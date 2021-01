Keskisuomalainen täytti 150 vuotta – "Saattaa olla, että muutaman vuoden päästä lehti ei ilmesty joka päivä paperilla", uumoilee varapäätoimittaja

Sanomalehden tulevaisuus on digitaalinen, mutta uusia muotoja kaivataan siihenkin.

Mikä yhdistää Karl Jacob Gummerusta, Juhani Ahoa, Eero Erkkoa ja Teuvo Pakkalaa, paitsi että kaikki olivat miesoletettuja?

He toimivat aikoinaan maamme vanhimman suomenkielisen sanomalehden päätoimittajina.

Tammikuun 7. päivänä 1871 ilmestyi Jyväskylässä ensimmäinen Keski-Suomi. Neljä tymäkkää sivua täynnä asiaa, ei kuvia.

Samana vuonna Jyväskylä oli 1300 asukkaan koulukaupunki. Tänä päivänä asukkaita on 140 000 ja osaajien kirjo moninaisempi.

Suomalainen ja sitä edeltänyt Keski-Suomi yhdistyivät Keskisuomalaiseksi vuonna 1918. Isto Janhunen / Yle

Vuonna 1918 lehden nimi muuttui Keskisuomalaiseksi.

Lehti ilmestyy yhä virkeästi, nyt reilun viidenkymmenen toimittajan työstämänä. Parhaimmillaan lehdessä oli kaksi kertaa enemmän toimittajia.

Paperilehden tulevaisuus

Varapäätoimittaja Inkeri Pasanen on ollut lähes neljäkymmentä vuotta Keskisuomalaisen palkkalistoilla. Tekniikan kehitys on ollut huimaa ja lehdenteon muutos innostavaa.

– Kun tein 80-luvun alussa Viitasaarelta uutisia Keskisuomalaiseen, filmirullat piti kiidättää vauhdilla matkahuoltoon, että kuvat ehtivät seuraavan päivän lehteen, Pasanen muistelee.

Nyt kaikki informaatio liikkuu lähes reaaliajassa.

Inkeri Pasanen on ollut Keskisuomalaisen toimittaja lähes neljäkymmentä vuotta. Isto Janhunen / Yle

Pasasen mukaan on myös jotain, mikä ei ole muuttunut lehden historian aikana: toimittajien uteliaisuus ja halu palvella lukijoita.

– Olemme olemassa keskisuomalaisten ihmisten puolesta. Se on sama ajatus kuin vuonna 1871.

Paperisen sanomalehden tulevaisuus on kysymys, jonka varapäätoimittajakin kuulee jokaiselta Keskisuomalaisen vierailuryhmältä. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

– Tavalla tai toisella myös painettu viestintä säilyy, mutta saattaa olla, että viiden tai kymmenen vuoden päästä lehti ei ilmesty joka päivä paperisena, Pasanen uumoilee.

Maksavien lukijoiden haaliminen on kaupallisesti toimivalle medialle elinehto. Se heittää suuren haasteen digitaalisten sisältöjen kehittämiselle.

Pekka Mervola seurasi päätoimittajana Erkki Laatikaista vuonna 2008. Isto Janhunen / Yle

Pekka Mervola on toiminut Keskisuomalaisen vastaavana päätoimittajana vuodesta 2008. Hänestä tulevaisuudessa ensisijainen pohdiskelu ei ole kuitenkaan verkon ansaintalogiikka vaan se, miten ollaan oman alueen ihmisten asialla ja puolella.

– Kyllä tulevaisuus on digitaalinen ja se on kiinnostavin kysymys, minkälainen digitaalinen muoto sanomalehdellä tulevaisuudessa on, Mervola sanoo.

Uusia keksintöjä kaivataan

Isot sanomalehdet ovat ottaneet oikeastaan vasta ensiaskeleita maksumuurien ja digitaalisten palvelujen suuntaan. Uusia keksintöjä tarvitaan.

