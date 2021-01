Suomalainen hiihtää yhä pertsaa eli perinteisellä tyylillä – katso miltä täysillä pyörivässä suksitehtaassa näyttää

Lahtelaiset Erkki Koskelin (vas.) ja Leevi Koskenkorva nauttimassa talvipäivästä. Leevi on perinteisen hiihtäjä ja Erkki taitaa molemmat tyylit.

Lahtelaiset Erkki Koskelin (vas.) ja Leevi Koskenkorva nauttimassa talvipäivästä. Leevi on perinteisen hiihtäjä ja Erkki taitaa molemmat tyylit. Markku Lähdetluoma / Yle

Valtaosa uusista Suomessa valmistetuista suksista on karvapohjia eli skinejä.

Laduilla on riittänyt viime päivinä vilinää ja vilskettä, sillä hiihtokelit ovat olleet mainiot aina eteläistä Suomea myöten.

Pertsa eli perinteinen hiihtotyyli on pitänyt pintansa suomalaisten suosituimpana hiihtotyylinä, kertoo Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen.

Hiihtoa harrastaa kolmasosa suomalaisista ja heistä ylivoimainen enemmistö hiihtää pelkästään perinteisellä tyylillä. Kolmannes hiihtäjistä hiihtää molempia, sekä perinteistä että vapaata tyyliä.

– Viimeiset 10 vuotta on ollut kestävyyskuntoilubuumia Suomessa ja maailmalla, niin se on houkutellut 30-40 -kymppisiä aikuisia takaisin hiihdon pariin tai ensimmäistä kertaa ladulle.

Nyt hiihtämään ovat innostuneet myös nuoret aikuiset.

– Siihen on vaikuttanut tosi paljon, että on tullut näitä pitopohja- ja karvapohjasuksia markkinoille.

Lahtelaiset Mirja Keskitalo (vas.), Anne Santanen ja Orvokki Wahlsten suosivat perinteistä tyyliä. Markku Lähdetluoma / Yle

Peltosen suksitehtaalla Heinolassa tuotanto pyörii täysillä

Peltosen suksitehtaalla Heinolassa on pitkästä aikaa taas lomautusten jälkeen täysi tuotanto käynnissä. Lumen tulo vaikuttaa välittömästi suksien kysyntään.

– Kaikki henkilöstö on töissä ja muutama lisärekry tullaan tekemään, että kyllä varmaan päästään yhteen parhaista vuosista mitä Peltosen historiassa on tehty, tehtaanjohtaja Jarmo Pilli sanoo.

Tehtaanjohtaja Pilli vahvistaa myös sen, että suomalaiset ovat pertsan kansaa.

– Meidän markkinamyynnistä 80 prosenttia on perinteisen suksia ja 20 on luikkareita. Perinteisen suksista 90 prosenttia on näitä karvapohjia eli skinejä.

Kuuntele audio: Talvi tuli ja toi täystyöllisyyden Heinolaan suksitehtaalle

Sen sijaan Keski-Euroopassa suhde on toisin päin. Siellä hiihdetään etupäässä luistelutyylillä, Pilli kertoo.

– Esimerkiksi Sveitsissä luistelusuksia myydään 80 prosenttia ja perinteisen tyylin suksia 20 prosenttia.

Suksikauppaa ladun varrella

Kärköläläisyritys CustomSki on tuonut hiihtovälinekauppansa Lahden urheilukeskuksen liepeillä sijaitsevan ensilumenladun varteen. Paikka onkin erittäin onnistunut, sillä suksikauppa on käynyt hienosti.

Hiihtäjä pääsee kokeilemaan ja etsimään hänelle sopivinta suksimallia saman tien kun latu kulkee vieressä. Tällä menetelmällä veljekset Esa ja Pasi Vironen kiersivät aiemmin eri puolilla Etelä-Suomea ja Lappia suksia kauppaamassa.

Yrityksen pääpaikalla Kärkölässä syntyy karvapohjasuksia. Asiakkaalle voidaan tehdä karvapohjat hänen omiin vanhoihin suksiinkin, mutta usein ne ovat jo niin loppuunhiihdetyt, että se ei ole järkevää. Sopivaa jäntevyyttä ei suksista enää löydy.

CustomSkin toimitusjohtaja Esa Vironen kertoo, että moni luisteluhiihtäjä on palaamassa perinteiseen hiihtoon karvapohjasuksien ansiosta.

– Monet tulevat tähän monot jalassa ja ostavat koko paketin, yleensä pitokarvasukset, monot ja sauvat. Noin 70 prosenttia on perinteisen suksia mitä myydään.

Kuuntele audio: Vanhoille suksille uusi elämä? Kärköläläisyritys on tuunannut tuhansia suksia karvapohjiksi