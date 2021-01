Vanhusten kotiutusosasto Kouvolassa toimii nyt pääosin sijaisten voimin – suurin osa työntekijöistä pois koronan takia

Lauttarannan kotiutusyksikön Poukama-osastolla on varmistunut jo 29 koronatartuntaa.

Lauttarannan kotiutusyksikön Poukama-osastolla on varmistunut jo 29 koronatartuntaa. Antro Valo / Yle

Sijaisia on saatu toistaiseksi riittävästi muista yksiköistä.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote on joutunut etsimään työntekijöille sijaisia Kouvolan Lauttarannan kotiutusyksikössä ilmenneen koronaryppään takia.

Vanhusten kotiutusyksikön Poukama-osastolla on todettu tähän päivään mennessä 29 koronatartuntaa. Tartunnan on saanut 20 asiakasta ja yhdeksän työntekijää.

Lue lisää: Lauttarannan kotiutusyksikössä on varmistunut kaksi uutta koronatartuntaa työntekijöillä – tartuntoja nyt 29

Koko osasto on karanteenissa koronatartuntojen takia. Sinne ei tällä hetkellä oteta uusia asiakkaita eikä sieltä kotiuteta ketään.

Poukamassa on normaalisti lähes 30 työntekijää. Osaston palveluesimies Outi Kasurinen kertoo, että työntekijöistä 23 on tällä hetkellä pois töistä. Hänen mukaansa sijaisia on saatu riittävästi muualta.

– Sijaisten määrää on vaikea sanoa, mutta paikkoja pyritään täyttämään niin, että pärjätään. Koko ajan teemme sitä työtä.

Sijaisia eri yksiköistä

Kymsoten mukaan henkilöstötilanne on tällä hetkellä riittävä.

– Sijaisia on siirretty pääsääntöisesti Kouvolan alueen muista asumisyksiköistä. Henkilöstötilanne on tällä hetkellä ok, ylihoitaja Sara Haimi-Liikkanen sanoo.

Asumisen palvelualuepäällikkö Anu Parikka kertoo, että sijaisia siirretään esimerkiksi kotiutusyksikön toiselta osastolta Valkamasta Poukamaan. Tarvittaessa Kymsote hankkii lyhytaikaisia sijaisia rekrytointifirman kautta.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että osastolle on hankittu ostopalveluna yksi osa-aikainen lääkäri.

Kuusi Poukaman työntekijää on palaamassa kahden viikon karanteenista töihin viikonlopun aikana, jos he ovat terveitä.

Kotiutusyksikön asiakkaat ovat usein heikkokuntoisia vanhuksia. Arkistokuva. Tanja Kröger / Yle

Uusia tartuntoja päivittäin

Osastolla on tällä hetkellä kolmisenkymmentä asiakasta. Suurin osa asiakkaista on eristyksessä koronatartunnan takia. Loput ovat heistä erillään ja karanteenissa altistumisen takia.

– Tänä aamuna osastolla kiertäneiden lääkäreiden mukaan noin yleisesti ottaen mitään isoja huolia tällä hetkellä koronatartunnan saaneiden voinnista ei ole. He ovat jaksaneet ihan hyvin, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Ensimmäiset tartunnat todettiin viime viikonloppuna, ja uusia on selvinnyt lisää päivittäin.

Kolme tartunnan saanutta vanhusta on joutunut sairaalahoitoon Pohjois-Kymen sairaalaan. Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoi torstaina, että potilaiden toipuminen voi kestää pitkään, jopa useita viikkoja. Potilaat vaativat vielä kuntoutusta toipumisen jälkeen.

Lauttarannan kotiutusyksikkö on tarkoitettu vanhuksille, jotka ovat terveydentilaltaan yleensä jo ennestään hyvin hauraita. He majoittuvat siellä yleensä muutamia viikkoja esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen.

Lue lisää: Vanhusten kotiuttamisosastolla on todettu koronatartuntojen rypäs Kouvolassa – sairastuneita jo toistakymmentä