– Se on isoin haaste kaikille lehdille, että miten digitaalisesta sanomalehdestä tehdään niin luettava kuin paperinen sanomalehti on parhaimmillaan ollut, Mervola tiivistää.

Keskisuomalainen painetaan Jyväskylän Aholaidassa toimituksen kyljessä. Isto Janhunen / Yle

Varapäätoimittaja Pasanen nostaa tulevaisuuden haasteeksi myös lukijoiden luottamuksen säilyttämisen jatkuvassa informaatiotulvassa.

– Kun toimitaan kaupallisena mediana, niin lukijoiden luottamus on oltava niin vahvaa, että lukijat ovat valmiita siitä myös maksamaan.

Vanhan ja perinteikkään lehden historiasta on vaikea nostaa esiin merkittävimpiä muutoksia lehden teossa. Vaikka takana on muun muassa irtautuminen Keskustan politiikasta ja muuttuminen sitoutumattomaksi, digitaalisuuden tulo ja siirtyminen tabloid-kokoon vuonna 2016.

Maakunnan puolustaja

Päätoimittaja Mervola näkee koko sanomalehden elämän sopeutumisena yhteiskunnan ja mediakentän muutoksiin ja niihin reagoimisena.

– Maailman ja lähiseudun muutos on pysyvää ja siinä me olemme mukana.

Kun luotsaa maamme vanhinta suomenkielistä sanomalehteä, voisi kuvitella, että historia luo joitakin velvoitteita, joita vaalia edelleen. Mervola on kaivanut esiin sanomalehden tilausilmoituksen vuodelta 1918, jolloin lehden nimi muuttui Keskisuomalaiseksi.

– Lehti julisti siinä olevansa voittamaton uutislehti oman alueensa ihmisille. Se velvoittaa edelleen.

Teemu Rauhala toimii uutisten deskissä verkon esimiehenä. Isto Janhunen / Yle

Keskisuomalaisen rooli mielipidevaikuttajana ja alueen etujen puolustajana on päätoimittajille itsestäänselvyys ja suorastaan toiminnan johtoajatus.

– Lehti on halunnut olla tämän alueen ihmisten sanansaattaja, puolestapuhuja ja välillä taistelijakin ja sitä työtä lehti tekee eteenpäinkin, Mervola kertoo.

Sitoutuminen tähän palvelutehtävään on Mervolan mukaan edellytys sille, että maakunnalliset sanomalehdet ylipäätään Suomessa säilyvät ja pärjäävät.

Tätä nykyä Keskisuomalainen on kokonaislevikiltään maan neljänneksi suurin päivittäin ilmestyvä sanomalehti.

Konserni ympärillä paisuu

Ympärillä Keskisuomalainen-konserni on paisunut huimiin mittoihin. Se on ostanut lehtiä viime vuosina kiihtyvään tahtiin, muutama radiokin on perustettu, viimeksi Radio Keskisuomalainen viime keväänä.

Korona-aikanakin iso osa toimittajista on työskennellyt toimituksessa. Isto Janhunen / Yle

Konsernin liikevaihto on yli 230 miljoonaa euroa. Eri kokoisia lehtiä on omistuksessa yhteensä viitisenkymmentä.

Mutta mihin sitä sanomalehteä loppujen lopuksi tänä päivänä tarvitaan?

Neljänkymmenen vuoden kokemuksella Inkeri Pasanen näkee, että arjesta selviämiseen. Kaiken tarpeellisen tiedon lisäksi tärkeää on tunne.

– Lehti vahvistaa ihmisen kiinnittymistä siihen omaan yhteisöönsä. Lukemalla lehteä selviytyy elämästä paremmin, näin uskon.

Keskisuomalaisen 136-sivuinen näköisjuhlalehti on luettavissa ilmaiseksi (siirryt toiseen palveluun) lehden verkkosivuilta sunnuntaihin asti.

