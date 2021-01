Donald Trumpin presidenttiyden kohtalo on kiinni näistä neljästä vaihtoehdosta

Yhdysvaltain presidentin erovaatimukset kiihtyivät jälleen Capitol-kukkulan keskiviikkoisten tapahtumien jälkeen. Presidentti Donald Trumpia on yritetty erottaa laihoin tuloksin jo vuonna 2019.

Tuolloin viraltapanon mahdollistavaa virkarikossyytettä ajoivat voimakkaasti demokraattipuolueen edustajat. Niin nytkin.

– Presidentti hyökkäsi käsittämättömästi kansakuntaamme ja sen kansalaisia vastaan. Vaadin varapresidenttiä välittömästi vapauttamaan presidentin tehtävästään perustuslain 25. lisäyksen perusteella. Jos varapresidentti ja presidentin kabinetti eivät näin tee, kongressi saattaa aloittaa virkarikossyytevalmistelun, jyrisi kongressin puhemies, demokraattien Nancy Pelosi torstaina.

Varapresidentti Mike Pence (rep.) ja edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi (dem.). AOP

Presidentin virkakautta on jäljellä enää vajaat kaksi viikkoa. Mitä seuraavaksi voisi tapahtua? Tässä neljä todennäköisintä vaihtoehtoa:

1. Presidentti eroaa itse

Tällöin varapresidentti Mike Pencestä tulisi välittömästi presidentti kauden loppuun saakka.

– Ei suurempia käytännön vaikutuksia. Varmaan siirtymä olisi jouheva, kun hän on pitkän linjan poliitikko, vanhan liiton mies, kommentoi Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori, Benita Heiskanen John Morton -keskuksesta Ylelle.

Varapresidentti voisi Heiskasen mukaan tehdä ns. pre-emptive pardonin eli armahtaa ennaltaehkäisevästi Trumpin, jos häntä syytettäisiin esimerkiksi kansannousuun kiihottamisesta tai vastaavasta.

– Samalla tavalla Gerald Ford armahti aikoinaan Richard Nixonin. Toisaalta mikään ei viittaa siihen, että Trump olisi eroamassa, mutta hänen tekemisiään on mahdotonta ennakoida, Heiskanen kertoo.

2. Varapresidentti erottaa hänet vetoamalla perustuslain 25. lisäykseen

Yhdysvaltain perustuslain 25. lisäyksen mukaan varapresidentti ja presidentin kabinetti voivat tehdä päätöksen, että presidentti ei ole enää kyvykäs jatkamaan tehtäviään ja yksituumaisesti erottavat presidentin.

– Jos presidentti ei suostu eroamaan, asiasta äänestää kongressi. Erottaminen vaatii edustajainhuoneen ja senaatin kahden kolmasosan enemmistöpäätöksen.

Lisäystä on Yhdysvaltain historiassa käytetty aikaisemmin tilapäisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa tehtävää hoitava presidentti on sairastunut ja hän on joutunut siirtämään mandaattinsa väliaikaisesti varapresidentille, kunnes tervehtyy.

– Yhdysvalloissa on esitetty kysymys, että jos tätä vaihtoehtoa ei tässä tilanteessa käytetä niin, milloin sitten. Presidentin kabinetti on ymmärtääkseni eilen jo kokoontunutkin ja näitä asioita on pohdittu, Heiskanen sanoo.

Varapresidentti ei ainakaan lehtitietojen mukaan kuitenkaan tue esitystä.

3. Trump asetetetaan virkarikossyytteeseen

Tämä vaatisi asian käsittelyn kongressissa, ja on monimutkainen ja pitkä prosessi.

Ensin edustajainhuone nostaa syytteen. Tämän jälkeen senaatti päättää, tuomitaanko presidentti menettämään virkansa. Tuomioon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö, eli usean republikaanisenaattorin pitäisi äänestää sen puolesta.

– Koska aikaa on vain vähän jäljellä, tässä on kyse varmasti enemmänkin kannanotosta. Nancy Pelosi viestii lausunnollaan, että ellei Trump halua itse erota, niin voihan sitä historiankirjoihin jäädä tuplasyytettynäkin, Heiskanen sanoo.

Vaikka aikaa on vähän, perjantaina iltapäivällä kerrottiin demokraattien aikeista nostaa virkarikossyyte pikavauhtia.

Edustajainhuoneen varapuheenjohtaja, demokraatti Katherine Clark sanoi CNN-kanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että prosessi voidaan aloittaa ensi viikolla.

4. Mitään ei tapahdu

Mahdollista on myös, että presidentti jatkaa kauden loppuun eli 20. päivään tammikuuta saakka.

– On tahoja, jotka ovat sitäkin mieltä, että tilanteen pitäisi antaa olla hissukseen, ettei se eskaloidu.

Mitä haittaa tai hyötyä sitten olisi, mikäli Trump eroaisi tai erotettaisiin tehtävästään?

– Riippuu siitä, keneltä kysytään. Jos kysymyksen esittää demokraateille tai republikaaneille, niin vastaus on erilainen. Kysymys on siitä, koetaanko, että tässä on tehty virkavirhe tai että kansankiihottaminen on laitonta tai moraalisesti moitittavaa, Benita Heiskanen arvioi.

Lue lisää:

Analyysi: Mitä Trumpille nyt tapahtuu? Tukijajoukko harvenee, viraltapanoa vaaditaan – presidentti on limbotilassa kautensa viimeiset päivät

Trumpin viraltapanon valmistelu on jälleen alkanut – Demokraattijohtaja: Tämä presidentti ei saa olla virassa enää yhtään päivää

Lähteet: Reuters, CNN