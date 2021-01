Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii tarkemmin viinayhtiöiden Altian ja Arcuksen yhdistymistä

Suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistyminen saa mutkia matkaan myös Suomessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo siirtävänsä alkoholiyhtiöiden fuusion jatkokäsittelyyn.

Ruotsin ja Norjan viranomaiset tekivät samoin ennen joulua.

Jatkokäsittelyssä kilpailuviranomaiset voivat tarkastuksensa jälkeen hyväksyä yhdistymisen sellaisenaan, määrätä sille ehtoja tai kieltää sen.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat nousta varsin korkeiksi esimerkiksi tiettyjen alkoholijuomakategorioiden myynnissä Alkoon.

Virasto kertoo selvittävänsä edelleen myös vaikutuksia alkoholijuomien myynnissä hotelli-, ravintola- ja catering-asiakkaille sekä verottomassa matkailijamyynnissä.

Molemmilla yhtiöillä on vahva asema pohjoismaisilla alkoholimarkkinoilla. Altia toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Arcus on maailman suurin akvaviitin tuottaja. Sillä on myös vahvat markkina-asemat viinien ja väkevien alkoholijuomien pohjoismaisilla markkinoilla.

Jatkokäsittely otettu huomioon

Altian mukaan kilpailuviranomaisten mahdolliset päätökset jatkokäsittelyistä on huomioitu arvioidussa täytäntöönpanoaikataulussa.

Altia ja Arcus odottavat edelleen tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Yhtiöt arvioivat, että sulautuminen pannaan täytäntöön kesäkuun loppuun mennessä.

Suunnitelman mukaan Arcus sulautuu Altiaan. Sulautumisen seurauksena Arcuksen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Altialle, minkä jälkeen Arcus purkautuu.

Sulautuneen yhtiön nimeksi on määrä tulla Anora Group. Yhdistymisaie julkaistiin syyskuun lopussa.

