Ohjaaja Michael Apted on kuollut – muistetaan muun muassa James Bondista sekä Suomessa kuvatusta Gorkin puistosta, "Älykäs ja hauska"

Brittiläinen elokuvaohjaaja Michael Apted on kuollut 79 vuoden iässä. Aptedin kuoleman vahvisti hänen agenttinsa Hollywood Reporterille, mutta sen enempää menestysohjaajan poismenosta ei tiedetä.

Aptedia jäivät kaipaamaan vaimo sekä kolme lasta.

Apted ohjasi uransa alussa 1960-luvulla muun muassa menestyssarjaa Coronation Streetia sekä useita muita televisiosarjoja.

Myöhemmin urallaan hän pääsi ohjaamaan ison tuotannon elokuvia, kuten vuonna 1999 ensi-iltansa saaneen James Bond -elokuvan Kun maailma ei riitä (The World Is Not Enough). Kyseisessä elokuvassa Bondia näytteli Pierce Brosnan.

Tämän lisäksi muita hänen ohjaamiaan menestyselokuvia ovat vuonna 2010 ilmestynyt Narnian tarinat: Kaspianin matka maailman ääriin sekä vuonna 1980ilmestynyt Kaivosmiehen tytär (Coal Miner's Daughter), josta Sissy Spacek voitti parhaan naispääosan Oscar-palkinnon.

Näyttelijä Pierce Brosnan sekä ohjaaja Michael Apted James Bondin kuvauksissa Espanjan Bilbaossa vuonna 1999. Txema Fernandez / EPA

Neuvostoliitto Kaisaniemessä

Vuonna 1983 Apted kuvasi osittain Suomessa elokuvaa Gorkin puisto, joka sijoittui Moskovaan. Neuvostoliittoon ei kuitenkaan ollut asiaa, joten elokuvaa kuvattiin Moskovan sijaan Helsingissä muun muassa Kaisaniemen puistossa.

Kyseisessä elokuvassa nähtiin pienissä rooleissa myös suomalaisia elokuva- ja teatterivaikuttajia, kuten Jussi Parviainen. Lauri Törhönen toimi elokuvassa yhtenä apuohjaajista.

Jussi Parviainen muistaa Aptedin ennen kaikkea älykkäänä ihmisenä.

– Intellektuelli ja hauska britti, Parviainen kuvailee Ylelle.

Parviaisella on myös hyvässä muistissa elokuvan tekeminen Suomessa.

– Tuotannossa oli paljon rahaa ja kokoa. Muistan kun Bulevardille rakennettiin nosturilla hillittömän iso punainen tähti korkealle Aleksanterin teatterin lähelle luomaan Neuvostoliiton henkeä.