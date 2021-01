Iso hävittäjäkauppa loppusuoralle – Puolustusministeriö ohjeistaa pian valmistajia yksityiskohtaisesti, mitä julkisuuteen saa kertoa

Puolustusministeriö lähettää lopulliset tarjouspyynnöt Suomen seuraavasta hävittäjästä viidelle valmistajalle tammikuun lopulla. Lopulliset tarjoukset saadaan huhtikuun loppuun mennessä.

Mitä Suomi sitten saa kymmenellä miljardilla eurolla?

Se ei selviä vielä keväällä, sillä tarjouspyyntöön tullaan kirjaamaan selvät säännöt, mitä hävittäjävalmistajat saavat kertoa omasta tarjouksestaan julkisuuteen ja mitä eivät.

– Tarjouspyynnössä annetaan tästä ohjaus. Vielä ei ole tehty päätöstä, mitä he voivat kertoa ja mitä eivät tässä vaiheessa kilpailua, sanoo strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen.

Ohjelmajohtaja Lauri Puranen on muistuttanut aiemminkin blogissaan konevalmistajia, että tarjoukset ovat salaisia eikä niistä tule kertoa julkisuuteen kuin yleisellä tasolla.

“Kaikki tarjoukset ovat luottamuksellisia eikä niiden sisällöstä voi kertoa julkisuuteen. Tarjouksissa on sekä suorituskykyyn liittyvää salassa pidettävää tietoa, että kaupallisia luottamuksellisia tietoja.” Lauri Puranen

Koneista on kaiken kaikkiaan tullut nihkeästi tietoa. Ainoa poikkeus on amerikkalainen F-35, jonka kehittämisestä ja ongelmista on kerrottu mediassa selvästi eniten.

Puranen myöntää, että näin on.

– Vaikka en mielellään ottaisi kantaa minkään hävittäjän osalta, F-35:stä Yhdysvaltain hallinto julkaisee kaikki sen haasteet ja ongelmat. Tämä on kanava, jonka kautta me saadaan huomattavasti enemmän tietoa kuin kenenkään muun kandidaatin kanssa, se on hyvin läpinäkyvä prosessi.

Purasen mukaan tämä ei kuitenkaan ole ongelma, vaan hankintaa valmisteleva noin kahdensadan hengen työryhmä hankkii vastaavat tiedot muista koneista itse.

Hävittäjävalmistajat eivät voi julkistaa mitään tietoa, joka liittyy koneiden suorituskykyyn, Lauri Puranen linjaa. Esa Syväkuru / Yle

– Minä luotan järjestelmäämme ja asiantuntijoihimme erittäin laajasti ja uskon, että he saavat kaikki tarvittavat tiedot.

Suomen tulevasta kaupasta voi kuitenkin päätellä jotain sen perusteella, mitä muissa maissa on hankittu.

Euroopassa isoja hävittäjäkauppoja

Tänä vuonna ratkeaa Euroopassa kaksi merkittävää hävittäjäkauppaa. Keväällä Sveitsi päättää, millä se korvaa nykyiset F-5 Tiger ja F/A-18 Hornet -koneensa. Sveitsi ostaa enimmillään neljäkymmentä konetta.

Suomi päättää tämän vuoden lopulla, mitä tulee nykyisten F/A-18 Hornetien tilalle. Suomi ostaa enimmillään reilut kuusikymmentä konetta.

Molempiin maihin on tarjolla samat koneet samoilta valmistajilta: yhdysvaltalaiset Super Hornet ja F-35, yhteiseurooppalainen Eurofighter ja ranskalainen Rafale. Suomeen on lisäksi tarjolla ruotsalainen Gripen.

Molempien maiden hävittäjähankinta on herättänyt laajaa kiinnostusta, ei pelkästään kotimaassa vaan myös kansainvälisesti. Kummassakin maassa kansalaisia kiinnostaa, mitä ollaan ostamassa, mihin hintaan ja millä ehdoilla.

Prosessitkin ovat hyvin samankaltaiset. Pyydetään tarjoukset, tarkentavat tarjoukset ja lopulliset tarjoukset.

