noin 243 miljoonaa dollaria on sakkoja. Noin 2,2 miljardia käytetään korvauksiin muun muassa kahden lentoturman uhrien perheille.

Ensimmäinen lento Miamista New Yorkiin päivitetyllä Boeing 737 MAX -koneella lähti joulukuussa. Konetyypin ohjelmistoviat on päivitetty ja se sai lentoluvan marraskuussa Yhdysvaltain lentoviranomaisilta FAA:lta. Myös EU:n ilmailuviranomainen EASA on tekemässä (siirryt toiseen palveluun) vastaavan päätöksen.

737 Max -koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien niille sattuneiden kahden onnettomuuden jälkeen. Lentoturmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Onnettomuudet tapahtuivat Indonesiassa ja Etiopiassa noin kaksi vuotta sitten. Molemmissa lentokoneen järjestelmä veti koneen nokkaa alaspäin automaattisesti, eivätkä lentäjät pystyneet korjaamaan tilannetta.

Lähteet: Reuters, AFP, Wall Street Journal