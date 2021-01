Jani Sinervirta kaipaa haasteita: "Jos on liian tasaista, rattaat eivät lähde pyörimään".

Niin sanottu drop in -myynti on myyjälle lähes "koronavapaata", ja tavaraa tulee kivijalkaliikkeeseen aiempaa tasaisemmin.

Korona-aika on saanut myös kirpputoriyrittäjät miettimään uusia keinoja jatkaa toimintaa, kun suositukset tarpeettomien ihmiskontaktien välttämisestä ovat tyrehdyttäneet normaalin asiakasvirran.

Kuopiossa toimivan kirpputori Citypörssin myynti notkahti lähes kokonaan viime vuonna. Citypörssi on itsepalvelukirpputori, jonka tulot muodostuvat myyntipaikkojen vuokrista.

Normaaliaikana liikkeessä asioi päivässä 2 500 ihmistä. Heistä 500–600 ostaa jotain.

Kun korona alkoi, ihmiset panikoivat ja alkoivat perua netissä varattuja myyntipaikkoja.

– Kahden kuukauden puskuri hävisi ja kassa hupeni tyhjäksi viikossa totaalisesti, kuvailee tilannetta kirpputoriyrittäjä Jani Sinervirta.

Koronan aiheuttama potku osui suoraan palleaan. Se ei kuitenkaan saanut Sinervirtaa haukkomaan henkeään pitkään.

Drop in -myynnissä asiakas saa kotiin paketissa hinnoitteluun tarvittavat materiaalit. Toni Pitkänen / Yle

Yrityselämässä hän on kokenut takaiskuja aiemminkin. Hiljentyminen teki viime kädessä vain hyvää kiertotaloudelle ja kierrättämiselle. Hetken lamaantumisen jälkeen Sinervirta alkoi kehittää uudentyyppistä palvelukonseptia kirpputorimyyjille.

Drop in -myynnistä tuli pelastus

Sinervirta on puolen vuoden ajan tarjonnut asiakkaille mahdollisuuden myydä tuotteita lähes "koronavapaasti". Myyjän ei tarvitse itse käydä ollenkaan myymälässä.

Asiakas lajittelee ja hinnoittelee tuotteensa kotona. Hän tuo tavarat liikkeen ovelle. Kirpputorin henkilökunta huolehtii tuotteisiin hälyttimet, sijoittelee ne hyllyyn ja valvoo myyntiä. Asiakas voi seurata myyntiä mobiilisti.

Citypörssissä on huolehdittu koronaan liittyvästä turvallisesta asioinnista. Toni Pitkänen / Yle

Tällä hetkellä drop in -myynnissä on noin 10 000 tuotetta, mikä on jo noin puolet myynnissä olevista tuotteista.

– Tämä on ikuinen projektini saada tavaraa liikkeeseen tasaisesti, Sinervirta huokaisee.

Ongelma on erityisesti suurten juhlapyhien aika. Ostajia on aina, mutta tavaraa ei. Uudella konseptilla tilanne on saatu tasattua.

Menetelmä myös lisää tehokkuutta. Koko kirpputorin varausjärjestelmä säästää nykyisin enemmän kuin yhden henkilön työvuoden.

Myynti toimii provisiopohjalta. Kirpputorin provisio on 40 prosenttia.

Menetelmä on pilottivaiheessa. Tavoitteena on kehittää siitä osa Kirppari-Kalle-nettivarausjärjestelmää.

Vertaiskaupan ase on hyvä verkkoalusta

Vanhan tavaran kierto ihmiseltä ihmiselle vertaiskaupassa netissä tai kirpputorimyymälöissä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kivijalkakirpputoriyrittäjä myös tietää, että bisnes ei pyöri ilman toimivaa digitaalista palvelua.

Sinervirta osti vuonna 2008 Citypörssin liiketoiminnan. Siihen aikaan kirpputorien varausjärjestelmä oli täysin toimimaton. Hän lähti välittömästi ideoimaan uudentyyppistä digitaalista varausjärjestelmää. Ohjelmistosuunnittelua tehtiin yhdessä alan ammattilaisen, Kirppari-Kalle-palvelun kehittäjän ja Koodi-Kalle Oy:n toimitusjohtajan Kalle Rainion kanssa.