Sveitsissä kansalaiset on kuitenkin pidetty mukana hävittäjähankkeen käänteissä paremmin kuin Suomessa, tosin pitkälti historiallisista syistä.

Sveitsi kysyy kansalta

Sveitsissä on yli 170 vuoden perinne kansanäänestyksistä, minkä vuoksi kansalaiset ovat saaneet myös sanoa sanansa hävittäjähankkeesta, vieläpä useaan kertaan.

Vuonna 2014 sveitsiläiset äänestäjät pudottivat ruotsalaisen Gripenin ehdokkaiden joukosta.

Viime vuoden syyskuussa kansa äänesti hiuksenhienosti hävittäjäkaupan puolesta. Kauppaa kannatti 50,1 prosenttia uurnilla käyneistä eli kyllä-äänet voittivat vajaalla yhdeksällätuhannella äänellä.

Viime vuoden marraskuussa puolestaan äänestäjät saivat päättää, kielletäänkö Sveitsin keskuspankkia ja eläkerahastoja rahoittamasta kansainvälisiä asejättejä.

Boeing F/A-18E Super Hornet on yksi vaihtoehto Suomen uudeksi hävittäjäksi. Henrietta Hassinen / Yle

Äänestäjät eivät hyväksyneet kieltoa, mutta jos olisivat hyväksyneet, se olisi vaikeuttanut sveitsiläisten aseyritysten yhteistyötä lentokonevalmistajien kanssa.

Suomessa kansanäänestystä ei tule, eikä äänestäminen näytä äänestäjiä kiinnostavankaan. Kansalaisaloite kansanäänestyksestä hävittäjähankkeen voittajasta on saanut vasta vajaat kuusituhatta kannattajaa.

Valmistajat avasivat Sveitsin tarjousta

Sveitsi sai hävittäjävalmistajien lopulliset tarjoukset marraskuussa. Ranskalaista Rafalea lukuun ottamatta, valmistajat ovat kertoneet julkisuuteen yksityiskohtia tarjouksistaan.

Heti tarjousajan umpeuduttua neljän Eurofighterin valmistajamaan eli Saksan, Italian, Espanjan ja Britannian suurlähettiläät pitivät Sveitsissä tiedotustilaisuuden.

Eurofighteria valmistava Airbus antaisi valtaosan 40 koneen kokoamisesta sveitsiläisille. Koneet olisivat kokoonpanoltaan samanlaisia kuin Saksan tilaamat Eurofighterit. Niihin tulisi muun muassa hiljattain Eurofighterissa käyttöön otettu elektroninen Aesa-tutka.

Sveitsi saisi myös itse valita, minkä neljän Eurofighter-maan kanssa se järjestää koulutuksen ja huollon.

Saksan suurlähettiläs Michael Flügger myös korosti tarjouksen jättämisen jälkeen, että Eurofighterin myötä Sveitsi, Saksa ja Itävalta voivat hoitaa ilmavalvontaa yhteistyössä. Lisäksi Sveitsille luvattiin lentoharjoituksiin alueita muista maista.

Myös amerikkalaiset ovat avanneet Sveitsille jätettyjä tarjouksiaan. F-35-hävittäjää valmistava Lockheed Martin kertoi tarjoavansa Sveitsille 36 konetta ja mahdollisuutta ostaa 4 konetta lisää.

Sveitsi saisi ostaa varaosia yhteisistä F-35:n kansainvälisistä pooleista. Lisäksi Lockheed Martin toimittaisi Sveitsiin varaosia puolen vuoden tarpeisiin.

Sveitsi saisi myös siivun F-35 osien tuotannosta ja huollosta. Sveitsi saisi valmistaa neljäsataa koneen kuomua, ja maahan tulisi kansainvälinen kuomujen huoltokeskus. Lisäksi Sveitsi osallistuisi moottoreiden ja runkojen huoltoon, ja Lockheed Martin perustaisi sveitsiläisten kanssa kyberosaamiskeskuksen.

