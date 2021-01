Kaikki me olemme nähneet tämän kuvan koronaviruksesta – mutta se on virheellinen

SARS-CoV-2 viruksella ei oikeasti ole HE-proteiinia, joka tässä kuvassa on merkitty valkoisella. Muissa ihmisen koronaviruksissa tämä proteiini on.

SARS-CoV-2 viruksella ei oikeasti ole HE-proteiinia, joka tässä kuvassa on merkitty valkoisella. Muissa ihmisen koronaviruksissa tämä proteiini on. AOP

Kiireellä julkaistussa ensimmäisessa havainnekuvassa on yksi proteiini liikaa. Virheellisiä kuvia käytetään edelleen.

Useimmille tuttu havainnekuva koronaviruksesta ei välttämättä aina olekaan ihan tarkka.

Tutkija Jaana Jurvansuu teki havainnon, kun järjesti opiskelijoille perusviruskurssia. Jurvansuu on valmistunut Oulun yliopistosta perinnöllisyystieteen maisteriksi ja sveitsiläisestä Lausannen yliopistosta hänellä on tohtorin tutkinto virologiasta.

Kun hän laati helppoa selitystä SARS-CoV-2 virukselle, hän huomasi, että sen genomissa ei ole oikeasti hemagglutiniini- esteraasi -proteiinia (HE-proteiini), vaikka useissa virusta esittävissä kuvissa sellainen on.

Jurvansuu selvitti asiaa ja kävi ilmi, että ylimääräinen proteiini on päätynyt kuviin, kun Yhdysvaltain tautikeskuksessa CDC:ssä työskentelevät graafikot tekivät hallituksen pyynnöstä nopeasti ensimmäisen tieteellisen kuvan koronaviruksesta.

Viime vuoden tammikuun puolivälissä he saivat esimiehiltään käskyn luoda kuva, joka "nappaisi yleisön huomion". Graafikot ovat kertoneet kuvan tekoprosessista avoimesti The New York Times -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Lopputuloksena syntyi harmaa pallo, jonka pinnalla on oransseja nystyröitä ja josta kohoaa punaisia väkäsiä. Piikkipallo leijuu himmeää taustaa vasten. Kuvassa virheellinen HE-proteiini näkyy valkoisina täplinä.

– Valitettavasti ensimmäinen versio oli virheellinen, koska sen mallinnukseen käytettiin muita tunnettuja ihmisen koronaviruksia, kertoo Jurvansuu.

Kun epätarkkaa kuvaa oli julkaistu tarpeeksi monta kertaa, muut alkoivat tehdä siitä versioita.

Myöhemmin tehtiin myös tarkka kuva, jossa pintaproteiinia ei enää ole. Mutta kuten usein käy, alkuperäinen kuva jäi elämään verkossa.

Viime vuoden lopussa virologi Jaana Jurvansuu julkaisi avoimella medium.com -sivustolla blogin (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoo havainneensa, että koronavirus esitetään useissa kuvissa väärin.

Jurvansuun mielestä varsinkin tutkijoiden tulisi tarkistaa, onko heidän julkaisemansa kuva oikea vai väärä.

– Vaikka kyseessä on niinkin tärkeä asia kuin SARS-CoV-2, niin silti ihmiset tai edes tutkijat eivät jaksa selvittää taustoja, vaan käyttävät kritiikittä olemassa olevia kuvia ja toistavat virhettä.

Jurvansuu kertoo huomauttelevansa asiasta nettisivujen pitäjille ja kirjoitti bloginsakin tässä tarkoituksessa.

– Vaikka ei ole ollut tarkoitus tehdä fake news-tyyppistä juttua, se kuitenkin livahtaa yhä uudelleen erilaisiin julkaisuihin.

Viruksia on sinänsä mahdoton perinteisesti valokuvata, mutta niistä saadaan elektronimikroskoopilla todellinen kuva.

– Nykyinen USA:n hallinnon tekemä kuva SARS-CoV-2:sta on tieteellisesti niin tarkka kuin mahdollista, ja viruksesta on oikeitakin kuvia (siirryt toiseen palveluun), sanoo Jurvansuu.

Tavallisille ihmisille asialla ei ole hänen mukaansa mitään merkitystä.

Aihetta käsitteli myös Ylen Kulttuuricocktail viime keväänä.

