Kolme koronaviruksen Iso-Britannian geenimuunnostapausta varmistettu Pohjanmaalla

Iso-Britanniasta peräisin oleva koronaviruksen geenimuunnos on todettu kolmella henkilöllä Pohjanmaalla.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän mukaan yhden kunnan alueella todetut kolme tapausta liittyvät toisiinsa. Tartunnat ovat tapahtuneet joulun aikoihin.

Koronakoordinaatiotyöryhmän tiedotteen mukaan tartuntaketju on saanut alkunsa ulkomailta, matkusteluun liittyen.

Tartunnan saaneet ovat olleet oikeaoppisesti karanteenissa testien ottamisesta saakka ja eristyksissä saatuaan positiiviset vastaukset.

Yleisesti koronaviruksen leviäminen on kääntynyt kuluneen viikon aikana Pohjanmaalla huonompaan suuntaan. Ilmaantuvuusluku on noussut alueella ja on tänään perjantaina 49.