Sveitsi saisi myös koota (siirryt toiseen palveluun)neljä konetta itse. Tästä olisi se hyöty, että sveitsiläiset insinöörit oppisivat tuntemaan koneen paremmin. Tosin se tulisi erittäin kalliiksi.

Super Hornetia kauppaava Boeing perustaa tarjouksensa siihen, että Sveitsi - samoin kuin Suomi - käyttää tällä hetkellä sen valmistamaa Hornetia. Boeingin mukaan jo olemassa olevasta infrastruktuurista ja tietotaidosta voitaisiin hyödyntää kuusikymmentä prosenttia Super Hornetissa.

Boeing sanoo tarjouksensa mahtuvan helposti Sveitsin 5,56 miljardin euron budjettiin.

Yhdysvaltalaisten koneiden tarjousten hintoja on matkan varrella tullut julkisuuteen Yhdysvaltain kongressin kautta. Sveitsille (siirryt toiseen palveluun)40 F-35 hävittäjää varusteineen maksaisi 6,58 miljardia dollaria. Super Hornetin hinnaksi tulisi 7,452 miljardia. Molemmat ylittävät Sveitsin asettaman 6 miljardin frangin hintakaton, kertoo Sveitsin yleisradioyhtiö.

Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja Matti Okko on tyytyväinen yhteistyön sujuvuuteen puolustusvoimien kanssa. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Suomeen amerikkalaisen Super Hornetin myyntilupa käsittää 72 konetta aseineen. Hinta olisi silloin 12,4 miljardia euroa. Vastaava lupa on myös F-35-koneille, joita Suomi saisi ostaa enintään 64 kappaletta hintaan 10,6 miljardia euroa.

Suomi ja Sveitsi ovat hävittäjäkauppoineen poikkeuksellisen laajan mielenkiinnon kohteena, koska päätöksillä on suuri merkitys Euroopan aseteollisuudelle. Eurofighteria valmistavan Airbusin pääjohtaja Dirk Hole kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) maanantaina Defence Newsissä viitaten Suomen ja Sveitsin kilpailuihin: "Se paljastaa, onko maille tullut aika valita teolliset ja poliittiset yhteistyökumppanit lähinaapureista vai hakevatko ne edelleen kumppaneita muualta niin kuin 30 vuotta sitten".

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kirjoitti (siirryt toiseen palveluun)samassa yhteydessä: "Yhdysvallat on Suomen läheisimpiä ja tärkeimpiä kumppaneita. Yhteisille eduille rakentuva suhteemme on järjestelmällisesti syventynyt eri poliittisia suuntauksia edustavien presidenttien ja hallitusten aikana. Olen ylpeä ollessani yksi linkki tässä ketjussa".

Valtiontalouden tarkastusvirasto saa kaikki tiedot

Suomen hävittäjäkauppa on selvästi Sveitsin kauppaa suurempi. Se on myös hävittäjävalmistajille tärkeämpi, sillä Suomi on Naton kumppanimaa ja Venäjän rajanaapuri.

Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen kiistää, että Suomessa tietoa olisi pantattu.

– Mitään puolustusvoimien hanketta ei ole viety näin avoimesti kuin hävittäjähanketta. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut siitä kiitosta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut puolustusvoimien strategisten hankkeiden valmistelua, erityisesti HX-hanketta. Viraston mukaan valmistelu on ollut perusteellista ja laadukasta, sanoo tarkastusviraston johtaja Matti Okko. Okko on Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen johtaja tarkastusvirastossa.

Okon mukaan hävittäjien kayttö- ja ylläpitokustannuksiin liittyy epävarmuutta, joka voi pahimmillaan kostautua muualla puolustusvoimien tai valtion budjetissa.

Tarkastusvirasto on saanut HX-hankkeesta kaiken tarvitsemansa tiedon.

– Kaiken kaikkiaan tiedonsaanti on ollut hyvää, Okko sanoo.

Valtioneuvosto tekee lopullisen valinnan hävittäjästä tämän vuoden lopulla.

