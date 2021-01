Vuodenvaihteen Lapin-matkojen saldo nyt 15 koronatartuntaa – kaksi kolmasosaa tartunnoista jäljitetty Kittilään ja Leville

Moni vietti joulun ja vuoden vaihteen vapaita Lapissa. Lapissa lomailleilta on toistaiseksi tiedossa 15 koronatartuntaa.

Joulun ja uuden vuoden matkailijoiden jäljiltä on todettu tähän mennessä 15 koronavirustartuntaa Lapissa. Luvussa on mukana ulkopaikkakuntalaisten 23.12. jälkeen todetut uudet tartunnat Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Matkailijoiden tartunnoista kymmenen on todettu Kittilässä tai Levillä. Lisäksi tartuntoja on löytynyt Rovaniemellä, Sallassa, Inarissa ja Kolarissa.

– Tilanne on rauhallinen, eivätkä tartunnat ole johtaneet isoihin altistumisiin eivätkä jatkotartuntoihin Lapissa, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Osa terveysviranomaisista pelkäsi vuodenvaihteen juhlinnasta seuraavan laajoja altistumisketjuja, joiden seurauksena koronavirustartuntojen määrä olisi kääntynyt nousuun.

Broas: Kokonaiskuva selviää myöhemmin

Broas kiittelee, että ihmiset ovat käyttäytyneet vastuullisesti Lapin-lomallaan.

– Sydäntä lämmittää myös se, että osa yrityksistä on ottanut käyttöön turvallisuusohjeita. Esimerkiksi Levi Ski Resortilla on maskipakko.

Broas muistuttaa kuitenkin, että tartuntoja voi kuitenkin ilmetä vielä lisää.

– Kokonaiskuva uuden vuoden osalta nähdään vasta ensi viikon alussa.

Joulun ja uuden vuoden aikana Lappiin odotettiin jopa 35 000 ihmistä muualta maasta. Tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta se jäänee jonkin verran alle matkailuväen etukäteisarvion.

Yksinomaan Kittilän Levin alueella turisteja arvioidaan olleen 10 000–15 000.

Lapissa on todettu torstain jälkeen yhteensä 11 uutta koronavirustartuntaa. Näistä Länsi-Pohjassa on kuusi. Yksittäisiä tartuntoja on varmistunut Inarissa, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

