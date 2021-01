USA:n kongressin valtaus ei ollut sattumaa – näin ääriryhmät suunnittelivat hyökkäystä jo viikkojen ajan netissä

Joulukuun 19. päivä Facebookiin luotiin ryhmä nimeltä January 6th Washington DC Protest, eli Tammikuun kuudennen protesti Washingtonissa.

"Presidenttimme on kutsunut meidät Washington DC:hen tammikuun 6. päivä. Tämä on patriooteille, jotta he seuraisivat johtajamme kutsua. Me olemme täällä seisoaksemme presidentti Trumpin takana ja ottaaksemme MEIDÄN maamme takaisin."

4 600 jäsenen ryhmä katosi Facebookista eilen perjantaina.

"Presidentti Trump kutsuu sinut Washingtoniin viettämään villiä aikaa, eli taistelemaan maasi puolesta", ilmoitettiin puolestaan Fight for Trump Washington DC -Facebook-tapahtumassa.

Capitoliin tunkeutuneet mielensoittajat heiluttivat Trump-lippuja. Jim Lo Scalzo / EPA

Presidentti Trump esitti 19. joulukuuta Twitterissä kutsun tulla osoittamaan mieltä Washingtoniin loppiaisena.

“Be there, will be wild”. Tulkaa sinne, siitä tulee villiä, presidentti tviittasi.

Tämän jälkeen "villistä Washingtonista" puhuttiin ympäri verkkoa yhteisöissä, joita yhdistää järkähtämätön tuki presidentti Trumpille: muun muassa Reddit-palvelun kieltämällä TheDonald.win -foorumilla, militanttiryhmien keskustelusivuilla ja Qanon-salaliittoteoreetikoiden käyttämässä 8kun-kuvapalvelussa.

Facebookiin syntyi useita tapahtuma- ja suunnitteluryhmiä, joiden jäsenmäärä vaihteli muutamasta kymmenestä tuhansiin.

Keskustelu kongressin valtauksesta aloitettiin TheDonald.win-foorumilla jo ennen joulua. Tämä kuvakaappaus on tältä viikolta. TheDonald.win

Useat mielenosoittajat kertoivat TheDonald.win-sivustolla varoittaneensa läheisiään siitä, etteivät he ehkä palaa Washingtonista hengissä. TheDonald.win

On kiistatonta, että juuri Trumpin yllyttämänä sadat ihmiset vyöryivät Yhdysvaltain kongressiin loppiaisiltapäivänä.

Esimerkiksi jo 21. joulukuuta TheDonald.win-foorumilla pohdittiin (siirryt toiseen palveluun), että haluttu vaikutus voidaan saavuttaa vain hyökkäämällä kongressiin ja valloittamalla se. Ketjun alussa oli kuvakaappaus Trumpin "kutsutviitistä".

Tässä jutussa kerrotaan ryhmistä, jotka olivat mukana järjestämässä kaaokseksi muuttunutta mielenosoitusta.

Trumpin fanaattisimmat kannattajat ovat värikäs joukko, joka koostuu niin äärioikeistolaisista ryhmistä ja militanteista kuin salaliittoteoreetikoista, aseintoilijoista ja uskonnollisista ryhmistä.

PROUD BOYS Havaijin Proud Boysin perustaja Nick Ochs julkaisi Twitterissä kuvan itsestään kongressirakennuksessa polttamassa tupakkaa. Twitter Proud Boys on vain miehille avoin äärikansallismielinen järjestö, joka perustettiin vuonna 2016. Keväällä 2020 arvioitiin, että sillä on noin 3 000 jäsentä.

Järjestö vastustaa islamia ja siirtolaisuutta. Se uskoo länsimaisen elämäntavan paremmuuteen, ihannoi maskuliinisuutta eikä kaihda poliittista väkivaltaa. Sitä on luonnehdittu myös sovinistiseksi ja uusfasistiseksi järjestöksi.

Järjestö sai julkisuutta syyskuussa, kun presidentti Trump kehotti vaaliväittelyssä järjestöä perääntymään ja "olemaan valmiudessa". Myöhemmin Trump kuitenkin väitti, ettei tunne järjestöä.

Kongressin valtaukseen osallistui muun muassa järjestön Havaijin-osaston perustaja Nick Ochs, joka pyrki marraskuussa Havaijin osavaltiopolitiikkaan republikaanien riveistä. Yrityksessä häntä tuki Trumpin vanha apuri Roger Stone.

