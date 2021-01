Turku pääsi The New York Times -lehden matkalistalle

Yhdysvaltalaislehti on listannut artikkelissaan paikkoja, jonne pitäisi matkustaa sitten, kun se on mahdollista.

Turun kaupunki on päässyt arvostetun The New York Times -lehden matkamainintoihin.

New York Times listaa artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun) 52 kohdetta, joihin tulisi matkustaa sitten kun se on pandemian jälkeen mahdollista. Lisäksi lehti toivoo, että kohteet toisivat valoa pimeään aikakauteen.

Turkua kehuttiin erityisesti Aurajoesta ja sen luomasta tunnelmasta puineen. Haastattelun oli antanut henkilö, joka oli muuttanut Turkuun viime vuonna.

Muita kohteita on muun muassa Taiwanista Egyptiin ja pohjoisesta esimerkiksi Norjan Svaldbard ja Venäjän Siperia.

Lehti on valinnut paikat yli 2000 ehdotuksen joukosta.