17-vuotias vaihto-opiskelija sanoi Ylelle soittavansa ulkoministerille, jos ei pääse lentokiellon takia Britanniasta pois – ministeri ehti ensin, Tinka Pelttari sai puhelun Pekka Haavistolta

Tinka Pelttari on vaihto-opiskelijana Britanniassa. Hän lupasi Ylen jutussa ottaa yhteyttä ulkoministeri Pekka Haavistoon, ellei kotiinpaluulentoa järjesty.

Ulkoministerin mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus palata kotiin, vaikka matkan järjestämisessä voi olla viivettä.

Yle kertoi 6.1.2021 Tinka Pelttarista, joka on ollut vaihto-oppilaana Iso-Britanniassa Liverpoolin liepeillä elokuusta lähtien. 17-vuotias Pelttari haluaa keskeyttää opintonsa maan vaikean koronatilanteen takia ja palata Suomeen.

Hänen koulussaan St John Plessington Catholic Collegessa koronatartunnat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Esimerkiksi joululoma aloitettiin viikkoa aikaisemmin, koska niin moni opettaja oli jo saanut koronatartunnan, ettei heitä riittänyt enää opettamaan 1 500 oppilasta.

Haastattelussa Pelttari naurahti sanoneensa kaikille, että jos matkustajalentojen keskeytystä Iso-Britanniasta Suomeen jatketaan, hän soittaa ulkoministerille, että on alaikäinen, ja hänet on saatava jotenkin maasta pois.

Haastattelun julkaisupäivänä, alkuillalla, Tinka Pelttarin puhelin soi Britanniassa. Näytöllä näkyi vieras numero.

Pelttari epäröi hetken, mutta vastasi kuitenkin.

– Pekka Haavisto Ulkoministeriöstä tässä hei. Soitin nyt sinulle, ennen kuin ehdit soittaa minulle.

Kokkolalainen vaihto-oppilas hämmentyi ja yllättyi, mutta ei hetkeäkään epäillyt, etteikö soittaja olisi Suomen ulkoministeri.

– Tunnistin heti äänestä, on tullut katsottua haastatteluja. Ja tapa miten hän puhui, ja oli hyvin perillä asioista. Ei tullut edes mieleen, että olisi joku bränkki, pilapuhelu, hän sanoo.

Mikä sai ulkoministerin tarttumaan puhelimeen?

Tinka Pelttari kertoo, että he juttelivat hänen tilanteestaan ja miettivät, mitä lentoja olisi tarjolla, jos Traficomin matkustajalentojen keskeytys Iso-Britanniasta Suomeen jatkuu. Haavistoa myös kiinnosti, kuinka erilainen vaihto-lukukausi oli sujunut.

Hän myös ohjeisti Pelttaria soittamaan Suomen suurlähetystöön Lontooseen.

– Olin jo ehtinyt tehdä sen ennen hänen soittoaan, ja saanut sieltä saman vastauksen, että ellei Finnair lennä, voi yrittää Amsterdamin kautta Suomeen.

Tinka Pelttari

Ulkoministeri Pekka Haavisto vahvistaa soittaneensa Tinka Pelttarille. Haaviston silmiin oli osunut Ylen sivuilta otsikko, jossa Pelttari ilmoittaa soittavansa ulkoministerille.

– En usein tällaisessa tilanteessa soita, mutta ajattelin, kun oli jutun otsikossakin mainittu ulkoministeri, että on ihan hyvä tarkistaa, että kaikki on hyvin ja tilanne hallinnassa ja niinhän se olikin. Hänellä on selvästi hyvä perhe siellä vaihto-oppilasvuotena, Haavisto kertoo.

Ensihämmennyksestään toivuttuaan nuori vaihto-oppilas totesi Haavistolle, että soittoajatus oli enemmänkin heitto.

– Kyllä Pekkakin sen oli niin ymmärtänyt, sanoo Pelttari, mutta jatkaa, että jos oikein vaikeaksi tilanne menisi, niin todennäköisesti hän kyllä soittaisi ulkoministeriöön.

