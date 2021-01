Herätys: Trumpin henkilökohtainen Twitter-tili jäädytettiin pysyvästi, ulkoministeri Haavisto Ykkösaamussa, suomalaisen kirjallisuuden myynti ulkomaille kärsii vähästä työvoimasta

Presidentti Trumpin henkilökohtainen Twitter-tili jäädytettiin pysyvästi

Viestipalvelu Twitter on pysyvästi jäädyttänyt Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisen käyttäjätilin. Yhtiön mukaan Trumpin tviitit ihannoivat väkivaltaa ja rohkaisevat väkivaltaisiin tekoihin. Tilillä oli kymmeniä miljoonia seuraajia. Tilinsä sulkemisen jälkeen Trump otti käyttöönsä Yhdysvaltain presidentin virallisen Twitter-tilin, jossa hän syytti Twitteriä siitä, että palvelu liittoutuu hänen poliittisten vastustajiensa kanssa ja yrittää hiljentää hänet sekä hänen kannattajansa. Tviitit poistettiin nopeasti.

USA:n kongressin valtaus ei ollut sattumaa – näin ääriryhmät suunnittelivat hyökkäystä jo viikkojen ajan netissä

Aseaktivisti Richard Barnett, Qanon-jäsen Jake Angeli ja Proud Boys -johtaja Nick Ochs olivat kongressiin tunkeutujien joukossa. Jim Lo Scalzo / EPA, Win Mcnamee / AFP, Twitter, kuvakooste: Harri Vähäkangas / Yle

Trumpin yllyttämänä sadat ihmiset vyöryivät Yhdysvaltain kongressirakennukseen loppiaisiltapäivänä. Yle selvitti, ketkä olivat mukana järjestämässä kaaokseksi muuttunutta mielenosoitusta. Trumpin fanaattisimmat kannattajat ovat värikäs joukko, joka koostuu niin äärioikeistolaisista ryhmistä ja militanteista kuin salaliittoteoreetikoista, aseintoilijoista ja uskonnollisista ryhmistä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto: Kansainvälisessä politiikassa yllätykset eivät tervetulleita

Pekka Haavisto Jussi Nukari / Lehtikuva

Keskiviikon Yhdysvaltojen tapahtumien jälkeen maailma on arvuutellut, mistä oikein oli kyse kongressiin asti ulottuneessa mellakassa: Olivatko ne presidentti Donald Trumpin kauden viimeisiä kouristuksia vai alku jollekin uudelle? Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) laajentaa kysymyksen koskemaan koko demokraattista maailmaa: mitä kansanvallalle on tapahtumassa? Trumpin kausi on synnyttänyt jännitteitä Euroopan ja Yhdysvaltojen välille.

– Nyt täytyy toivoa, että vallanvaihto Yhdysvalloissa etenee sujuvasti. Kansainvälisessä politiikassa yllätykset eivät yleensä ole tervetulleita.

Suomalaisen kirjallisuuden myynti ulkomaille kärsii vähästä työvoimasta

Suomalaisen kirjallisuuden vienti voisi tuplaantua, jos agentteja olisi enemmän, sanoo alan asiantuntija. Eleni Paspatis / Yle

Hyviä uutisia suomalaisen kirjallisuuden viennistä ulkomaille: kaikki mittarit näyttävät ylöspäin. Vienti kasvaa jopa 20 prosentin vuositahtia, englanninkielisistä markkinoista on saatu lohkaistua aiempaa isompi siivu ja käännöstukiakin on haettu ennätysmäärä. Asiantuntijan mukaan vientiluvut voisivat jopa tuplaantua, jos vain saataisiin lisää päätyökseen suomalaiskirjailijoiden teoksia maailmalle myyviä kirjallisuusagentteja.

Pakkaslumisadetta monin paikoin

Yle

Vähäistä pakkaslumisadetta tulee monin paikoin. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, päivällä pilvipeite voi paikoin repeillä maan etelä- ja keskiosassa. Myös päivällä voi matalasta pilvestä sataa lunta, todennäköisintä lumisade on Lapin länsiosassa. Lämpötila on -5 ja -15 asteen välillä. Osin Lapissa sekä selkeämmillä alueilla idässä pakkanen on kireämpää.

