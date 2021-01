Itä-Savossa vähiten koronatartuntoja koko pandemia-aikana – "Pieni väestö on helpommin hallittavissa", toteaa johtajaylilääkäri

Savonlinnassa on vältytty isoilta tartuntaryppäiltä.

Savonlinnassa on vältytty isoilta tartuntaryppäiltä. Esa Huuhko / Yle

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on manner-Suomen pienin ja väestö on vanhusvoittoista.

Savonlinnan seudulla on todettu tähän mennessä vähiten koronatartuntoja koko Suomessa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on vahvistettu yhteensä reilut 50 tartuntaa koko pandemian aikana, kun muissa sairaanhoitopiireissä tartuntoja on vähintään satoja, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on manner-Suomen pienin ja väestö on vanhusvoittoista.

– Vanhusvoittoisella väestöllä kontakteja ja liikkumista ympäri Suomea tulee aika vähän. Alkuvaiheessa, kun tauti lähti liikkeelle ulkomailta, täältä ei matkustettu yhtä herkästi ulkomaille kuin muualta Suomesta, sanoo Itä-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

Ihmisten muisti jäljityksen heikoin lenkki

Myös tartuntojen jäljitys on toiminut Luukkosen mukaan tehokkaasti ja nopeasti. Tartuntaketjut on saatu estettyä alkuunsa ja isoilta koronaryppäiltä on vältytty.

– Pieni väestö on helpommin hallittavissa kuin suurempi. Varmaan tuurillakin on ollut osuutta asiaan.

Tartunnanjäljityksen suurin haaste on Luukkosen mukaan se, että ihmisten täytyy muistaa, missä he ovat liikkuneet ja keitä tavanneet.

– Kahden päivän taakse ei ole ihan helppoa muistaa kaikkea.

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on annettu koronarokotteen ensimmäinen pistos yli 400 henkilölle. Kaikki koronapotilaiden ja koronanäytteenoton parissa työskentelevät sairaalan työntekijät on rokotettu, ja nyt pistoksia on alettu antaa hoivakotien henkilökunnalle ja asukkaille.

– Jaksan uskoa, että tilanne saadaan paremmaksi, kun rokotukset käynnistyvät. Elämme kuitenkin vielä kuukausia rajoitteiden kanssa, ainakin kesään saakka vielä. Tietysti muuntunut virus on uhka, jos se pääsee leviämään Suomessa laajalle.

Savonlinnalaisen Karpalokodin vastaava sairaanhoitaja Anu Ristolainen sai koronarokotteen. Esa Huuhko / Yle

Testimäärä laski jouluna

Itä-Savossa tehdään tällä hetkellä viitisensataa koronatestiä viikossa. Toiveena olisi Luukkosen mukaan 600 testiä samassa ajassa.

Joulun ja uudenvuoden aikaan testimäärä laski noin 20 prosenttia.

– Toive on, että testiin hakeuduttaisiin erittäin herkästi vähilläkin oireilla.

Luukkosen mukaan osa joulunajan tartunnoista on voinut jäädä piiloon.

– On mahdollista, että ihmiset ovat vapailla jääneet potemaan nuhaa ja kurkkukipua kotiin eivätkä ole lähteneet testiin.

Itä-Savon alueella on laajennettu maskisuositus (siirryt toiseen palveluun) ja yli kymmenen hengen kokoontumuisia yksityistilaisuuksissa suositellaan välttämään. Lisäksi aluehallintovirasto kieltää yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Luukkosen mukaan kaupunkilaiset ovat noudattaneet ohjeita hyvin.

– Täällä näkee maskeja kaupungilla ruokakaupoissa ja julkisissa tiloissa erittäin hyvin. Siitä kertoo sekin, että ainakaan minun tietooni ei ole tullut suurempia tartuntaryppäitä.

Korjattu klo 16:54 yhtä kuvatekstiä ja kuvassa olevan koronarokotteen saaneen sairaanhoitajan nimi oikeaksi.