Suomalaisopiskelija saa ulkoministeriltä kiitosta.

– Ehkä hän hieman ensin hämmentyi (soitosta), mutta meillä oli hyvä keskustelu sen jälkeen. Hän on hyvin fiksu vaihto-opiskelija, Haavisto sanoo.

Voiko Haavisto luvata, että kaikki suomalaiset pääsevät kotiin?

Haaviston mukaan ulkoministeriö on koko ajan ollut eri linjalla THL:n ja Traficomin kanssa ja toivonut terveysturvallista, suoran paluun mahdollisuutta mieluummin kuin, että suomalaiset yrittävät tulla muiden maiden kautta Suomeen.

– Suoran paluun mahdollisuus ja tarpelliset testit ja karanteenimääräys henkilöille, jotka palaavat Iso-Britanniasta. Valitettavasti Traficomin ja THL:n päätökset ovat toistaiseksi sellaisia, että suoraa paluuta ei ole sallittu, hän toteaa.

Tavaralilikenne kulkee jatkuvasti Suomen ja Britannian välillä.

– Nyt on käyty keskustelua, oisiko näissä koneissa mahdollisuus tuoda suurempia määriä ihmisiä kerralla takaisin. Tämä keskustelu on terveysviranomaisten kanssa kesken.

Haavisto korostaa, että kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus palata kotiin. Ulkoministeriö seuraa tilannetta, eikä Haaviston mukaan pidä olla sellaista mahdollisuutta, ettei voisi lainkaan palata.

Hän sanoo ymmärtävänsä tervysviranomaisten huolen virusmuunnoksista. Iso-Brianniassa ja Irlannissa on jo nähty ongelmat, jotka ovat syntyneet nopeasti leviävästä muunnoksesta.

Siitä periaatteesta, että Suomeen voi aina palata, on pidettävä kiinni. Voi tulla odotussaikoja ja viiveitä, mutta varmasti kaikki tavalla tai toisella saadaan kotiin. Pekka Haavisto

Ulkoministeriöllä ei ole tarkkaa tietoa, paljonko Britanniassa tai muualla maailmalla on suomalaisia alaikäisiä koronan takia jumissa, koska kaikki eivät tee matkustusilmoitusta.

Heitä uskotaan kuitenkin olevan satoja. Osa heistä on esimerkiksi lapsia, jotka ovat lentäneet tapaamaan ulkomaille toista vanhempaansa.

Voiko ulkoministeri Pekka Haavisto luvata, että kaikki suomalaiset pääsevät takaisin kotiin?

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että uusia matkustusrajoituksia voi tulla. Maat yksinkertaisesti panevat kiinni kenttiä tai estävät läpikulkua. Tätä voi Euroopassa lähiaikoina vielä tapahtua. Siitä periaatteesta, että Suomeen voi aina palata, on pidettävä kiinni. Voi tulla odotussaikoja ja viiveitä, mutta varmasti kaikki tavalla tai toisella saadaan kotiin.

Isäntäperhe yllättyi suomalaisen ulkoministerin soitosta

Tinka Pelttari seuraa uutisointia ja pitää peukut ja varpaat pystyssä, että pääsee lentämään Suomeen suoralla lennolla 16. tätä kuuta.

Hän uskoo vakaasti, että tavalla tai toisella hän ja muut suomalaiset pääsevät kotiin. Puhelu ulkomnisteriltä rauhoitti mieltä.

– Tuntuu siltä, että kyllä ne parhaansa yrittävät ja tietävät tilanteen ja ymmärtävät, miten pitää toimia. Mutta kun on monia eri tahoja, jotka keskenään keskustelevat, eivätkä mielipiteet kohtaa ja silti yritetään parasta mahdollista lopputulosta, Pelttari miettii.

Kun puhelu Haaviston kanssa oli ohi, Pelttari kertoi brittiläiselle isäntäperheelle, että hänelle soitti juuri Suomen ulkoministeri.

Perhe oli todella yllättynyt.

– Ei varmaan kaikissa maissa kävisi näin, että ulkoministeri soittaisi suoraan kenellekään, Pelttari miettii.