Kirppari-Kalle-järjestelmä on lyönyt itsensä läpi nyt ulkomaita myöten. Se on käytössä Suomessa 115 ja ulkomailla 38 toimipisteessä Hollannissa, Tanskassa, Sveitsissä, Australiassa, Islannissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa.

Kirppari-Kallea käyttää Suomessa kuukaudessa 60 000 ja ulkomailla 8 000 ihmistä.

Kirppari-Kalle alkoi varausjärjestelmänä. Nyt käytössä on myös kassajärjestelmä. Asiakas pystyy seuraamaan myynnin kehitystä reaaliajassa.

Asiakas arvostaa helppoa asiointia

Laura Airaksinen ostaa käytettyä tavaraa enemmän netistä, mutta kirpputoreilla on kiva tehdä löytöjä. Toni Pitkänen / Yle

Kuopiolainen Laura Airaksinen oli tullut etsimään kirpputorille lapsille sopivia vaatteita ja leluja.

Hän tekee kuitenkin enemmän kierrätystavaran hankintoja netin vertaiskaupoissa Facebookissa ja Tori.fi:ssä. Nyt Airaksinen etsi erityisesti vauvalle unipussia. Hän oli katsonut uuden tuotteen hintaa kaupassa ja todennut sen kalliiksi.

– En kuitenkaan usko, että se löytyy vielä täältä kirpputorilta, joten aion laittaa ostoilmoituksen Facebookiin.

Airaksinen on myös itse myynyt sekä netissä että itsepalvelukirppiksellä. Kokemukset nettikaupasta vaihtelevat.

Tarjouksia ostoilmoituksiin tulee yleensä runsaasti. Myytäviä tuotteita kuitenkin saatetaan varata ja ei sitten kuitenkaan koskaan tulla hakemaan.

Myynti kivijalkakirpputoreilla on toiminut Airaksisen mielestä moitteettomasti. Kirppari-Kallen kautta on helppo tehdä pöytävaraus, hinnoitella tuotteet ja seurata, miten tavara tekee kauppansa.

– Miehen kanssa oikein kilpailtiin kumman tavara menee paremmin kaupaksi, Airaksinen nauraa.

Citypörssissä alkaa soida perjantai-iltaisin live-dj-musa. Toni Pitkänen / Yle

Yrittäjää kilpailu netin vertaiskaupan kanssa ei hirvitä. Vertaisnettikauppa ja kierrätystavaran kivijalkakauppa kulkee Jani Sinervirran mielestä rintarinnan.

Jokainen hakee oman tyylinsä ja myyntialustansa. Myynnin tuotto liikkeessä on moninkertainen verrattuna yksittäisten tuotteiden myyntiin netitikirppareilla.

– Ison myyntipöydän tuotteista asiakas hankkii viikossa parhaimmillaan tuhat euroa.

Askel kohti verkkomyyntiä

Haaste pärjätä nettikirppisten kanssa kilpailussa on kuitenkin tosiasia. Uusia ideoita on kehitettävä koko ajan.

Sinervirta konsultoi parhaillaan Koodi-Kalle Oy:n toimitusjohtaja Kalle Rainion kehittämää verkkokauppaa. Rainio suunnittelee hollantilaisen yhteistyökumppanin kanssa verkkokauppa-alustaa osaksi Kirppari-Kalle-palvelua. Tuotteet voisivat siis olla samanaikaisesti myynnissä sekä kivijalkamyymälässä että verkossa.

Matkaa käytännön toteutukseen on vielä. Toistaiseksi verkkokauppa on toiminut lähinnä virtuaalisena näyteikkunana.

– Verkkomaksuintegraatio on vielä työn alla. Sen pitäisi kuitenkin valmistua melko pian, Rainio kertoo.

Jani Sinervirta ei usko, että nettimyynti toimisi vielä osana heidän myyntiään, koska myymälä on niin iso.

– Se lisäisi hurjasti työtä myymälässä etsiä netistä ostettua tuotetta, pakata ja lähettää se asiakkaalle.