Isot marssit ja joukkokokoontumiset ovat vuoden 2016 kampanjasta lähtien olleet presidentti Trumpille tapa kohdata kannattajansa.

Hän kutsui väkeä liikkeelle viimeksi Joe Bidenin vaalivoiton jälkeen marraskuussa.

Tällä kertaa jokin oli kuitenkin toisin.

Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) varoitti jo uuden vuoden aattona, että eri verkkoyhteisöissä jaettiin vinkkejä siitä, miten kaupunkiin saisi parhaiten salakuljetettua aseita.

Myös Time-lehti ennakoi (siirryt toiseen palveluun), että Washingtoniin olisi tulossa tavallisten Trumpin kannattajien lisäksi aikaisempaa enemmän ääriryhmien edustajia.

Trumpin takana seisovat ryhmät olivat maailmanlopun tunnelmissa.

Tammikuun 6. päivä Joe Biden oli määrä nimetä kongressissa viralliseksi vaalivoittajaksi, mikä sinetöisi vaalituloksen. Vaikka tuloksen muuttaminen oli tässä vaiheessa käytännössä mahdotonta, moni piti tapahtumaa viimeisenä mahdollisuutena kammeta Trump vielä presidentiksi.

Tämä kuva julkaistiin 5.1. MyMilitia.com-sivustolla. “Tulet tykkäämään seuraavasta vaiheesta. Siinä otamme maamme takaisin pettureilta”, julisteessa lukee. MyMilitia.com

Oath Keepers -ryhmittymä kirjoitti 4. tammikuuta verkkosivuillaan näin:

“Näytä presidentille, että tuet häntä päätöksissä sekä presidenttinä että ylipäällikkönä. Ja näytä kongressille, että kansa ei siedä vaalien varastamista eikä kiinalaiskommunistisen sätkynuken istuttamista Valkoiseen taloon. Nouse nyt tai polvistu ikuisesti.”

OATH KEEPERS Tuntematon, kaasunaamarilla varustautunut mies kongressirakennuksessa. EPA / WILL OLIVER Vuonna 2009 perustettu Oath Keepers vastustaa valtion vallankäyttöä ja sanoo puolustavansa perustuslakia. Ryhmän mukaan sillä on kymmeniä tuhansia jäseniä.

Oath Keepers -jäsenet uskovat, että liittovaltio yrittää rajoittaa aseenkanto- ja muita oikeuksia. He uskovat salaliittoteoriaan, jonka mukaan "uusi maailmanjärjestys" pyrkisi orjuuttamaan amerikkalaisia.

Ryhmä hyväksyy varsinaisiksi jäseniksi nykyisiä tai entisiä sotilaita, poliiseja sekä palo- ja pelastustyöntekijöitä. Sen nimi viittaa virkavalaan, jossa lainvartijat vannovat puolustavansa Yhdysvaltain perustuslakia.

Osa äärioikeistoa seuraavista tutkijoista hätkähti verkossa leviäviä viestejä.

– Tämä [militanttiryhmien liikehdintä] tapahtuu nyt tammikuun 6. päivää varten laajuudessa, jota emme ole aiemmin nähneet, kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) ajatushautomo Atlantic Councilissa työskentelevä tutkija Jared Holtz loppiaista edeltävänä viikonloppuna Twitterissä.

Varoitusmerkit huomattiin samoihin aikoihin Washingtonissa. Kaupungin pormestari kehotti (siirryt toiseen palveluun) asukkaita välttämään mielenosoitusalueita sekä mielenosoittajia, "jotka tulevat kaupunkiin etsimään yhteenottoja".

QANON Qanonin shamaaniksi nimetty Jake Angeli on salaliittoteoreetikko Arizonasta. Hän on kertonut pukeutuvansa erikoisesti, jotta saisi äänensä kuuluviin.­ Jim Lo Scalzo / EPA Qanon ei ole yhtenäinen liike vaan salaliittoteoria. Sen mukaan nimimerkki Q on paljastuksia tekevä Yhdysvaltain hallinnon työntekijä. Väitteissä presidentti Trump esiintyy sankarina.

Qanon esittää demokraattipoliitikot ja maailman eliitin saatananpalvojina ja rikollisina ja väittää niiden syyllistyvän muun muassa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Kongressiin tunkeutujien joukossa oli Qanonia tukeva, sarvipäähineeseen sonnustautunut Jake Angeli. Angeli on CNN:n mukaan julkaissut väkivaltaa ihannoivia kommentteja Facebookissa. Hän on osallistunut aikaisemmin lukuisiin äärioikeiston mielenosoituksiin.

Loppiaisen mielenilmauksella ei ollut yhtä varsinaista järjestäjää.

Useat eri ryhmät olivat hakeneet lupaa protestoida kongressirakennuksen lähellä, muun muassa Trump-marsseille aikaisemmin osallistuneet Proud Boys, Women for America ja Oath Keepers.

Osa ryhmistä oli ilmoittanut ennakkoon, että he välttävät käyttämästä tunnuksiaan kuten värejä, lippuja tai tietynlaisia vaatteita. Viestien perusteella tavoitteena oli sulautua massaan ja hämärtää sitä, keitä protesteissa todella olisi mukana.

Kyse voi olla myös siitä, että osallistujat halusivat tarvittaessa vierittää syyt seurauksista muiden niskoille. Trump-mielinen vaihtoehtomedia on väittänyt (siirryt toiseen palveluun), että mellakoiden takana olisi muun muassa fasismin vastainen Antifa.

Proud Boysin johtaja Enrique Tarrio sanoi Washingtonian-lehden (siirryt toiseen palveluun)mukaan jo uuden vuoden aattona, että ryhmän jäsenet jakautuisivat pääkaupunkiin "pienissä tiimeissä" ilman normaalisti käyttämäänsä keltamustaa vaatetusta.

Myös Oath Keepers kertoi verkkosivuillaan, että osa ryhmästä on mukana ilman tunnuksia.

– Jokaista tunnistamaasi jäsentä kohti on kaksi, jota et näe. Tämä pitää pahat tyypit epävarmoina siitä, kuinka monta meitä oikeasti on, sivuilla tiedotettiin tämän viikon maanantaina.

Arkansasilainen aseaktivisti Richard "Bigo" Barnett poseerasi puhemies Nancy Pelosin toimistossa. Hän anasti Pelosin pöydältä kirjekuoren. Washington Postin mukaan Barnett oli päiviä aiemmin antanut Facebookissa ymmärtää olevansa valmis väkivaltaiseenkin kuolemaan. Jim Lo Scalzo / EPA

Valmistelutyön jälkeen mielenosoittajat alkoivat kerääntyä alkuviikosta Washingtoniin.

Yksi January 6th Washington DC protest -ryhmän ylläpitäjistä, autokustomoija Randy Showalter Virginiasta, jakoi loppiaisaattona Facebook-seinällään viestin:

"Isänmaan ystävät, enää ei ole aika vain pitää linjat. On aika ylittää ne!!!!"

Päivää myöhemmin koitti monen eniten odottama hetki, kun presidentti Donald Trump piti puheen kannattajilleen.

– Nyt menemme Capitoliin, hän sanoi.

Myös nämä ryhmät olivat aktiivisia loppiaisen mielenosoituksissa: EIGHTY PERCENT COALITION Liikkeen nimi viittaa republikaanien enemmistöön, joka ei kyselyiden perusteella usko marraskuun presidentinvaalien viralliseen tulokseen. Useimmissa kyselyissä vaalipetokseen uskovien määrä on tosin ollut huomattavasti alempi kuin 80 prosenttia.

Loppuvuodesta 2020 perustettua liikettä johtaa Cindy Chafian. Hän johti aiemmin Women for America First -liikettä, mutta joutui riitoihin sen kanssa. WOMEN FOR AMERICA FIRST Niin sanotun teekutsuliikkeen pohjalta syntynyt naisten järjestö on tukenut presidentti Trumpin poliittista agendaa.

Tarkoitus on ollut lähinnä aktivoida naisia äänestämään vaaleissa Trumpia ja häntä tukevia republikaaneja. STOP THE STEAL Stop the Steal on kampanja ja protestiliike, joka yrittää kääntää presidentinvaalien tuloksen Donald Trumpin voitoksi. Kannattajat uskovat salaliittoteoriaan, jonka mukaan Trump olisi ollut marraskuun vaalien todellinen voittaja.

Suurin osa kampanjaan liittyvistä someryhmistä on suljettu, mutta ne ehtivät kerätä viime vuonna 2,5 miljoonaa seuraajaa.

Roger Stone lanseerasi Stop the Steal -iskulauseen jo vuonna 2016. Hän väitti, että johtavat republikaanit yrittivät estää Trumpin pääsyn republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

Myöhemmin samana vuonna kampanjaan osallistuneet uskoivat, että Hillary Clinton ja demokraattinen puolue olisivat yrittäneet väärentää vuoden 2016 vaalien tuloksen.

